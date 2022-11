Quando i suggerimenti automatici della piattaforma diventano noiosi, e la ricerca è troppo vaga per trovare serie adatte a te, prova con le categorie di Netflix: ognuna ha un codice da aggiungere all'URL per scoprire improvvisamente migliaia di contenuti inesplorati.

Ma quant'è grande Netflix? La piattaforma di streaming più ampia e diffusa al mondo conta decine di migliaia di contenuti differenti tra film, serie TV, cartoon occidentali, anime giapponesi, produzioni da tantissimi paesi del mondo.

Esplorare tutto è praticamente impossibile, così ricorriamo agli altri metodi fattibili che la piattaforma ci fornisce: i suggerimenti e la ricerca. Anche così, però, accade spesso che ciò che vediamo non ci soddisfa. E magari ci sembra che non ci sia niente di bello da vedere, quando vista l'ampiezza del catalogo, sarebbe assurdo.

Per fortuna c'è un modo di accedere a tante categorie differenti e scoprire, finalmente, contenuti e serie che altrimenti sarebbero stati quasi irraggiungibili. E anche se è un po' costrittivo, poi potremo facilmente adattarlo a tutti i mezzi su cui vediamo Netflix. Si tratta di alcuni codici numerici da includere nell'indirizzo URL.

Suggerimenti e ricerca Netflix non bastano più: ecco perché alcune categorie si "nascondono"

Chiariamo un appunto, non è che Netflix si diverta a nasconderci qualche categoria rendendoci segreti i suoi contenuti. Nulla di tutto ciò, per l'azienda quanto più riusciamo a vedere, tanto meglio è, perché rimarremo abbonati. È per questo che ci sono anche tante serie e film di nicchia.

Allora perché di solito non li vediamo? Il problema è che il catalogo si è fatto così ampio da diventare ingestibile, e non è possibile trattarlo come l'elenco prodotti di un negozio. Inoltre le serie vanno e vengono anche a ritmo frenetico, l'aggiunta è perpetua; e ogni utente naviga da un dispositivo diverso, e ogni oggetto ha il suo modo di mostrare i contenuti e le sue tecniche per essere navigato. Ad esempio, da una TV è difficile e lungo scrollare centinaia di titoli come si farebbe da PC, e l'utente se ne annoierebbe presto.

Per questo Netflix - così come tante altre Big Tech - preferisce affidare il compito a un algoritmo. Mescolando i dati sulle nostre visioni, l'algoritmo cerca di capire cosa ci piace. Da qui provengono i suggerimenti della homepage e delle ricerche stesse.

E se cerchiamo qualcosa personalmente? Beh, se si tratta di un titolo specifico, lo troveremo: digitare "La casa di carta" ci restituirà "La casa di carta". Ma diventa inutile quando vogliamo scoprire qualcosa di nuovo, qualcosa che non conosciamo già in anticipo, magari di categorie che di solito non guardiamo. E anche quando navighiamo i menu in alto, sono sempre pieni di suggerimenti, serie popolari, serie affini a ciò che già abbiamo visto... insomma, sempre derivanti da un algoritmo.

Abbiamo capito che tante serie e film sono nascosti pur non essendo quella l'intenzione del portale. Eppure lo sappiamo che c'è di più, come sfruttarlo? Per fortuna, da PC, possiamo eccome (e saremo in grado di "spostarlo" da un dispositivo all'altro). E magari ci convincerà a mantenere l'abbonamento anche dopo le recenti - dolorose - decisioni in tema di abbonamenti condivisi.

Come accedere a una categoria completa di Netflix: il metodo da PC

Netflix ha diviso tutti i suoi contenuti in una serie di categorie, anche piuttosto dettagliate. Se riusciamo a entrarci, possiamo dribblare l'algoritmo e fare semplicemente ciò che ci pare. Insomma, caro algoritmo, anche se di solito guardiamo film thriller, perché non dovremmo poter vedere un anime fantasy? Il mondo è bello perché è vario.

L'accesso alle categorie è in realtà semplice. Ogni pagina web è accessibile, come alcuni sapranno, tramite un indirizzo - quello che è presente nella barra superiore di ogni browser, che comincia sempre con HTTPS. Questo indirizzo si chiama URL ed è sempre univoco: a ogni indirizzo corrisponde una sola pagina, e ogni pagina ha per forza un indirizzo. Quindi, ogni pagina web che contiene una categoria di Netflix ha una sua pagina e un suo indirizzo! Dobbiamo solo trovarli.

Per accedervi non c'è bisogno di diventare agenti segreti perché, per fortuna, gli indirizzi URL delle categorie Netflix sono tutti identici eccetto che per un numeretto, che cambia ogni volta. I numeri sono casuali, quindi l'unico modo di scoprirli è leggerli da qualche parte - è per questo che ve li riporteremo tutti.

