Navigazione anonima: a cosa serve davvero? Ecco cosa c’è da sapere

In molti sono gli utenti che decidono di navigare in rete adottando la navigazione anonima, la cosiddetta modalità in incognito.

Tuttavia, una recente vicenda che vede come protagonista il colosso di Google ha portata ad una riflessione in merito all’effettivo funzionamento della navigazione anonima su internet per capire effettivamente cosa viene registrato e quando utilizzarlo.

In questo articolo, quindi, vediamo cos’è successo a Google in merito agli utenti che navigano con la modalità anonima, cosa viene registrato e perché utilizzarlo.

Cos’è successo a Google per la navigazione anonima

Recentemente Google è stato coinvolto da una vicenda in merito proprio alla modalità di navigazione ad internet in anonimo.

A questo proposito, Google si è visto costretto a cancellare miliardi di dati di milioni di utenti che navigano con la modalità in incognito proprio con il browser di Google Chrome.

L’accusa a Google è stata quella di raccogliere lo stesso i dati degli utenti che navigano in rete con la navigazione in anonimo senza aver correttamente informato loro in merito a tale raccolta dati.

La vicenda ha quindi evidenziato un aspetto di non poco conto e che spesso viene sottovalutato dagli utenti che utilizzano la modalità di navigazione in rete in incognito.

Come funziona la navigazione anonima in rete

Cosa succede quindi alla raccolta dei dati degli utenti che navigano in rete con la modalità privata?

In molti casi gli utenti preferiscono navigare online e utilizzare il motore di ricerca di Google in modalità anonima, con la speranza di non essere tracciati. Ma è davvero così?

Va detto che quando avviene la navigazione su Internet in modalità privata, gli utenti vengono lo stesso tracciati. La navigazione anonima, anche detta in incognito, infatti, prevede sostanzialmente che la ricerca dell’utente non sarà visibile all’interno della sezione di cronologia relativa a tutte le ricerche effettuate in rete.

Per quanto riguarda il discorso dei cookie di un sito. Quando si naviga online con la navigazione normale, i cookie si salvano automaticamente, mentre con la navigazione in anonimo questo non avviene.

Questo significa che non saranno salvati neanche i dati di autenticazione utilizzati dagli utenti per accedere alle sezioni personali sui siti web quando si naviga in modalità in incognito.

Si tratta, dunque, di un aspetto importante che può essere sfruttato in particolare se si accede a profili personali con dati sensibili, ad esempio il sito di una banca, o anche quando si naviga con un dispositivo che non è di nostra proprietà.

I dati registrati con la navigazione in incognito

Quello che in pochi sanno riguarda l’effettivo anonimato della navigazione. Infatti, in molti non sanno che l’anonimato vale soltanto per il dispositivo utilizzato per collegarsi ad internet.

Questo significa che l’anonimato vale a livello locale. Mentre, l’azienda che fornisce la connessione, il provider oltre che l’indirizzo IP registrano e tracciano la ricerca effettuata.

In tal senso, la ricerca e i relativi dati vengono comunque registrati e tracciati.

Secondo quanto spiegato dagli esperti nel settore tech, anche con la navigazione in incognito in rete resta sempre un’impronta digitale, che permette di risalire alle attività e alle ricerche effettuate dagli utenti, proprio come accade con la navigazione tradizionale.

Al contempo, la navigazione anonima non offre agli utenti alcun tipo di ulteriore protezione rispetto ad eventuali rischi di attacchi da virus, pirati informatici oppure hacker.

Quando è meglio usare la navigazione anonima

Quando può essere quindi utile sfruttare la navigazione in incognito in rete? In generale, quindi, la comodità di questa modalità di navigazione sta solo nel fatto che non avviene il salvataggio dei cookie che solitamente sono sfruttati da eventuali aziende e siti web per conoscere gli interessi dell’utente.

Per questo motivo, può essere utile sfruttare questa modalità di sessione di navigazione per acquistare biglietti aerei oppure per la prenotazione di un soggiorno in hotel.

In questo modo, utilizzando la navigazione anonima, gli utenti potrebbero trovare dei prezzi più vantaggiosi rispetto a quando viene usata la tradizionale navigazione.

