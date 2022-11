La tecnologia non smette mai di stupirci e lo fa anche mescolando idee e materiali che non sembravano compatibili. Ecco così la soluzione a chi vuole portare con sé in viaggio il mouse per PC: un mouse Origami super pieghevole.

I computer portatili sono diventati nel corso degli anni sempre più... portatili. Hanno fatto della sottigliezza la loro forza, in modo da assumere un peso più leggero e da diventare adatti a valigie ogni volta un po' più slim, così ce lo possiamo portare dove ci pare - dai viaggi di relax alla facilità delle trasferte da lavoro, quando lo smartphone non basta.

Il guaio, in quelle valigette, è sempre infilarci il mouse! La sua conformazione tondeggiante sporge e rende scomoda la portabilità. Almeno finora, s'intende.

Un designer di Hong Kong ha avviato il progetto di Air.0, il mouse sottile da viaggio perché ispirato agli Origami giapponesi: si apre e diventa un vero mouse a dimensioni normali quando serve, si dispiega e appiattisce quando deve andare in valigia. E non fa compromessi in fatto di compatibilità o funzionalità.

Un approccio tutto nuovo: Air.0 è il mouse Origami super pieghevole

Non è che nessuno avesse mai pensato al problema - lo sappiamo, il mondo Tech è ricchissimo. Negli anni sono nate tante soluzioni per aumentare la portabilità del mouse, perché molti lavoratori del settore tecnologico scelgono un PC portatile per la massima agilità e al contempo non amano la lentezza del trackpad.

Generalmente, la soluzione è stata individuata nel rimpicciolire o appiattire il mouse stesso. Abbiamo quindi ammirato accessori piccoli, ma decisamente scomodi e poco maneggevoli soprattutto per chi ha le mani grosse; e altri piatti come una sogliola ma, va da sé, davvero poco ergonomici.

Il team di Horace Lam, designer di Hong Kong, ha elaborato una soluzione completamente diversa: modificare la natura del mouse a seconda del momento di uso o non uso (in fondo un approccio simile al PC, che aperto o chiuso consuma uno spazio molto diverso). L'ispirazione dell'Origami ha fatto tutto il resto.

Air.0 è il nome del Mouse Origami, praticamente il pieghevole del settore. Quando non è in uso, ha l'aspetto di una sorta di lamina tanto sottile che si infila anche in tasca! Diventa così perfetto per qualsiasi genere di borsa o custodia per laptop.

Quando bisogna usarlo è sufficiente ripiegare sulle linee prestampate e collegare le parti delle lamine in un clic, garantito dal magnete già applicato sul mouse. Il dispositivo assume così la forma di un vero mouse full-sized, del tutto simile a quelli tradizionali. L'ergonomia è garantita, così come le sue funzionalità complete. L'assistente perfetto per chi lavora in mobilità e preferisce risparmiare energia con un portatile rispetto all'uso di un fisso.

Caratteristiche del Mouse Origami: dimensioni e funzioni

Quando è appiattito, il 97% del Mouse Origami è spesso solo 4,5 millimetri, davvero una piccolezza se paragonato a qualsiasi altro modello. Solo l'area finale con il sensore è più pronunciata e arriva a 1 cm di spessore, comunque pochissimo.

Air.0 pesa solo 40 grammi e promette di essere estremamente resistente. Nessuna paura che si rompa con una caduta: il materiale non si danneggia così facilmente grazie alla struttura triangolare, come dimostrato dai test.

La sua forma è brevettata eed ergonomica ed è dotato, oltre che dei due pulsanti per clic destro e sinistro, anche di uno scroller centrale come i dispositivi da piena funzionalità.

Air.0 basa il suo funzionamento sulla connessione Bluetooth di tecnologia 5.2. È infatti un mouse completamente wireless, non ha bisogno di filo per funzionare: prevedere l'uso wired come principale avrebbe un po' compromesso la sua portabilità.

La batteria ha una durata di almeno 3 mesi e si può ricaricare nel modo classico, ossia tramite un banale cavetto USB di Tipo-C. E se si sta scaricando nel momento sbagliato, è sufficiente un breve periodo sotto carica: 1 minuto in corrente gli conferisce 3 ore d'uso, così una breve ripassata permette di utilizzarlo per tutto il giorno lavorativo anche nei casi di emergenza.

Compatibilità e design: ecco come avere Air.0, il Mouse Origami

Air.0 possiede una velocità di tracciamento di 30 pollici al secondo, e non fa rinunce sulla connettività. Con una tecnologia pratica come il Bluetooth, infatti, sa collegarsi a tutte le piattaforme d'uso più comuni: è quindi compatibile con Windows, Android e dispositivi Apple (perciò si presume si possa usare anche come mouse wireless per tablet e smartphone).

Anche lo stile è decisamente spiccato. Come se non bastasse il form factor pieghevole ispirato agli origami giapponesi, i colori aggiungono un'altra tinta imprevedibile: al momento è disponibile in 12 modelli diversi, tutti dai colori accesi come "Giallo Girasole" e "Azzurro Principessa", o con texture uniche come "Caffè" e "Blu Reale".

Come ottenerli? Il mouse Air.0 è un progetto Kickstarter, significa che la sua realizzazione è dipesa dai contributi degli utenti tramite crowdfunding. Il progetto ha superato di circa 10 volte il suo obiettivo originale e quindi è diventato operativo, e in futuro sarà anche messo in commercio.

Si può acquistare sostenendolo sul suo Kickstarter a partire da 49 dollari per 1 pezzo, con sconti se si ordinano più pezzi, e libertà di scelta nel colore tra i 12 attualmente disponibili. Alcuni colori potrebbero non venire più prodotti dopo il termine del progetto Kickstarter, diventando così esclusivi per i sostenitori.