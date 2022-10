Incredibile ma vero: la pubblicità sbarca su Netflix col nuovo abbonamento low cost sottoscrivibile dal prossimo novembre. Ma come funziona? Ecco tutti i dettagli su prezzo e caratteristiche.

Il colosso dello streaming ha da sempre fatto dell’assenza di pubblicità uno dei suoi cavalli di battaglia, la caratteristica che forse più di tutte lo ha reso così celebre ed apprezzato. Ma le cose cambiano per tutti, anche per Netflix.

Se ne parlava già da mesi ed ora è ufficiale: arriva l’abbonamento con pubblicità.

Abbonamento Netflix low cost, la conferma definitiva

Il colosso era sempre stato contrario alla pubblicità ma, anche a seguito del calo di clienti del primo semestre di quest’anno – e quindi di fatturato – la piattaforma si è dovuta inventare qualcosa per incentivare le nuove sottoscrizioni.

E, nel corso delle ultime ore, è arrivato la conferma ufficiale: il nuovo abbonamento costerà meno ma si pagherà lo scotto delle interruzioni pubblicitarie.

Cosa cambia e quanto costa il nuovo abbonamento low cost

Il nuovo abbonamento sarà disponibile in 12 paesi tra i quali Francia, Germania, Giappone, Messico, Regno Unito e Italia.

"Base con pubblicità", questo il nome dato al nuovo abbonamento Netflix, debutterà il prossimo 3 novembre in Italia e potrà essere sottoscritto al prezzo di 5,49 euro al mese.

Col nuovo piano sarà possibile collegarsi solo tramite un dispositivo mentre l'offerta dei contenuti sarà sempre ricchissima e variegata anche se alcuni contenuti non saranno disponibili.

L’azienda tiene però a precisare che si tratta di un “numero limitato” di contenuti relativi a film e serie TV, la cui indisponibilità dipende dalle restrizioni sulle licenze. Si parla di una percentuale abbastanza irrisoria pari a circa il 5/10% sul totale dei contenuti proposti.

Un piccolo inconveniente al quale Netflix sta già cercando di porre rimedio per assicurare la stessa identica quantità – e qualità – rispetto agli altri piani.

La qualità video sarà di 720p/HD, come per il piano base senza spot e l'esperienza di fruizione continuerà ad essere personalizzabile come sempre.

Infine, non sarà possibile usufruire del servizio di download dei titoli.

Nulla cambia invece per le altre tipologie di abbonamento – Base, Standard e Premium - al quale andrà ad aggiungersi il nuovo arrivato.

Come sarà la pubblicità su Netflix

L’offerta è di sicuro interesse ma è accompagnata da una domanda cruciale: quante e come saranno le interruzioni pubblicitarie?

Ebbene, gli spot avranno una durata approssimativa di circa 15 o 30 secondi per un totale di 4-5 minuti ogni ora.

Le interruzioni verranno inserite prima dell'inizio di serie TV, film e documentari e, cosa che non avremo mai voluto ma che era facile aspettarsi, anche durante la visione degli stessi contenuti. Gli spot saranno sempre diversi e sono già moltissimi gli inserzionisti che si stanno facendo avanti per prenotare gli slot.

Certo, il nuovo abbinamento Netflix avrà un costo decisamente contenuto per la ricchezza delle proposte offerte dalla piattaforma ma chissà se ci si abituerà mai alle interruzioni pubblicitarie su big N.