L'URL da cui partire è il seguente:

https://www.netflix.com/it/browse/genre/

Una volta copiato nella barra degli indirizzi, vi basterà aggiungere a fine indirizzo la cifra riportata nell'elenco sotto, e poi cliccare invio. L'ideale è farlo da PC, ma con un po' di macchinosità funziona anche dai browser per smartphone e tablet (attenzione, dovrete loggare in Netflix anche da quel browser).

Avrete finalmente un lungo elenco di contenuti da scrollare e ancora scrollare fino a trovare quelli che vi attirano. Il metodo non fa distinzioni tra i piani di abbonamento a Netflix (sì, persino quello nuovo con pubblicità). Il fatto che siete da PC e magari volete vederlo da app per smart TV o per smartphone non è affatto un problema, avete vari modi per dribblare questo ostacolo.

Il più banale è copiare il nome della serie scelta e cercarla sull'altro dispositivo. Ancor più diretto, invece, è salvare la serie nella lista di visione di Netflix: è sincronizzata tra i dispositivi e quindi l'avrete ovunque. Potete anche cominciare la visione su PC, anche solo qualche minuto, e poi dagli altri oggetti scegliere di proseguirla.

I codici Netflix per le categorie da mettere a fine URL

Di seguito una lista delle (numerosissime) categorie Netflix e relativi codici, scoperte originariamente dal sito web Ogre's Crpyt. Sono racchiuse in alcune macro-categorie utili per trovare almeno il macro-genere che vi interessa (altrimenti sarebbe come cercare un ago in un pagliaio).

Ricordate che la cifra dopo la categoria non rappresenta la quantità di contenuti in essa inclusi, bensì è solo il codice da aggiungere nell'indirizzo web! Sarà sufficiente digitarlo alla fine dell'URL scritto sopra (quel pezzo resta sempre uguale), e poi premere Invio.

