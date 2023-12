5 offerte di tecnologia straordinarie da Lidl: ecco cosa non puoi perderti

Dai prodotti per la cura personale alle chicche must-have: ecco 5 offerte tecnologiche da non perdere disponibili solo da Lidl!

Se dopo le vacanze natalizie il portafoglio langue e i pacchi sotto l’albero non hanno soddisfatto le aspettative, la soluzione per un autoregalo - o per un regalo dell'ultimo minuto - potresti trovarla da Lidl.

Con una campagna promozionale inaspettata per questo periodo dell’anno, il colosso tedesco mette in offerta diversi prodotti tecnologici a prezzi a dir poco folli – e in senso positivo.

In tutta Italia, sarà possibile acquistare una vasta gamma di aggeggini curiosi e utili per tutte le esigenze, a prezzi davvero interessanti. Vediamo quali sono le offerte di tecnologia disponibili solo da Lidl!

Lidl, ecco le incredibili offerte di tecnologia

Proprio l’ultima settimana prima della fine dell’anno, dopo averci di rimpinzato di panettoni deliziosi, la popolare catena di supermercati tedesca ha lanciato una serie di promozioni eccezionali in ambito tecnologia, valide fino al 31 dicembre 2023, tutte incentrate sul benessere e la convenienza.

Tra le offerte più notevoli, la bilancia pesapersone diagnostica, dispositivo avanzato per monitorare il proprio stato di salute, proposto a un prezzo incredibilmente conveniente di 9,99 euro. Altrettanto interessante è il dispenser di sapone o disinfettante per le mani con sensore, un accessorio pratico e igienico, anch'esso a 9,99 euro.

Per gli amanti della cura personale, la sauna facciale 3 in 1 è una vera occasione, disponibile a soli 34,99 euro – prezzo davvero irrisorio considerato il valore di questo strumento extra lusso per la pulizia del viso.

Sempre in ambito beauty, Lidl propone il dispositivo per la pulizia dei pori, perfetto per mantenere una pelle pulita e sana, a soli 12,99 euro. Allo stesso prezzo, una moderna stazione metereologica multifunzione. E per affrontare le temperature più fredde, Lidl offre un termoventilatore a 24,99 euro, opzione eccellente per riscaldare gli ambienti durante la stagione invernale.

Come sapere quando escono le offerte Lidl?

Lidl aggiorna regolarmente le sue offerte ogni giovedì per il lunedì successivo, quindi controllare il volantino settimanale in questi giorni può essere un ottimo modo per scoprire le nuove promozioni disponibili prima che i prodotti finiscano.

Le informazioni possono essere trovate facilmente sul sito web di o nei volantini distribuiti nei punti vendita (attenzione però a prendere quelli aggiornati!).

Per una maggiore comodità, è possibile anche utilizzare l'applicazione Lidl, disponibile gratuitamente per i dispositivi mobili. Attraverso l'app, i clienti possono avere accesso rapido e diretto alle offerte correnti, oltre a ricevere notifiche personalizzate su promozioni e sconti.

L'app di Lidl offre anche altre funzionalità utili, come la localizzazione dei negozi più vicini e informazioni aggiuntive sui prodotti.

Tenendo d'occhio queste risorse, sarà più facile per te approfittare delle offerte di Lidl non appena vengono pubblicate e trovare chicche imperdibili!

LEGGI ANCHE: Lidl, tutti pazzi per la baguette, ma chi la produce? Ecco la risposta che non ti aspetti