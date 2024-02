Scrittura 2.0: guida ai migliori taccuini digitali. Ecco i 5 notebook tra cui scegliere

Poco conosciuti ma rivoluzionari, i taccuini digitali rappresentano una soluzione ottimale per chi cerca la praticità della digitalizzazione unita alla familiarità della scrittura a mano.

Dispositivi che offrono non solo la comodità di conservare, organizzare e condividere note digitalmente, ma anche quella di ridurre l'uso della carta, i taccuini digitali sono un’alternativa ai classici blocchi note disordinati e poco ecosostenibili.

Di seguito, esaminiamo alcuni dei migliori taccuini digitali disponibili sul mercato, iniziando dai modelli più accessibili fino ad arrivare a quelli di fascia alta.

Sommario:

1. I migliori taccuini digitali per il 2024, dal più economico al più lussuoso 2. Dove prendere appunti digitali? 3. Che cosa è il taccuino digitale?

I migliori taccuini digitali per il 2024, dal più economico al più lussuoso

Dal più economico Xp-Pen Note Plus all'avanzato Lenovo Tab Smart Paper, il mercato offre una varietà di taccuini digitali adatti a ogni esigenza e budget. La scelta di un modello rispetto a un altro dipende dalle specifiche esigenze dell'utente, come la frequenza d'uso, le funzionalità desiderate e il budget disponibile.

Ciò che tutti questi dispositivi hanno in comune è la capacità di trasformare il modo in cui registriamo, conserviamo e condividiamo le nostre idee, unendo l'antica arte della scrittura a mano con le infinite possibilità offerte dalla tecnologia digitale.

1. HOMESTEC Smart Notebook: l'accessibilità Incontra la tecnologia

Il nostro viaggio inizia con l'Homestec Smart Notebook, che rappresenta un perfetto equilibrio tra funzionalità digitali e sostenibilità ambientale. Ogni pagina di questo quaderno può essere riutilizzata fino a 500 volte, con la possibilità di digitalizzare gli appunti tramite l'app CamScanner.

Questo modello si rivolge a chi desidera un'opzione eco-friendly a un prezzo accessibile di 19,99 €, dimostrando che la tecnologia può andare di pari passo con la cura dell'ambiente.

2. Wacom Bamboo Slate: sostenibilità ed efficienza economica

Proseguendo, incontriamo l'Wacom Bamboo Slate, un taccuino digitale che spicca per la sua facilità d'uso e portabilità. Questo modello permette di trasformare in digitale ciò che si scrive o disegna su carta, utilizzando una tecnologia di induzione elettromagnetica ad alta precisione.

La compatibilità con blocchi note di formato A5 e la possibilità di esportare in vari formati rendono questo dispositivo una scelta eccellente per chi cerca un'opzione economica senza rinunciare alla qualità. Il prezzo di 118,74€ € lo rende un punto di ingresso ideale nel mondo dei taccuini digitali.

3. Kindle Scribe: leggere e scrivere nello stesso posto

Il Kindle Scribe di Amazon unisce l'esperienza di lettura degli e-book a quella della scrittura digitale. Con un ampio schermo da 10,2 pollici e la tecnologia dello schermo Paperwhite, questo dispositivo offre un comfort visivo sia nella lettura sia nella presa di appunti.

Il prezzo di 369,99 € riflette la sua versatilità e le funzionalità avanzate, rendendolo un'opzione ideale per gli amanti dei libri e per chi necessita di un dispositivo per lo studio o il lavoro.

4. Lenovo Tab Smart Paper: multifunzionalità di alta gamma

Il Lenovo Tab Smart Paper stabilisce nuovi standard nel settore dei taccuini digitali. Questo modello offre una personalizzazione senza precedenti nell'uso della penna digitale, adattabile a svariate esigenze di scrittura e disegno.

Con un prezzo iniziale di 499 €, ora scontato a 449€, il Lenovo Tab Smart Paper si rivolge a chi non vuole compromessi in termini di funzionalità e prestazioni, offrendo un'esperienza d'uso superlativa sia come taccuino digitale sia come e-reader, nonostante alcune limitazioni rispetto al Kindle Scribe.

5. Boox Note Air2 Plus: il top di gamma

In cima alla nostra lista troviamo il Boox Note Air2 Plus, che si distingue per essere un ibrido tra un tablet Android 11 e un taccuino digitale. Grazie alla sua penna stilo Pen Plus, offre un'esperienza di scrittura estremamente naturale.

Le sue capacità di multitasking e le funzioni avanzate, come la registrazione di note audio e la sincronizzazione con il cloud, lo rendono una scelta ideale per i professionisti. Con un prezzo di 499,99€, che puoi trovare anche in sconto, il modello rappresenta un investimento per chi cerca un dispositivo che possa coprire esigenze diverse, dalla produttività allo svago.

Dove prendere appunti digitali?

Se non sei ancora sicuro di voler provare l'esperienza di un notebook ma preferisci sfruttare al massimo le potenzialità dei dispositivi che già possiedi, c'è una soluzione che fa proprio al caso tuo.

Ebbene sì, perché a venirti in soccorso ci pensano le app facilmente scaricabili su smartphone o tablet. In particolare, se vuoi prendere appunti sul tuo Android puoi usare:

• Note di Keep

• Dropbox Paper

• Evernote

• Microsoft OneNote

• TickTick

• FiiNote

• Color Note

• Classic Notes

Le soluzioni sono differenti se hai tra le mani un dispositivo Apple. Infatti, se hai un iPhone o preferisci prendere appunti sul tuo amato iPad, ecco cosa puoi usare:

• app Note

• Notability

• OneNote

• Evernote

• Simplenote (disponibile anche per Android)

• Penultimate

Che cosa è il taccuino digitale?

Studenti e lavoratori: per appuntare lezioni, impegni e appuntamenti, corsi di formazione e molto altro, sempre più persone fanno affidamento sui notebook (anche noti come taccuini digitali).

Certo, se la tecnologia non è il tuo forte forse non sarai propenso a scoprirne le funzionalità, ma sappi che si tratta di strumenti particolarmente comodi e imparare a usarli non è difficile.

Sono leggeri e poco ingombranti, ti permettono di avere tutto a portata di mano senza perderti tra fogli, quaderni e scartoffie varie. Sono molto versatili, potendo organizzare e suddividere i tuoi appunti come ti è più comodo, creando per esempio diverse cartelle e sottocartelle.