"Metaverso" è una delle parole più cercate di questo 2022. Tutti ne parlano, ma pochi sanno di cosa si tratti davvero. E, soprattutto, in pochissimi lo utilizzano. Il primo a scommettere seriamente su questo nuovo progetto è stato Mark Zuckerberg. Il patron di Facebook, Instagram e WhatsApp ha puntato tutto sulla conquista del Metaverso, investendo enormi risorse per la sua esplorazione. Ma gli ultimi dati delle trimestrali parlano chiaro: il progetto core dell’azienda di Zuckerberg stenta a decollare.

Il Metaverso di Zuckerberg sta fallendo?

Gli utenti attivi sulla piattaforma Horizon Worlds sono solo 200.000, molto meno dei 500.000 che Mark si era prefissato di raggiungere entro la fine del 2022. La questione non riguarda solo la scarsa diffusione tra il pubblico, complici il peso e le dimensioni eccessive dei visori. Per superare le barriere tecnologiche ci vorrà del tempo, probabilmente dai 5 ai 10 anni. Gli azionisti, però, non possono aspettare così a lungo prima di vedere gli esorbitanti profitti che tutti si attendono.

Più che di incassare le fiches, qui si tratta soprattutto di contenere le perdite: in nove mesi sono andati in fumo 9,4 miliardi di euro per la Reality Labs, la divisione di Meta dedicata alla scommessa del Metaverso. Terribili le ricadute della notizia sulle borse di tutto il mondo. Il titolo di Meta ha subito una clamorosa flessione del 20%, che non fa altro che aggiungersi al vertiginoso calo annuale, già costato a Zuckerberg e ai suoi la cancellazione di oltre 550 miliardi di market cap. Un colpo molto duro per il gigante dei social che, per di più, sconta anche le restrizioni sempre più stringenti sull'utilizzo dei dati e la privacy. Siamo di fronte alla fine di un impero?