Neuralink, primo chip impiantato nel cervello umano: come candidarsi alla sperimentazione

Sono ufficialmente iniziate le sperimentazioni di Neuralink, l’azienda fondata da Elon Musk, che promette di migliorare le capacità cognitive umane e curare le malattie neurologiche attraverso un chip impiantato nel cervello.

Thelepathy, la prima interfaccia computer-cervello, è già stata impiantata sul primo essere umano. Ma di cosa si tratta? E come candidarsi alla sperimentazione di Neuralink, per chi fosse interessato? Scopriamolo.

Come candidarsi alla sperimentazione di Neuralink?

La compagnia guidata da Musk ha avviato a settembre 2023 il processo di selezione per le prove cliniche su soggetti umani, attirando l'interesse di migliaia di candidati. Dopo pochi mesi, è già stato installato il primo impianto celebrale su un uomo.

Neuralink ha reso infatti l’accesso alla sperimentazione di Thelepaty decisamente semplice. Basta recarsi sul sito ufficiale dell’azienda e cliccare sul banner “Our first clinical trial is open to recruitment!” per essere trasportati al form da compilare per candidarsi.

Almeno per il momento, tuttavia, l’accesso è riservato solo ad alcuni cittadini statunitensi, che devo rispettare specifici requisiti. In particolare, devono essere:

• maggiorenni e sotto i quarant’anni

• affetti da malattie neurologiche specifiche.

Cos’è Thelepaty?

Thelepaty rappresenta una svolta tanto rivoluzionaria quanto controversa nel campo della tecnologia assistiva, inaugurando una nuova era in cui il controllo dei dispositivi elettronici avviene attraverso il puro potere del pensiero.

Questa innovazione, come annunciato da Elon Musk su X, promette di demolire le barriere che separano le persone con disabilità motorie dalla piena interazione con il mondo digitale.

Gli individui che hanno perso l'uso degli arti saranno tra i primi beneficiari di Thelepaty, con l'ambizione di superare i limiti comunicativi incontrati da menti brillanti come Stephen Hawking, elevando la capacità di espressione al di sopra delle prestazioni dei più veloci dattilografi.

Negli Stati Uniti, la paralisi tocca la vita di oltre 5,4 milioni di persone, cifra che si espande a livello globale in milioni di individui desiderosi di riconnettersi attivamente con il mondo che li circonda. Ma un chip nel cervello potrebbe davvero essere la soluzione?

Bisogna tenere ben in mente che, fino a questo momento, Neuralink aveva condotto esperimenti impiantando chip cerebrali esclusivamente in soggetti animali, con scarsissimi risultati.

Nonostante ciò, a maggio 2023, la FDA, l'autorità regolatoria statunitense preposta alla tutela della salute pubblica, ha concesso il via libera per l'inizio dei test su esseri umani.

La procedura, che comporta l'installazione di un chip Neuralink nel cervello, richiede un intervento chirurgico di precisione della durata di circa due ore.

Durante l'operazione, viene rimosso un frammento di cranio delle dimensioni di una moneta da un quarto di dollaro, con un diametro approssimativo di 2,2 centimetri, per fare spazio al dispositivo.

Le preoccupazioni etiche e biologiche verso Neuralink

Nonostante le ambizioni, Neuralink affronta numerose sfide e preoccupazioni, soprattutto riguardo ai rischi associati a questa tecnologia.

Le preoccupazioni sollevate da ex dipendenti e critici riguardano potenziali effetti dannosi e invasivi, sia sul piano etico sia su quello biologico, oltre ai rischi di creare una società in cui le persone sono costantemente connesse e potenzialmente sotto sorveglianza.

Eppure, Neuralink prevede di procedere con l'impianto di chip in 11 individui entro il 2024, espandendo il numero a 22mila entro il 2030, nel sogno di "contribuire alla fusione di umano e intelligenza artificiale, per evitare di essere surclassati quando l’Intelligenza artificiale diventerà più potente, più sofisticata dell’intelligenza umana". Inquietante.