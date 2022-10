Stavolta l'ha fatto senza annunci, conferenze e clamore: in due comunicati stampa, Apple ha reso pubblici i suoi nuovi iPad e iPad Pro con diverse novità già incluse. E non mancheranno di soddisfare i fan della Mela.

Apple è più che mai attiva anche dopo aver esaurito lo slancio di novità dovuto a iPhone. E c'è da stupirsi? La casa di Cupertino lavora ormai a un'ecosistema ampio, completo, strutturato e soprattutto integrato, che circonda i suoi affezionati utenti e li coccola in ogni modo.

L'attività prosegue sostenuta anche sui tablet, in cui Apple si è mossa stavolta senza troppo clamore. Nessun video dedicato, nessuna conferenza piena di giornalisti, stavolta è bastata una coppia di comunicati stampa sul proprio sito per annunciare i nuovissimi modelli di iPad e iPad Pro.

E alla Mela non serve il clamore, le bastano i contenuti: i nuovi iPad (e Pro) saranno ricolmi di novità, sia estetiche che a livello di software, e verranno di sicuro molto amati dal pubblico. Vediamone tutte le caratteristiche oltre ai diversi tagli con relativi prezzi, e le importanti date di rilascio.

I nuovi iPad modello base di Apple: le principali novità

Innanzitutto sono stati annunciati i modelli base di iPad (non Pro), con miglioramenti sensibili. Il chip che lo alimenta sarà A14 Bionic e promette di unire all'aumento delle performance anche un'ottima durabilità in termini di batteria: addirittura un giorno intero senza doverlo ricaricare pur utilizzando attività impegnative.

Si promettono performance aumentate del 20% in generale, e del 10% sulle prestazioni di tipo grafico, rendendo il nuovo iPad "fino a 5 volte più veloce rispetto al tablet Android più venduto". Il chip A16 Bionic sa gestire diverse applicazioni da alte prestazioni in contemporanea.

Si aggiornano le fotocamere e in modo davvero niente male. Sul fronte avremo una ultra-grandangolare da 12 Megapixel e 122°, piazzata sul lato lungo del dispositivo, e si promettono videochiamate impeccabili; la posteriore, invece, è sempre da 12 Megapixel ma è un'angolazione "regolare", in grado di registrare foto più nitide, video in risoluzione 4K e filmati in slow-motion a 240 fps. È inoltre presente un doppio microfono per minimizzare i rumori di sottofondo nelle chiamate.

Diversi miglioramenti anche sulla connettività che diventa ancora più veloce: iPad Pro includerà la tecnologia Wi-Fi 6 (fino al doppio più veloce della precedente) e la connettività 5G per restare all'avanguardia in tutto.

In più un fondamentale dettaglio: la porta di ricarica. Apple ha deciso di uniformarsi a quanto stabilito dall'Unione Europea in tema di caricatori universali, per cui i suoi nuovi iPad Pro saranno ricaricabili tramite una presa USB di Tipo-C, la stessa ormai utilizzata da quasi tutti i dispositivi smart. In questo modo si ridurranno gli sprechi perché le persone potranno adoperare caricabatterie USB-C che posseggono già in precedenza.

Con la USB-C crescono gli accessori che si possono collegare, ma quello più importante lo dà Apple stessa: è Magic Keyboard Folio, una nuovissima tastiera di dimensioni regolari, con trackpad allargato e superficie cliccabile e compatibile con le gesture del dispositivo. Saranno inclusi nella tastiera numerosi tasti per funzioni rapide che velocizzano l'esperienza, in perfetta compatibilità con il sistema operativo iPadOS 16 - il gemello per tablet del nuovo aggiornamento iOS 16.

Che dire del design: i bordi si assottigliano e il display (un Retina da 2360x1630 pixel, 500 nit di luminosità e True Tone per la fedeltà dei colori) si allarga sensibilmente, arrivando a 10,9 pollici (prima erano 10,2); inoltre saranno disponibili 4 colorazioni estremamente sgargianti in blu, rosa, giallo e argento. Per accontentare anche tutti i gusti estetici.

Apple presenta iPad Pro con chip M2: ecco le caratteristiche

Nel suo secondo comunicato stampa l'azienda ha presentato anche i dettagli sui nuovi iPad Pro, per i consumatori più esigenti. La loro forza starà nel chip M2 su cui sono basati, un processore di ultimissima generazione che unirà le sue potenti prestazioni alla portabilità del prodotto. Viene declamata una performance aumentata del 15% rispetto al precedente chip, e in generale fluidità e potenza davvero uniche.

Qui il SO iPadOS 16 renderà possibile un'esperienza "hover" unica con la Apple Pencil, grazie a una rilevazione a distanza della penna che consentirà di vedere delle anteprime già prima di appoggiarla sullo schermo, oltre a numerose funzioni aggiuntive. E il display del Pro sarà, a detta dell'azienda, lo schermo per dispositivi mobili più avanzato al mondo! Si tratta di un display Liquid Retina da 4 milioni di pixel, e saranno disponibili due versioni: 11 pollici e l'enorme modello da 12,9 pollici, ormai quasi grande quanto lo schermo di un notebook.

Apple non scherza neanche sulle fotocamere integrate in iPad Pro: saranno "Pro" anche loro! Sul fronte, una ultra grandangolare da 12 Megapixel con campo di 122 gradi, per videochiamate e videoconferenze potenti in qualunque situazione. Sul retro una grandangolare normale da 12 e un'altra ultra grandangolare da 10 Megapixel, caratteristiche davvero introvabili per un tablet.

Anche qui i bordi si assottigliano ma le colorazioni saranno soltanto due: Argento, più chiara, e Grigio Siderale, più scura. Una sequela di novità davvero lunga, che dimostra l'attività costante anche sui settori non di telefonia, come già accaduto col comparto dei box televisivi.

Nuovo iPad e iPad Pro: prezzi, preordini e data di uscita

I due dispositivi sono già preordinabili solo sullo store ufficiale di Apple, ma saranno effettivamente disponibili (e quindi spediti) solo a partire dal 26 ottobre 2022. E i prezzi? Beh, come i loro dispositivi, non scherzano, anche se ci sono diverse varianti tra cui scegliere.

Per quanto riguarda iPad normale, saranno disponibili due tagli di memoria: quello da 64 GB costa 589 euro, quello da 256 GB arriva a 789 euro (non esiste alcun taglio da 128 GB). Le versioni con tecnologia "Cellular +" prevedono un aggiunta di 200 euro sul costo originale.

Più variegata l'offerta sui Pro:

1069 euro per 128 GB;

per 128 GB; 1199 euro per 256 GB;

1449 euro per 512 GB;

1949 euro per 1 TB;

2449 euro per l'enorme 2 TB di memoria.

Anche in questo caso è disponibile la tecnologia sopracitata sempre con 200 euro di aggiunta. Inoltre, su entrambi i modelli, Apple offre un'incisione gratuita con dei piccoli elementi come emoji, iniziali, nomi o numeri in maniera gratuita, disponibile solo acquistando direttamente da Apple.