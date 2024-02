Cos'è Memory, nuova funzione di memoria di ChatGPT: potenzialità e rischi per la privacy

Le intelligenze artificiali avanzano con nuove funzionalità e ChatGPT resta in prima linea. La sua azienda, OpenAI, la sta per dotare della nuova funzione "Memory": vediamo cos'è, ma soprattutto quali rischi comporta.

Prosegue l'evoluzione delle intelligenze artificiali, con ChatGPT a capo: stavolta la sua azienda OpenAI sta per dotarla della speciale funzione "Memory". E ciò comporta nuove potenzialità, ma anche rischi per i dati personali degli utenti.

Sommario:

1. Arriva Memory, così ChatGPT si ricorderà di noi: ecco cos'è 2. Potenzialità tecnologiche, ma anche grossi rischi di privacy 3. Quando esce la funzione Memory di ChatGPT

Arriva Memory, così ChatGPT si ricorderà di noi: ecco cos'è

OpenAI sta per lanciare una nuova importantissima funzione per ChatGPT, al fine di dotarla di una memoria sul conto dei suoi utenti. In tal modo, questi ultimi non dovrebbero reinserire le proprie informazioni e richieste a ogni nuova interazione.

La funzione si chiamerà semplicemente "Memory". Se è attiva, ChatGPT immagazzinerà le cose che gli diciamo. Poi, nelle conversazioni dei giorni o delle settimane successive, conoscerà già quelle informazioni, ce le citerà e si baserà su di esse per rispondere alle nostre ricerche.

L'obiettivo è velocizzare e migliorare l'efficienza nelle risposte. Immaginiamo di chiedere a ChatGPT di generare un'immagine per il nostro blog di cucina vegetariana tramite uno stile artistico a pastello. Se poi nei prossimi giorni gli richiediamo un'altra immagine, il sistema ricorderà di che tipo di cucina parla il blog e che stile preferiamo, senza che dobbiamo ripeterlo.

Indubbiamente OpenAI sta spingendo su aggiunte continue anche per vincere la sfida delle differenze tra ChatGPT e il rivale Google Bard.

Potenzialità tecnologiche, ma anche grossi rischi di privacy

Come sempre le innovazioni sono affascinanti. In questo caso, crescono le potenzialità di ChatGPT per il mondo del lavoro: si possono far avere delle basi per prompt già efficaci grazie alla memoria e i comandi vanno solo aggiornati e rifiniti.

Però il fatto che ChatGPT ricordi ciò che gli diciamo può rappresentare un serio pericolo per la privacy. Finora le IA rimarcavano proprio di non conservare i dati e adesso stanno per fare il contrario: cosa può comportare?

La funzione sarà attiva di default all'inizio di ogni conversazione. Ciò significa che l'utente potrà disattivarla, certo, c'è un menu apposito. Dovrà però ricordarsi di farlo o semplicemente dovrà conoscere che questa memoria esiste. Se per esempio non lo sa perché non si è informato, l'IA conserverà tutto a sua insaputa.

In aggiunta, cosa accadrebbe se dicessimo a ChatGPT un'informazione troppo personale, dimenticando che è attiva la funzione di memoria? I vertici assicurano che Memory non memorizza informazioni sensibili (come le password), ma l'IA non è umana e potrebbe anche non capire che un'informazione è sensibile. Rischia di tirarla fuori nel momento peggiore.

Inoltre la memoria si può cancellare, ma anche qui bisogna sapere che c'è e andare a eliminarla manualmente. Nel frattempo, cosa ne fa di quelle informazioni? E se si facesse un uso che all'utente non piace? Non si capisce ancora, per esempio, se saranno "date in pasto" all'IA per addestrarla.

Quando esce la funzione Memory di ChatGPT

Siamo ancora una volta in bilico tra uno strumento incredibile e l'ennesimo dubbio su come verranno immagazzinati, conservati e usati tantissimi dati personali. I pericoli dell'intelligenza artificiale sono ormai risaputi e bisogna stare molto attenti. Chissà dove si schiereranno gli utenti. Nel frattempo, ci auguriamo che OpenAI sia estremamente trasparente sull'argomento Memory.

E qual è periodo d'uscita? Non c'è una data esatta, ma ci sarà prima un periodo di test, durante il quale Memory sarà disponibile per una piccola parte di utenti sia in versione gratis sia a pagamento.

OpenAI sottolinea che l'obiettivo è un uso più ampio, per cui ci aspettiamo che, in seguito, Memory diventerà disponibile semplicemente a tutti, diventando una funzionalità standard. A quel punto, sarà importante ricordare agli utenti che le loro conversazioni vengono salvate. E la scelta passerà a ognuno di noi.