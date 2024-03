MacBook Air 2024: tutte le novità sui nuovi portatili Apple

Con un design raffinato e funzionalità migliorate , i fiammanti MacBook Air 2024 si candidano come primi compagni ideali per professionisti e appassionati di tecnologia. Ma quali saranno le principali novità introdotte?

La recente presentazione del MacBook Air 2024 segna un momento di svolta per Apple, grazie all'introduzione del potente chip M3.

Un avanzamento tecnologico che promette miglioramenti sostanziali in termini di prestazioni e efficienza energetica, ponendo il dispositivo in prima linea nel mercato dei laptop.

McBook Air 2024: le novità

L'uscita dei nuovi MacBook Air segna l'introduzione del chip M3, una pietra miliare per Apple che promette un salto qualitativo nelle prestazioni. Rispetto al suo predecessore, il chip M1, il M3 offre un incremento di velocità fino al 60%, un miglioramento che non solo accelera l'elaborazione dei dati ma ottimizza anche l'efficienza energetica del dispositivo.

Uno degli aspetti più rilevanti dei nuovi MacBook Air è infatti l'autonomia della batteria, che raggiunge le 18 ore di utilizzo continuativo.

Il display Liquid Retina dei nuovi modelli mantiene la promessa di Apple di offrire una qualità visiva eccezionale, arricchita da funzionalità aggiuntive come il supporto per il collegamento di due monitor esterni, ampliando le possibilità di multitasking e la produttività.

Inoltre, i miglioramenti alla connettività WiFi, che ora è fino a due volte più veloce rispetto alla generazione precedente, assicurano un'esperienza online più fluida e affidabile.

Dal punto di vista del design, i MacBook Air 2024 conservano l'aspetto elegante e minimalista che ha contraddistinto le generazioni precedenti, con un guscio unibody in alluminio senza ventola.

La dotazione multimediale comprende una fotocamera adatta a chiamate FaceTime, oltre a microfoni e altoparlanti di alta qualità, che migliorano l'esperienza di comunicazione e intrattenimento.

Disponibili in quattro colori — mezzanotte, galassia, grigio siderale e argento — i nuovi MacBook Air permettono agli utenti di scegliere il look che meglio si adatta al proprio stile personale. La strategia di prezzatura di Apple posiziona questi modelli nel segmento premium del mercato, con il modello da 13 pollici che parte da 1349 Euro e la variante da 15 pollici da 1649 Euro.

Ci si aspetta che anche i nuovi MacBook Air sottostiano ai cambiamenti Apple in previsione del Digital Markets Act.

Quando esce il nuovo MacBook Air 2024?

Il nuovo MacBook Air 2024 è già in commercio dal 4 marzo in 28 paesi tra cui l'italia, e le consegne sono già iniziate venerdì scorso quando il prodotto è stato resto disponibile anche negli Apple Store e presso i Rivenditori Autorizzati Apple.

Quando esce il nuovo iPad Air 2024?

Il nuovo iPad Air 2024 è previsto per il lancio verso la fine di marzo. Apple non ha rilasciato nuovi iPad nel 2023, rendendo l'attesa per il rinnovamento della linea iPad Air ancora più entusiasmante.

Quest'anno, sono previsti due modelli di iPad Air, uno da 10,9 pollici che mantiene le dimensioni attuali e un nuovo modello più grande da 12,9 pollici. Entrambi i modelli dovrebbero presentare il design edge-to-edge con cornici sottili e un telaio in alluminio.

Nonostante si preveda che condivideranno lo stesso design esterno, ci sono aspettative di nuove opzioni di colore e potrebbero distinguersi per le specifiche tecniche interne, come l'introduzione di chip M2 o M3 e miglioramenti nella connettività Bluetooth e Wi-Fi​​​​.

La tecnologia del display sarà un altro elemento distintivo, con i modelli iPad Pro che si aggiornano a schermi OLED e gli iPad Air che continueranno a utilizzare la tecnologia LCD più accessibile.

Per il prezzo, si prevede che l'11-inch iPad Air manterrà il suo prezzo di partenza attuale, mentre la nuova variante da 12,9 pollici potrebbe avere un prezzo leggermente superiore​​.

Qual è l'ultimo aggiornamento per MacBook Air?

macOS Sonoma - ultimo aggiornamento più recente per MacBook Air - introduce varie novità per migliorare produttività e creatività, come:

• widget posizionabili liberamente;

• una schermata di blocco ridisegnata;

• supporto migliorato per videoconferenze;

• icone app arrotondate;

• aggiornamenti a Safari che includono profili di navigazione e condivisione password.

L'app Messaggi riceve inoltre filtri di ricerca affinati e nuove funzionalità per i tapback e adesivi. Altre aggiunte includono una modalità Gioco per prestazioni ottimizzate, salvaschermi al rallentatore, animazioni più fluide, e supporto per la decodifica hardware AV1 sui dispositivi compatibili.

Quanto dura in media un MacBook Air?

La durata di un MacBook Air può essere influenzata da vari fattori, come l'intensità dell'uso, la cura dell'apparecchio e gli aggiornamenti software. In media, i MacBook Air sono costruiti per durare tra i 5 e gli 8 anni, sebbene alcuni utenti possano sperimentare prestazioni ottimali anche oltre questo intervallo con una manutenzione adeguata.