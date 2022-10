Office come lo conosciamo andrà in pensione, sostituito dal pacchetto Microsoft 365, dove confluiranno tutti i prodotti precedentemente inclusi in Office. Cosa implica questo cambiamento?

Il fatto che il gruppo Microsoft stia spingendo sempre di più sui prodotti in abbonamento rispetto a quelli acquistabili in soluzione unica è già noto da tempo. Tuttavia, il recente annuncio di Microsoft conferma tutti i sospetti.

Office come lo conosciamo andrà in pensione, sostituito dal pacchetto Microsoft 365, dove confluiranno tutti i prodotti precedentemente inclusi in Office. Una svolta storica, che segna la fine di un’era durata oltre 30 anni.

Ma cosa implica davvero questo cambiamento? Sarà ancora possibile utilizzare gli strumenti già acquistati? Vediamolo insieme.

Addio Office, benvenuto Microsoft 365

Ormai è ufficiale: il pacchetto Office – debuttato per la prima volta nel lontano 1990 e annunciato addirittura nell’agosto del 1988 – andrà in pensione definitivamente. Un duro colpo per i nostalgici, una bella notizia per chi invece desidera un sistema più connesso e più condivisibile.

L’annuncio è visibile sulla homepage del sito stesso, primo indicatore del cambiamento epocale. Le FAQ chiariscono poi qualsiasi dubbio: la sostituzione sarà graduale ma inevitabile, e tutte le app precedentemente raccolte sotto il pacchetto Office saranno inglobate in 365.

Nelle prossime settimane, le applicazioni Office per tutti i dispositivi – Android, iOS, Windows a Mac – subiranno un restyling comprensivo di un logo nuovo fiammante e grafiche moderne e, secondo Microsoft, daranno accesso a molte più funzionalità. Ma cosa significa questo?

Cosa cambierà con il passaggio da Microsoft Office a Microsoft 365?

Per chi avesse acquistato una copia dei precedenti pacchetti Office, il cambiamento sarà impercettibile: le copie rimarranno funzionanti come prima, tuttavia non saranno più disponibili gli aggiornamenti. Quindi, per accedere a nuove funzionalità, sarà necessario passare alla versione 365.

La differenza principale tra un pacchetto Office acquistato e un abbonamento a Microsoft 365 è infatti che quest’ultimo avrà la possibilità di essere aggiornato con nuove funzionalità che lo rendono uno strumento completo.

Quindi, per Microsoft 365 saranno sempre disponibili gli aggiornamenti, ma non cambierà comunque l’esperienza di fruizione: le app desktop rimarranno, e non sarà necessaria una connessione per utilizzarle – per chi paga l’abbonamento.

Inoltre, sempre sottoscrivendo un abbonamento, si avrà accesso a uno spazio in cloud più vasto, e all’assistenza tecnica dedicata senza costi aggiuntivi.

L’abbonamento potrà essere mensile o annuale, e grazie al pacchetto Family sarà possibile condividere la sottoscrizione con 6 persone, nonché utilizzare tutte le app premium su più dispositivi.

Per chi invece non desiderasse sottoscrivere un abbonamento, Microsoft lascia comunque a disposizione tutte le principali app gratuitamente – tra cui Word, Excel, Power Point, Outlook e OneNote – che però saranno disponibili solo da browser e solo se si ha accesso a una connessione internet.

Quando avverrà il passaggio da Microsoft Office a Microsoft 365?

Microsoft ha annunciato che il rollout inizierà da novembre di quest’anno, e impiegherà qualche mese per diventare definitivo – comunque non oltre gennaio 2023. Per chi disponesse di una copia già acquistata, l’aggiornamento avrà luogo senza costi aggiuntivi.

Rimarranno ancora disponibili per l’acquisto le licenze a vita di Office 2021 – ma solo nelle versioni Home&Student e Home&Business – ed il supporto sarà garantito per coloro che avessero sottoscritto un piano LTSC.

Pian piano, tutte le applicazioni principali verranno convertite nella suite come esclusiva di 365, tra cui Word, Excel, Power Point e Outlook.