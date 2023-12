Libero Mail: ovunque tu sia un mondo di servizi a portata di mano

Libero Mail è disponibile su pc e app con funzionalità avanzate per tenere in ordine la posta e un mondo di servizi sempre a portata di mano.

Libero Mail è il provider di posta elettronica per chi vuole rendere più semplice la propria vita. Disponibile su pc e in versione app, Libero Mail offre moderni strumenti che rendono facile e veloce organizzare le email ma anche i propri file con Libero Drive.

C’è tutto quello di cui un utente ha bisogno. Sulla homepage si possono trovare diversi servizi come sconti e offerte dei migliori brand, un servizio per pagare bolli e bollettini e un comparatore per le offerte di luce, gas, ADSL e fibra. Ma non è tutto.

Su Libero Mail e Libero Mail App, oltre alla possibilità di gestire i propri account di posta in un unico luogo, si possono trovare notizie, il meteo e molto altro. Scopriamo insieme tutto quello che c'è da sapere sulle funzionalità di Libero Mail e Libero Mail App.

Libero Mail: le principali funzionalità

Le funzionalità di Libero Mail sono tantissime e pensate per rendere comoda e immediata la gestione delle email. Ecco le principali.

La Home personalizzabile: come funziona

Dopo aver fatto il login, l'utente entra nella Home page di Libero Mail. Qui, può accedere ai servizi relativi alla sua casella di posta ma anche a tutti i servizi aggiuntivi proposti da Libero Mail. Puoi selezionare e personalizzare box tematici pensati per te e in poche mosse puoi trovare informazioni sulla casella di posta, comunicazioni di prodotto, notizie, ricette, oroscopo e meteo.

La pagina è organizzata con diversi widget, ognuno dedicato a uno specifico servizio, che l'utente può disattivare per visualizzare solo quelli di suo interesse, personalizzando così la propria pagina.

È facilissimo: basta trascinare con il mouse gli elementi sulla pagina per spostarli, mentre per gestire i widget c'è il tasto Personalizza Home, in basso nella colonna a sinistra.

I diversi widget che trovi sulla Home di Libero Mail possono in qualsiasi momento essere modificati e personalizzati, attivando quelli più in linea con i tuoi interessi e disattivandone altri. Riposiziona, attiva e disattiva, aggiungi e rimuovi: per fare tutto questo, basta un click. Se sei curioso di sapere quali widget selezionare, sappi che hai a disposizione una varietà di opzioni. Tra queste: giochi, shopping con offerte esclusive, pagamenti MAV, RAV e bolli auto, video, ricette e tanto altro.

La funzionalità multiaccount: come gestire tutti i propri account

Con Libero Mail è possibile gestire tutti i propri account di posta elettronica in modo semplice e veloce. Si possono aggiungere indirizzi di qualunque provider (Gmail, Virgilio e tanti altri) e visualizzarli comodamente in un'unica interfaccia.

Dopo aver fatto il login al proprio account si può procedere in due modi:

• cliccando sull'ingranaggio in alto a destra, bisogna entrare nella sezione Account e cliccare sul bottone Aggiungi account

• nella sezione Posta, sulla colonna a sinistra, in basso c'è il bottone Aggiungi account

Come funziona JumboMail

JumboMail è un servizio che permette di inviare in un solo messaggio allegati fino a 2 GB senza bisogno di comprimerli manualmente.

JumboMail è disponibile nella versione webmail di Libero e per usarlo basta selezionare la voce JumboMail in alto a sinistra, vicino a Scrivi.

In alternativa, si può selezionare l'invio con JumboMail anche in seguito, selezionando l'icona a forma di bustina direttamente nella finestra Scrivi.

Categorie: un modo semplice e veloce per ordinare la posta

La funzionalità Categorie è un modo intuitivo e molto semplice per organizzare le proprie email. Le Categorie smistano la posta in arrivo in gruppi attraverso un filtro automatico.

Oltre alla categoria Principale, sono già impostate quattro categorie (Offerte, Ordini, Prenotazioni e Social), ma è possibile attivare anche la Categoria Utenze e creare due Categorie libere.

Accedendo alla propria webmail, le Categorie preimpostate sono visibili in alto, nel loro tab dedicato. Per attivare la Categoria Utenze e le due Categorie personalizzabili basta fare click sul "+", accanto al tab delle Categorie, e selezionare le voci corrispondenti nel pannello di configurazione.

Libero Drive: come funziona

Libero Mail offre un servizio gratuito di cloud, uno spazio di 2 GB per salvare, gestire e condividere tutti i propri file.

Per poter utilizzare Libero Drive, per prima cosa, è necessario attivarlo. Selezionando la voce Drive nel menù orizzontale della Home page, si aprirà un riquadro da completare con le informazioni richieste. Una volta terminato, si sbloccherà l'accesso ai 2 GB gratuiti. Se non basta, è possibile aumentare lo spazio acquistando Libero Drive 10 GB a 9,99 euro all'anno.

Come gestire le iscrizioni alle newsletter

Su Libero Mail è disponibile uno strumento di gestione delle newsletter. Lo strumento consente di visualizzare e gestire in un comodo pannello le iscrizioni alle newsletter arrivate dopo il 4 febbraio 2021.

Il pannello è accessibile cliccando sulla voce Gestione Newsletter, che si trova a sinistra sotto Le mie cartelle, oppure aprendo il menù accanto alla sezione Posta arrivata e selezionando Gestione Newsletter.

Le newsletter sono divise per mittente e selezionandolo è possibile visualizzare tutte le relative email. È possibile annullare un'iscrizione cliccando su Annulla iscrizione, in corrispondenza della newsletter scelta. Si possono anche cancellare le email di una sottoscrizione, cliccando su Cancella.

Libero Mail App: la tua posta sempre con te

Libero Mail App è un'app semplice, veloce e funzionale con cui gestire la posta. È disponibile per smartphone e tablet sugli store Android, IOS e Huawei.

Sull'app è possibile gestire gli account di diversi provider, grazie alla funzionalità multiaccount. Inoltre, nella sezione Aspetto - nelle Impostazioni - è possibile personalizzare il layout e scegliere un diverso colore per ogni indirizzo email.

La sicurezza dell'app è garantita dalla possibilità di impostare un PIN o attivare lo sblocco biometrico con impronta digitale o riconoscimento facciale. Si può anche attivare il blocco automatico quando il telefono è lasciato incustodito.

Libero Mail App propone anche altri servizi per migliorare la vita degli utenti. È possibile leggere le notizie del giorno, il meteo e l'oroscopo e persino fare shopping con offerte speciali.

Da webmail e da app accedi a un mondo di servizi

Libero Mail oltre alla gestione della posta elettronica, dà accesso a numerosi servizi, disponibili sia sull'app che nella versione web. In particolare puoi:

• Trovare offerte a prezzi scontati con Libero Club

• Aprire una PEC o un account aziendale con Libero Mail Business

• Pagare bolli auto, MAV, RAV, richiedere pratiche e visure, inviare telegrammi e raccomandate

• Confrontare tariffe Luce/Gas/Adsl e Fibra con l’apposito servizio Libero Tariffe

• Visionare la sezione News, che consente di rimanere sempre informati sulle notizie, controllare il meteo, scoprire gli eventi geolocalizzati nella tua città e divertirti leggendo l’oroscopo.

Libero Mail offre un mondo di servizi in continua evoluzione per soddisfare le tue esigenze.