Azione & Avventura

Asian Action Movies: 77232

Classic Action & Adventure: 46576

Action Comedies: 43040

Action Thrillers: 43048

Adventures: 7442

Comic Book and Superhero Movies: 10118

Westerns: 7700

Spy Action & Adventure: 10702

Crime Action & Adventure: 9584

Foreign Action & Adventure: 11828

Martial Arts Movies: 8985

Military Action & Adventure: 2125

Anime giapponesi

Adult Animation: 11881

Anime Action: 2653

Anime Comedies: 9302

Anime Dramas: 452

Anime Features: 3063

Anime Sci-Fi: 2729

Anime Horror: 10695

Anime Fantasy: 11146

Anime Series: 6721

Film per famiglie e per bambini

Movies for ages 0 to 2: 6796

Movies for ages 2 to 4: 6218

Movies for ages 5 to 7: 5455

Movies for ages 8 to 10: 561

Movies for ages 11 to 12: 6962

Education for Kids: 10659

Disney: 67673

Movies based on children's books: 10056

Family Features: 51056

TV Cartoons: 11177

Kids' TV: 27346

Kids Music: 52843

Animal Tales: 5507

Film classici

Classic Comedies: 31694

Classic Dramas: 29809

Classic Sci-Fi & Fantasy: 47147

Classic Thrillers: 46588

Film Noir: 7687

Classic War Movies: 48744

Epics: 52858

Classic Foreign Movies: 32473

Silent Movies: 53310

Classic Westerns: 47465

Commedie

Dark Comedies: 869

Foreign Comedies: 4426

Late Night Comedies: 1402

Mockumentaries: 26

Political Comedies: 2700

Screwball Comedies: 9702

Sports Comedies: 5286

Stand-up Comedy: 11559

Teen Comedies: 3519

Satires: 4922

Romantic Comedies: 5475

Slapstick Comedies: 10256

Film Cult

B-Horror Movies: 8195

Campy Movies: 1252

Cult Horror Movies: 10944

Cult Sci-Fi & Fantasy: 4734

Cult Comedies: 9434

Documentari

Biographical Documentaries: 3652

Crime Documentaries: 9875

Foreign Documentaries: 5161

Historical Documentaries: 5349

Military Documentaries: 4006

Sports Documentaries: 180

Music & Concert Documentaries: 90361

Travel & Adventure Documentaries: 1159

Political Documentaries: 7018

Religious Documentaries: 10005

Science & Nature Documentaries: 2595

Social & Cultural Documentaries: 3675

Drama

Biographical Dramas: 3179

Classic Dramas: 29809

Courtroom Dramas: 528582748

Crime Dramas: 6889

Dramas based on Books: 4961

Dramas based on real life: 3653

Tearjerkers: 6384

Foreign Dramas: 2150

Sports Dramas: 7243

Gay & Lesbian Dramas: 500

Independent Dramas: 384

Teen Dramas: 9299

Military Dramas: 11

Period Pieces: 12123

Political Dramas: 6616

Romantic Dramas: 1255

Showbiz Dramas: 5012

Social Issue Dramas: 3947

Fede & Spiritualità

Faith & Spirituality: 26835

Faith & Spirituality Movies: 52804

Spiritual Documentaries: 2760

Kids Faith & Spirituality: 751423

Film stranieri

Art House Movies: 29764

Foreign Action & Adventure: 11828

Classic Foreign Movies: 32473

Foreign Comedies: 4426

Foreign Documentaries: 5161

Foreign Dramas: 2150

Foreign Gay & Lesbian Movies: 8243

Foreign Horror Movies: 8654

Foreign Sci-Fi & Fantasy: 6485

Foreign Thrillers: 10306

Romantic Foreign Movies: 7153

African Movies: 3761

Australian Movies: 5230

Belgian Movies: 262

Korean Movies: 5685

Latin American Movies: 1613

Middle Eastern Movies: 5875

New Zealand Movies: 63782

Russian: 11567

Scandinavian Movies: 9292

Southeast Asian Movies: 9196

Spanish Movies: 58741

Greek Movies: 61115

German Movies: 58886

French Movies: 58807

Eastern European Movies: 5254

Dutch Movies: 10606

Irish Movies: 58750

Japanese Movies: 10398

Italian Movies: 8221

Indian Movies: 10463

Chinese Movies: 3960

British Movies: 10757

Film su Gay & Lesbiche

Gay & Lesbian Comedies: 7120

Gay & Lesbian Dramas: 500

Romantic Gay & Lesbian Movies: 3329

Foreign Gay & Lesbian Movies: 8243

Gay & Lesbian Documentaries: 4720

Gay & Lesbian TV Shows: 65263

Film Horror

B-Horror Movies: 8195

Creature Features: 6895

Cult Horror Movies: 10944

Deep Sea Horror Movies: 45028

Foreign Horror Movies: 8654

Horror Comedy: 89585

Monster Movies: 947

Slasher and Serial Killer Movies: 8646

Supernatural Horror Movies: 42023

Teen Screams: 52147

Vampire Horror Movies: 75804

Werewolf Horror Movies: 75930

Zombie Horror Movies: 75405

Satanic Stories: 6998

Film indipendenti

Experimental Movies: 11079

Independent Action & Adventure: 11804

Independent Thrillers: 3269

Romantic Independent Movies: 9916

Independent Comedies: 4195

Independent Dramas: 384

Musica

Kids Music: 52843

Country & Western/Folk: 1105

Jazz & Easy Listening: 10271

Latin Music: 10741

Urban & Dance Concerts: 9472

World Music Concerts: 2856

Rock & Pop Concerts: 3278

Musical

Classic Musicals: 32392

Disney Musicals: 59433

Showbiz Musicals: 13573

Stage Musicals: 55774

Film romantici

Romantic Favorites: 502675

Quirky Romance: 36103

Romantic Independent Movies: 9916

Romantic Foreign Movies: 7153

Romantic Dramas: 1255

Steamy Romantic Movies: 35800

Classic Romantic Movies: 31273

Romantic Comedies: 5475

Fantasy & Sci-Fi (Science Fiction)

Action Sci-Fi & Fantasy: 1568

Alien Sci-Fi: 3327

Classic Sci-Fi & Fantasy: 47147

Cult Sci-Fi & Fantasy: 4734

Fantasy Movies: 9744

Sci-Fi Adventure: 6926

Sci-Fi Dramas: 3916

Sci-Fi Horror Movies: 1694

Sci-Fi Thrillers: 11014

Foreign Sci-Fi & Fantasy: 6485

Film sullo Sport

Sports Comedies: 5286

Sports Documentaries: 180

Sports Dramas: 7243

Baseball Movies: 12339

Football Movies: 12803

Boxing Movies: 12443

Soccer Movies: 12549

Martial Arts, Boxing & Wrestling: 6695

Basketball Movies: 12762

Sports & Fitness: 9327

Thriller

Action Thrillers: 43048

Classic Thrillers: 46588

Crime Thrillers: 10499

Foreign Thrillers: 10306

Independent Thrillers: 3269

Gangster Movies: 31851

Psychological Thrillers: 5505

Political Thrillers: 10504

Mysteries: 9994

Sci-Fi Thrillers: 11014

Spy Thrillers: 9147

Steamy Thrillers: 972

Supernatural Thrillers: 11140

Show televisivi