A chi non piace il mondo della fotografia? Immergersi in quest’arte ormai è molto semplice grazie ai dispositivi che abbiamo sempre a portata di mano, ossia gli smartphone e non solo.

Oggi i dispositivi in circolazione sono tantissimi ma sicuramente la categoria più sottovalutata è quella delle fotocamere compatte.

Questi sono dispositivi di dimensioni ridotte considerate delle soluzioni ideali per chi vuole catturare in maniera semplice e veloce momenti spontanei e ricordi.

Dotate di numerose funzioni automatizzate, sono il dispositivo migliore per chi vuole fare scatti semplici senza complicanze ottenendo un risultato soddisfacente in tutte le situazioni.

E’ molto adatta soprattutto a chi ama viaggiare e alle persone che stanno in movimento, grazie alla sua leggerezza e alla facilità di utilizzo.

Ma quali sono le soluzioni migliori in circolazione da un punto di vista del prezzo?

Eccone 3 nel dettaglio.

Fotocamere compatte, ecco le 3 più economiche in circolazione

Se ami la fotografia e cerchi una soluzione leggera e versatile per immortalare i tuoi ricordi allora non puoi farti mancare una buona fotocamera compatta.

Grazie alla praticità di utilizzo sono progettati per utenti che ricercano soluzioni di facile utilizzo con una buona risoluzione e un’ottima velocità di scatto.

Di solito tale dispositivo viene usata da viaggiatori, famiglie e appassionati di fotografia occasionale perché hanno dimensioni molto contenute e non permettono di cambiare obiettivo.

Il loro boom avvenuto dopo l’avvento del digitale è stato dovuto alla semplicità d’utilizzo, al prezzo contenuto e alla portabilità.

Col passare del tempo i fotografi amatoriali hanno iniziato a “snobbare” le compatte ma i produttori negli anni hanno migliorato sempre di più questa tipologia di prodotti, tanto da iniziare a produrre le fotocamere compatte professionali.

I modelli in commercio sono veramente tanti ed ogni utente può cercare il prodotto migliore per le proprie esigenze.

Ad esempio se non si vuole il mirino meglio quelli solo con display, se lo scopo è realizzare dei video allora meglio acquistare prodotti dedicati.

Se ci si vuole dedicare alla street photography meglio optare per modelli con lenti fisse e luminose.

Insomma la scelta è molto vasta: ma quale mirrorless economica comprare? Vediamolo nel dettaglio.

Quale mirrorless economica comprare?

Certamente la più economica è la Canon Eos R100. Questa è la mirrorless più leggera in circolazione, con 24 megapixel, monitor fisso e non touch, sensore non stabilizzato, 3,5fps in AFC e appena 739 euro con lo zoom 15-45mm incluso.

Dunque dimensioni compatte e prezzo non eccessivo con un APS-C da 24MP e concede fino a 15 fps con rilevamento di soggetti umani e animali.

Quanto costa una buona macchina fotografica per principianti?

Per acquistare una reflex con un ottimo rapporto qualitá-prezzo, pensata per i principianti ci vogliono circa 650 euro.

Diverso il discorso per le fotocamere compatte: i prezzi partano dai 50 euro a salire.

Quali sono le migliori macchine fotografiche compatte?

Tra le migliori fotocamere compatte economiche ci sono:

• Fayibuy 5600

• Fotocamera Sony DSC W810

• Fotocamera Nicamery DC311

Fayibuy 5600

Fayibuy 5600 è una fotocamera compatta per coloro che non vogliono spendere grandi cifre, infatti il prezzo di questa compatta è sotto i 50 euro.

Consigliata per i fotografi amatoriali alle prime armi è dotata di un sensore da 56 Mp in grado di catturare immagini e dettagli in risoluzione 4k.

Dotata di zoom digitale 20x e connettività bluetooth che permette di condividere in maniera facile e veloce gli scatti fatti.

Inoltre ha la funzione integrata di rilevamento volti e cattura del sorriso che la rendono adatta ad essere usata durante incontri con famiglia e amici.

Offre ottime prestazioni, soprattutto se si è alle prime armi con il mondo della fotografia.

Fotocamera Sony DSCW810

Sony DSC-W810 è uno dei modelli più economici della famiglia Sony ma ha funzioni di tutto rispetto.

Questo dispositivo è dotato di un sensore ccd da 20.1MP e di uno zoom ottico 6x compatto, offre chiarezza e nitidezza nelle foto.

Inoltre ci sono filtri e si riduce il rischio di movimento ha un’interfaccia intuitiva. Ed è la scelta ideale per chi desidera iniziare a muovere i primi passi nel mondo della fotografia digitale senza spendere una fortuna.

Nicamery ‎DC311A

La Nicamery ‎DC311A è una fotocamera che può essere affidata anche ai bambini e agli allergici del touch screen.

Ha una risoluzione dell'immagine hd 1080p e una risoluzione video di 36mp, questa fotocamera è in grado di scattare immagini e video nitidi e catturare momenti indimenticabili.

Dotata di zoom digitale 16x e luce di riempimento integrata per scatti di alta qualità al buio.