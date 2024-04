Per tutti coloro che da sempre sognano di trasformare gli spazi domestici in autentici cinema privati, arriva LG CineBeam Q Projector . Questo innovativo proiettore, grazie alla sua tecnologia all’avanguardia, garantisce un’esperienza visiva coinvolgente e immersiva. Nel corso degli anni, infatti, questo tipo di dispositivi ha subito un’evoluzione sorprendente, trasformandosi, da semplice strumento di proiezione, in una sofisticata piattaforma multimediale. Ecco, dunque, tutto quello che c’è da sapere su LG CineBeam Q Projector, dalle caratteristiche principali ai consigli utili per godersi appieno questa nuova esperienza di intrattenimento domestico.

LG CineBeam Q Projector: caratteristiche tecniche

Il nuovissimo dispositivo di proiezione LG CineBeam Q Projector è in grado di unire una innovativa tecnologia a prestazioni eccezionali, garantendo un’esperienza di intrattenimento domestico senza precedenti.

Dotato di una risoluzione UHD 4K , offre una qualità di immagine senza paragoni, proiettando su schermi fino a 120 pollici, mantenendo immagini cristalline e dettagliate. Inoltre, la luminosità di 500 ANSI Lumen assicura chiarezza visiva eccezionale anche in ambienti luminosi, mentre il rapporto di contrasto dinamico di 450,000:1 unito alla sorgente di luce laser RGB dona una gamma dinamica impressionante, con neri profondi e colori vividi. Si ha, infatti, una copertura di ben il 154% della gamma colore DCI-P3. Ciò, renderà ancora più realistica ogni scena, proprio come al cinema.

La tecnologia Tru Motion presente, consente una migliore fluidità delle immagini in movimento, riducendo il disturbo visivo e la sfocatura. Tale innovazione, infatti, usando l’interpolazione delle immagini, è in grado di creare frame aggiuntivi tra quelli originali, rendendo i movimenti sullo schermo, fluidi, nitidi e senza spiacevoli sfarfallii. Film, serie TV e videogames potranno godere di un’esperienza visiva davvero impeccabile.

Si ha poi l’Auto Screen Adjustment, una funzione che permette la messa a fuoco automatica del dispositivo, ottimizzandone posizionamento e dimensioni delle immagini. Perfetta per i meno esperti e tutti coloro che cercano un’installazione veloce e pratica.

LG CineBeam Q Projector, però, adattandosi a una vasta gamma di contenuti e dispositivi, si distingue anche per la sua indubbia versatilità. Ne è un esempio la presenza di HDR10 e HLG, due standard utilizzati nella riproduzione di video su display, che permettono di accrescere la già vasta gamma dinamica offrendo colori più definiti e intensi, per una visione ancora più coinvolgente dei contenuti HDR. Inoltre, la funzionalità di upscaling automatico converte ogni fonte multimediale di bassa qualità in formato 4K, garantendo una visione ottimale indipendentemente dalla sorgente.

A tal proposito, il dispositivo è compatibile con varie interfacce. La sua connettività avanzata è costituita da porte HDMI e USB. Collegare altri dispositivi digitali o, più semplicemente, una power bank diviene facile e intuitivo. Grazie alla tecnologia wireless e Bluetooth, poi, si potranno collegare lettori Blu-ray, console di gioco, computer e dispositivi di streaming, senza l’ingombro dei cavi, per un’esperienza multimediale immediata e completa.

Provvisto di due altoparlanti stereo integrati con una potenza audio di 3 W ciascuno, nonché della tecnologia Dolby Atmos, il suono è ricco, preciso e avvolgente. Il proiettore ha diverse modalità audio preimpostate, consentendone la personalizzazione in base alle proprie esigenze e al tipo di contenuto in riproduzione.

Il cuore di LG CineBeam Q Projector, però, è indubbiamente rappresentato dal sistema operativo LG webOS 6.0 che, con una interfaccia utente user-friendly riesce a donare un accesso rapido e intuitivo ai contenuti online, consentendo di godere della vasta selezione di film, programmi TV e app di streaming direttamente dal proiettore, senza la necessità di dispositivi aggiuntivi.

Tra le principali applicazioni preinstallate vi sono Netflix, Prime Video, Disney+, AppleTV e YouTube. Naturalmente, ciò non toglie di collegare i propri device Apple e Android per accedere a ulteriori contenuti multimediali. Ne è un esempio la funzionalità File Office Viewer, che permette di visualizzare e gestire i documenti direttamente dal proiettore. Per coloro che lavorano in smartworking, la possibilità di collegare mouse e tastiera ne amplifica la praticità, consentendo anche modifiche rapide ed efficienti.

Infine, oltre alle sue caratteristiche tecniche, tale dispositivo è progettato per integrarsi armoniosamente ovunque. Il design è elegante, compatto e, soprattutto, davvero minimalista. Posizionabile sia su un piano, che a soffitto, grazie alla correzione trapezoidale automatica, verticale e orizzontale, ogni immagine sarà sempre perfettamente allineata. La presenza di una comoda maniglia ruotabile di 360°, inoltre, ne permette una straordinaria versatilità, per visualizzare i contenuti e per trasportarlo agilmente ovunque si voglia.

In Italia, il prezzo consigliato al pubblico è di 1.299 euro.

LG CineBeam Q Projector: come creare lo spazio perfetto

Per un’esperienza ottimale con LG CineBeam Q Projector, è fondamentale creare un ambiente circostante adatto.

Innanzitutto, è bene assicurarsi di avere una zona della casa ben illuminata, ma con la possibilità di oscurarla completamente quando si vuole vedere i contenuti multimediali selezionati. Inoltre, per una visione chiara e nitida, si dovrà posizionare il dispositivo in modo da proiettare su una parete priva di quadri e altri oggetti di arredamento. Ottima l’idea di aggiungere una luce soffusa o una striscia luminosa a LED per creare un’atmosfera accogliente e avvolgente.

Per quanto riguarda l’audio, invece, si può considerare l’utilizzo di altoparlanti esterni, collegabili tramite USB, HDMI, Wi-Fi o Bluetooth, per un suono ancora più coinvolgente.

Tale proiettore, però, non si limita solo a questo. Se si desidera creare un’atmosfera completa mentre si legge un libro o si pratica la propria attività preferita, è possibile scegliere un sottofondo musicale appropriato o proiettare immagini e giochi di luce. Questo, infatti, renderà gli spazi unici e incredibilmente suggestivi.