Il Metaverse Standards Forum si propone di essere una sorta di ente per il Metaverso, un organizzazione che vuole normare l'universo virtuale. Ecco chi ne scriverà le regole.

Possiamo affermare a mani basse che il metaverso sta continuando ad espandersi in modo decisamente ragguardevole.

Tra le aziende e le multinazionali sempre più interessate all'argomento, continuano a nascere sempre nuovi spunti e opportunità per investitori e fan della realtà virtuale, che ora più che mai cominciano ad affannarsi per entrare in questo nuovo mondo.

Ciò che manca, però, sono delle linee guida che permettano a tutti gli attori in gioco di essere partecipanti consapevoli, in poche parole una regolamentazione e un "manuale d'utilizzo".

Oggi questo problema sembra volere essere risolto da un'organizzazione chiamata "Metaverse Standards Forum" che vuole proporsi come il punto d'incontro di tutti gli appassionati a questo tema.

Questo ente si propone perfino di scrivere le leggi in merito al metaverso!

Metaverso in espansione, tra difficoltà e successi

Non possiamo negare che tra TV, cinema e web, una prima idea su cosa sia il metaverso l'abbiamo avuta tutti.

Spesso esaltato come evoluzione naturale del mondo videoludico per i gamer, che così possono entrare in un mondo sempre più interattivo (quasi sostitutivo) rispetto alla realtà, ma anche valorizzato come possibile incentivo di aziende che vogliono espandere i propri business.

Le opportunità del mondo virtuale alternativo sono tantissime, dalla nascita di nuove figure professionali all'espansione delle strategie di marketing, dalla creazione di hub di lavoro sul web all'abbattimento dei costi di gestione degli uffici.

Tuttavia, nonostante gli aspetti positivi, resta un settore in cui avere cautela: non sono poche infatti le segnalazioni delle autorità per traffici illeciti e operazioni che vedono la criminalità organizzata protagoniste.

A questo proposito serve quanto di più simile a un ente di controllo e/o regolatore.

Che cos'è il "Metaverse Standards Forum": un progetto concreto

Gli USA si sono attivati molto prima di altri Paesi.

Per aprire il metaverso al mondo intero, l'azienda statunitense (Oregon, USA) Khronos Group ha ospitato e creato il Metaverse Standards Forum a giugno 2022.

L'intenzione è quella di creare un progetto serio e mirato a riunire tutti gli attori interessati al settore, creando linee guida a favore degli utenti e dei creator e mirando a fare evolvere le tecnologie di riferimento al pari di una possibile regolamentazione.

Al momento più di 35 membri sono stati i fondatori, con 1500 organizzazioni di vario tipo che partecipano attivamente all'iniziativa.

Niente male, no?

Chi partecipa all'organizzazione?

Il numero di coloro che siedono al Metaverse Standards Forum è interessante e lascia ben sperare.

Oltre a Khronos Group, possiamo contare per certo alcune delle più grandi realtà dell'industria Tech a livello mondiale!

Parliamo di Meta, che non poteva lasciarsi sfuggire l'occasione dopo essere stata una delle prime promotrici del metaverso nel 2021. Senza tralasciare il colosso Microsoft, insieme ad Alibaba e l'esperta società di videogame Epic Games.

Ma, notizia non da sottovalutare, anche l'Italia è riuscita a ritagliarsi un posto al Forum.

Si tratta di Alterside, azienda italiana che si occupa della realizzazione di videogame ed esperienze virtuali immersive. Un passo avanti per tutti i fan italiani dell'innovazione!

Tutti i temi dell'ente sul metaverso

L'intenzione, come già accennato, riguarda la creazione di linee guida e in futuro una possibile regolamentazione in collaborazione con i Paesi di tutto il mondo.

Oggi, però, è stato già fornito l'elenco delle tematiche che avranno lo scopo di sviluppare l'ente!

Tra di essi abbiamo: il rendering e il 3D, sviluppo dell'interfaccia per AR e VR, user experience, Avatar e gestione degli utenti, sistemi geospaziali e perfino la metodologia con cui dovranno avvenire le transazioni finanziarie al suo interno.

Certo, si tratta di un progetto partito da poco, ma si è subito puntato l'obiettivo: puntare a solidificare un mondo ancora troppo fluido e privo di punti cardine.

Come aderire al progetto

Anche qui, regole ancora da delineare, ma il processo non è complicato.

Il Metaverse Standards Forum è aperto a società con o senza scopo di lucro ed è gratuito per tutti!

Bisogna solo scegliere due livelli d'appartenenza, avendo comunque ben in mente che tutto ruota attorno al metaverso e che non si può andare fuori tema.

Si può scegliere di essere semplici partecipanti al forum, impegnandosi nelle discussioni, oppure fare parte degli attori principali, supervisionando e investendo nei progetti proposti.

Dalle università alle grandi società: fatevi avanti!

Leggi anche: Lavoro, il futuro è nel Metaverso: vantaggi in comunicazione e formazione dei lavoratori"

Grandi attori in gioco

Al momento attuale sono moltissime le realtà in gioco nel metaverso.

Anche in Italia ricordiamo diverse realtà importanti impegnate nel settore, come Unicredit e Intesa SanPaolo, ma a livello internazionale ne abbiamo tantissime di fama mondiale.

Ricordiamo Santander, così come Gucci e Nike, con il suo Nikeland da milioni di utenti!

Perfino Wimbledon ha creato un suo piccolo metaverso, perciò non stupitevi se il Metaverse Standards Forum è venuto alla luce: si tratta quasi di una conseguenza naturale.