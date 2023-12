Le nuove regole del web, tra gioco online e ChatGPT

Il mondo di internet è in costante mutamento e cambia con una velocità impressionante. Per assecondare questo cambiamento servono norme e regole al passo con i tempi. Un qualcosa che in Italia non succede così spesso.

Fluido, dinamico, in continuo cambiamento. Il panorama del web è un mondo fatto di continue modifiche, di passi in avanti, di rivoluzioni, di novità epocali. Lo dimostra il caso di ChatGPT, lo strumento di creazione testuale, di ricerca, di elaborazione messo a disposizione e sviluppato da Open AI. È questo l’esempio più grande che si può fare per spiegare il modo in cui cambia e va verso il futuro il web.

Uno spazio che ha bisogno delle sue regole, di norme che siano in grado di controllare il suo funzionamento in un’ottica legale, responsabile sicura, di appalti legislativi che siano in grado di sostenere la filiera, una filiera che è soprattutto economica. Come nel caso dei casinò online.

La riforma del gioco online

Anche il mondo del gambling, insomma, è alle prese con cambiamenti e rivoluzioni. Cambiamenti e rivoluzioni che arrivano soprattutto dai banchi della politica. “In Italia, infatti, il Governo Meloni sta discutendo della prima bozza del decreto attutivo della Legge Delega - ci spiegano gli esperti di ItalCasino.net - che contiene novità soprattutto sul sistema di rilascio delle concessioni online”. Un aspetto che è stato criticato dalle associazioni di categoria e dalle aziende del comparto, in quanto si prevede un inasprimento dei costi: 7 milioni di euro, rispetto ai 300 mila di oggi, più un canone concessorio del 3% annuo.

Una novità che, se confermata, porterebbe a un vero e proprio terremoto nel panorama del gioco pubblico e legale italiano: “Intanto perché potranno partecipare alla gara solo in pochi – sottolineano da ItalCasino.net - soprattutto le grandi aziende nazionali ed estere, poi perché così facendo si andrebbero a rafforzare i canali del gioco illegale, sempre più presenti e sempre più difficili da contrastare”.

Il caso di ChatGPT può insegnare qualcosa

Di conseguenza, l'Intelligenza Artificiale e strumenti come ChatGPT emergono come modelli significativi per prefigurare il futuro del settore del gambling e di numerosi altri ambiti operanti nel mondo online. “Serve uno sguardo verso il futuro, - concludono dalla redazione di ItalCasino.net – serve guardare a un domani che sarà sempre di più dominato dalla scena di internet, da spazi virtuali in cui lavorare, giocare, passare il tempo libero. E la politica dovrebbe assecondare e controllare questo cambiamento, non limitarlo”. La storia di ChatGPT, insomma, può insegnare sia con quanta velocità cambiano gli scenari tecnologici e industriali, sia come lo Stato possa sfruttare e controllare questo cambiamento.

La speranza, insomma, è che anche la politica italiana possa capire dove sta andando il panorama globale, mettendo di nuovo mano ad una riforma che, ad oggi, non farebbe altro che bloccare la crescita di un settore per favorire la controparte illegale e clandestina. Un rischio che non possiamo permetterci. Non lo può fare la nostra economia ma soprattutto la nostra società.