Il famoso e-commerce Amazon consente di utilizzare diversi servizi online piuttosto vantaggiosi, tra cui anche la possibilità di creare una vera e propria lista nozze virtuale per gli sposi, utile anche agli invitati al matrimonio. Ecco come funziona il servizio e cosa bisogna sapere a riguardo.

Amazon è sicuramente uno dei principali siti di e-commerce conosciuti anche in Italia, che offre agli utenti diversi servizi vantaggiosi e utili, come la possibilità di acquistare prodotti e farseli consegnare velocemente a casa, oppure quella di comprare e leggere e-book direttamente dal proprio device digitale.

Tuttavia ci sono anche diversi altri servizi meno conosciuti, ma di sicuro interesse: uno di questi è la lista nozze Amazon, con cui gli sposi possono creare e gestire un vero e proprio elenco online di prodotti desiderati, tra cui gli invitati possono scegliere per spedirli poi agli sposi.

La semplicità del servizio permette sia agli sposi che agli invitati di gestire i regali di nozze nel modo più facile possibile, tramite la piattaforma online messa a disposizione dal noto marchio di vendita online. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli su come funziona questo servizio, e come è possibile gestire una lista nozze Amazon passo a passo.

Come funziona la lista nozze Amazon per gli sposi

Per poter utilizzare questo servizio, è necessario creare un account sul sito ufficiale Amazon: gli sposi possono occuparsi di questo passaggio, per creare poi la propria lista personalizzata. Gli sposi possono quindi creare la propria lista nozze scegliendo di includere diversi prodotti, tra cui gli invitati potranno scegliere.

Il servizio permette inoltre di indicare con precisione i dati che riguardano la consegna dei regali, che possono essere recapitati direttamente agli sposi in base all'indirizzo scelto. Per quanto riguarda la scelta dei regali, Amazon suggerisce già all'inizio una serie di prodotti utili, come ad esempio:

Elettrodomestici per la casa;





Oggetti di arredamento;





Prodotti dedicati agli animali domestici;





Prodotti di tecnologia per il lavoro o il tempo libero;





Articoli di giardinaggio.

Queste sono solo alcune delle categorie di prodotti che il sito può suggerire a chi desidera creare una lista nozze Amazon, e successivamente gli interessati possono poi cercare e inserire anche altri prodotti, in base alle proprie preferenze, dal sito di e-commerce.

Successivamente, è possibile impostare la visibilità della lista, che può essere circoscritta solo ad alcuni utenti, e gli invitati potranno accedervi per scegliere cosa regalare.

Come funziona la lista nozze Amazon per gli invitati

Oltre ad essere vantaggioso per gli sposi, il servizio è anche molto utile per gli invitati, che possono scegliere da una lista già esistente il regalo, e possono in questo modo andare sul sicuro sul dono per il matrimonio. Inoltre, il servizio è piuttosto facile da utilizzare, con qualche semplice passaggio online.

La lista può infatti essere condivisa dagli sposi ai singoli invitati, tramite link che si può inviare tramite app di messaggistica istantanea, posta o altri mezzi di comunicazione digitale. Da questo link, gli invitati possono scegliere cosa regalare agli sposi, procedere al pagamento e programmare la spedizione del regalo, che verrà consegnato direttamente all'indirizzo indicato online.

Per la spedizione, c'è ancora la possibilità di utilizzare il servizio Prime risparmiando, ovvero avvalersi di una spedizione più rapida rispetto alle normali tempistiche di consegna, attraverso il pagamento di un canone annuale. Gli sposi poi, possono decidere di inviare un messaggio di ringraziamento personalizzato per ogni invitato che ha acquistato un prodotto e lo ha spedito in regalo.

Come creare la lista nozze Amazon

Come è facile intuire, questo sistema è vantaggioso sia per gli sposi che per gli invitati, perché garantisce velocità nell'acquisto dei prodotti, per cui si può procedere online senza recarsi in un negozio fisico, e perché permette di visionare con chiarezza quali sono i desideri degli sposi.

Amazon non è solo un e-commerce, perché ci sono molti servizi interessanti, come questo.

Inoltre, il funzionamento della piattaforma è decisamente semplice, ovvero per gli sposi è sufficiente seguire i seguenti passaggi:

Accedere al proprio account Amazon, selezionare "Account e liste";





Selezionare "Lista nozze" e compilare i campi con le informazioni anagrafiche e di spedizione;





Scegliere "Crea una lista nozze";





Seguire passo a passo le istruzioni per iniziare a usare la lista;





Selezionare "Crea la tua lista";





Cercare gli articoli che più interessano e selezionarli;





Selezionare "Aggiungi" per inserire i singoli prodotti nella lista;





Scegliere se mantenere la lista privata;





Inserire un messaggio di ringraziamento per gli invitati.

Una volta effettuati questi passaggi, la lista è pronta, e gli sposi non devono fare altro che attendere che i regali vengano corrisposti all'indirizzo indicato.

Aggiungere articoli alla lista è possibile anche in un momento successivo alla sua creazione.

Non tutti sanno che ci sono poi alcune opzioni aggiuntive particolari: è possibile per gli sposi lasciare una nota scritta vicino a ciascun prodotto, per informare per esempio del motivo per cui un articolo è importante per loro. Oppure è anche possibile dare una priorità ai prodotti, indicando quelli più richiesti (pensiamo ad esempio agli elettrodomestici indispensabili per una casa nuova).