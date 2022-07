Lo smartphone è diventato utile per qualsiasi faccenda quotidiana: dalla fotografia sempre nelle nostre tasche, all'archiviazione e trasferimento di file. E tra queste compare indubbiamente il consulto del meteo, in modo immediato e super aggiornato.

Se prima scoprivamo il meteo attraverso il TG o il giornale, oggi la comodità maggiore è poter consultare le previsioni del tempo in qualsiasi momento, e naturalmente con molteplici opzioni e caratteristiche che la televisione non poteva darci.

Eppure può capitare che una certa app del meteo non ci sembri molto precisa o affidabile, oppure che le manchino funzioni per noi utili. In questo caso, è il momento di cercarne una nuova (per sostituire quella già presente o affiancarla ad essa) tra le migliori app meteo disponibili negli store Android e Apple.

App meteo preinstallate del telefono

Innanzitutto, prendiamo in considerazione di continuare a usare (magari insieme a una nuova) l'app meteo di serie presente nello smartphone.

Ricordiamo infatti che qualunque meteo può sbagliare: le previsioni del tempo si chiamano così perché sono, appunto, tentativi di prevedere ciò che accadrà. Ma non cestinate l'app di serie del telefono al primo errore!

L'app preimpostata ha un grande vantaggio rispetto a tutti i suoi competitor: è priva di pubblicità, perché già installata sul telefono come funzione di base. La consultazione del meteo sarà immediata e senza popup che infastidiscono gli utenti.

Inoltre, di solito è realizzata per essere in armonia visiva con l'aspetto del resto del telefono. A seconda della marca e del sistema operativo, infatti, ha una grafica diversa. Potete anche utilizzare i widget da apporre nella homepage e saranno indubbiamente "in tinta" col resto dello smartphone.

Se l'app sembra imprecisa sul luogo, ricordate di attivare la geolocalizzazione prima di usarla, in modo che vi collochi dove realmente vi trovate. Solitamente tutti i telefoni Android hanno la stessa app preimpostata, dal semplice nome "Meteo"; e si chiama solo "Meteo" anche quella iPhone.

App Previsioni del Tempo

Tra le app meglio valutate sullo store Google Play c'è Previsioni del Tempo. Questo nome basilare conduce a un'applicazione in realtà molto completa e affidabile.

In Previsioni del Tempo avete innanzitutto una schermata rotonda che riepiloga le temperature minime e massime della giornata, la temperatura attuale, l'ora di alba e tramonto, l'intensità del vento e la sua direzione – tutto in uno spazio compatto.

Appena sotto sono presenti i riepiloghi del meteo di tutta la giornata, ora per ora, e poi di tutti i 7 giorni successivi. Cliccando su "Dettaglio" avremo accesso a informazioni super dettagliate ora per ora con tanto di umidità, nuvolosità, vento e altro ancora. Gli stessi dettagli sono visibili anche per i 7 giorni futuri, cliccando sul giorno corrispondente.

Più in basso abbiamo degli approfondimenti ancora maggiori, la funzione radar e infine, facendo uno swipe a destra, c'è la possibilità di selezionare delle località aggiuntive per vedere più previsioni insieme.

Questa app è tra le migliori per il meteo perché ha davvero pochissima pubblicità: solo una schermata di 5 secondi all'inizio e una sottile barra in basso allo schermo, il tutto davvero poco invasivo.

Il Meteo

Tra le migliori e più famose app meteo per smartphone c'è Il Meteo, preinstallata su diversi dispositivi come aggiunta a quella di serie.

Il Meteo è adatta per chi vuole anche conoscere le notizie sulle previsioni meteorologiche degli ultimi giorni. Si accompagna infatti una barra superiore con le news più "calde". C'è da dire che non sarà la preferita per chi vuole usufruire solo delle funzioni essenziali per le previsioni meteo.

In una sola schermata, infatti, vi sono tantissime informazioni riassunte in poco spazio: tra le più utili, un numero che indica l'affidabilità (da 1 a 100) della previsione riportata per quell'ora. In questo modo potrete farvi un'idea di quanto credervi.

Tra le utili notizie aggiuntive ci sono anche quelle sui pollini e sul traffico, per un'app davvero completa, anche se ricca di pubblicità e titoli di news che rimandano al sito per riuscire a sostenersi. Sarà la preferita di chi si appassiona al meteo e vuole saperne proprio tutto!

Meteo.it

La prossima app che esaminiamo è Meteo.it e c'è un modo intuitivo per capire se le sue previsioni vi piaceranno.

Essa, infatti, mostra le stesse previsioni meteorologiche che vengono diffuse in TV durante i meteo dei canali Mediaset. Se le avete trovate utili o corrette, qui userete praticamente la stessa stazione meteorologica: potrebbe essere l'app che fa per voi!

L'interfaccia è davvero leggera e amichevole, con una foto di sfondo e un'esperienza utente a dir poco professionale. Solo in alcune occasioni è presente della pubblicità, comunque integrata in modo non particolarmente invasivo o fastidioso.

Esplorandola in profondità ci sono tante funzioni utili come i video meteo, le news integrate in una sezione a parte, e un radar con le previsioni in "stile TV" di tutta l'Italia – con tanto di disegnini del sole e delle nuvole sulle principali città dello stivale.

Cliccando su un giorno desiderato – anche qui è possibile vedere almeno 7 giorni nel futuro – si apre una piccola schermata con informazioni dettagliate su tutte le ore. E cliccando una seconda volta sulla singola ora, accederete al dettaglio di tempo, mari e venti. L'app funziona con un pratico sistema a schede richiudibili.

È di sicuro la migliore per chi, oltre al meteo, vuole un'app dall'aspetto professionale e ben curato (anche il widget è colorato ed essenziale). Vediamo allora quali sono alcune delle migliori app meteo.

Yahoo Meteo

L'ultima app che esploriamo è Yahoo Meteo, forse quella dall'esperienza più unica.

Il suo aspetto è davvero piacevole: alle città principali assegna anche una foto personalizzata. La homepage della app mostrerà soltanto temperatura e condizioni del tempo, mentre le altre informazioni sono accessibili scorrendo verso il basso, con una completezza simile a quella dei competitor.

Si possono inoltre muovere le diverse finestrelle tenendo premuto sui puntini grigi, per scambiarle di posto e disporle a proprio piacimento. L'app migliore per chi desidera personalizzare la propria esperienza sullo smartphone.

Le previsioni arrivano fino a 10 giorni, ma purtroppo mancano dettagli elevati su ognuno dei giorni futuri. Si possono però scegliere più location diverse ed esplorarle con un semplice swipe di lato.

C'è inoltre la possibilità di impostare widget con molte differenti caratteristiche, grandezze e colori. Infine, ha il grande vantaggio di non includere la pubblicità. Ciò la rende appetibile per chi vuole notizie sul tempo senza fastidi e interruzioni.

