Il settore smartphone non è fatto solo da top di gamma e specifiche da favola. Per gli utenti meno pretenziosi e più attenti al budget arriva un modello da tenere d'occhio: il nuovo Oppo A17, finalmente anche in Europa, ha tutto quello che si può volere da un dispositivo entry level.

Il mondo della tecnologia è bello perché è ampio. Ce n'è per tutti i gusti, certo, ma fortunatamente anche per tutte le tasche, visto che non tutti vogliono (o possono) aggiudicarsi il pezzo più avanzato e costoso.

È con questa idea che nasce la fascia degli smartphone entry-level. Dispositivi in grado di fare tutto quanto è fondamentale nella vita di oggi, e forse qualcosina in più, a un costo per il consumatore davvero contenuto. Questa fetta di mercato ha da oggi un nuovo, forte competitor.

Oppo torna in campo con il suo Oppo A17, finalmente disponibile anche in Europa. È davvero economico ma anche completo, con specifiche che accontenteranno qualunque utente "base", e forse lo faranno innamorare di sé, della sua batteria longeva e del suo sistema operativo. Vediamone disponibilità, prezzo e caratteristiche.

Oppo A17 finalmente in Europa: disponibilità e prezzo

Oppo è un'azienda di smartphone cinese che da anni occupa stabilmente un posto nella Top 5 dei rivenditori mondiali, prima al quinto posto e poi, con la discesa di Huawei, al quarto. È nota per aver sperimentato negli anni delle soluzioni alquanto innovative come la fotocamera frontale pop-up e, appunto, per fare della fotografia uno dei suoi punti forti.

Solitamente è un brand abbastanza premium, ma non rinuncia a proposte low-budget. Negli scorsi anni aveva commercializzato in questa fascia già gli A15 e A16, e quest'anno il nuovo Oppo A17 è arrivato sugli scaffali europei un po' a sorpresa, senza grandi annunci.

Al momento lo smartphone è acquistabile solo in alcuni paesi europei tra cui l'Olanda, ma ne è previsto l'arrivo anche per l'Italia davvero a brevissimo, nel corso del mese di novembre.

Il prezzo è davvero contenuto: si parte da soli 179 € di listino per un comparto tecnico che, come vedremo, è di tutto rispetto. E chissà che, approfittando dell'ormai prossimo Black Friday, non potremo assistere subito a delle promo di lancio che lo riducano ancora.

Basterà per soddisfare le esigenze della fascia entry level e magari competere anche coi migliori telefoni da massimo 200 euro? Scopriamolo subito.

Economico e completo: memorie e schermo di Oppo A17

Oppo ha cercato di mettere insieme tutto ciò che di buono poteva per proporre un modello completo, ma che restasse economico. Ecco perché non è presente il modulo 5G, che avrebbe alzato molto il prezzo finale. Una tecnologia per nulla indispensabile soprattutto a chi vuole risparmiare, a cui è stato preferito qualcosa di ben più utile: il telefono è Dual Sim.

L'indispensabile, invece, c'è eccome. Sono a disposizione 4 GB di memoria RAM, che garantiscono un utilizzo fluido in tutte le funzioni quotidiane senza app pesanti, tra l'altro con funzione di espansione virtuale; e 64 GB di memoria di archiviazione, più che sufficienti a chi non installa un eccesso di app.

E per conservare file e fotografie, la memoria è espandibile tramite micro SD fino all'enormità di 1 TB. Il processore che lo alimenta è un Mediatek Helio G35, non certo un fulmine di guerra, ma da tempo uno dei più solidi per l'utilizzo basilare.

Lo schermo è un LCD, certo, anche perché sarebbe difficile installare un AMOLED a questi prezzi; ha però la tecnologia IPS per un ottimo angolo di visuale, e una sufficiente risoluzione HD+ da 720x1612. La grandezza di 6,56 pollici e il peso di 189 grandi evitano un eccessivo "effetto padella" nella mano: è grande, come tanti smartphone odierni, ma non gigante.

Oppo A17 in Italia: buon set di fotocamere, batteria super ampia e SO fluido e leggero

Non è facile trovare fotocamere decenti nella fascia bassa, ma Oppo ci mette la sua garanzia. Ci sono due cam frontali, e la principale è da ben 50 Megapixel con Intelligenza Artificiale. Non farà scatti da medio gamma, ma nell'uso quotidiano super abbondantemente la sufficienza; se poi usiamo la modalità 50 MPX avremo un ottimo livello di dettaglio, non semplice da raggiungere a questi prezzi.

La seconda cam è la 2 Megapixel di profondità, che serve a scattare le foto con effetto Ritratto: Oppo non rinuncia a uno dei suoi cavalli di battaglia nemmeno sui modelli economici, dotandoli di tecnologia "Perfect Blur" che scontorna al meglio i bordi della persona, staccandoli dallo sfondo. E c'è da dire che la camera principale filma video in Full HD a 30 FPS, e non è proprio poco.

La camera frontale è alquanto limitata nelle dimensioni - 5 Megapixel - ma dispone di ottimi effetti HDR e Ritocco Ritratti: per limitare i costi Oppo ha preferito pochi pixel ma buoni, che se la cavano alla grande con le luci difficili e nelle foto "da social".

Oppo A17 arriva anche in Italia già dotato del nuovo sistema operativo Color OS 12, uscito a inizio anno, uno dei più leggeri e fluidi sul mercato. Forse il migliore per gli smartphone economici, perché occupa pochissimo spazio sulle memorie non ampie (a confronto di competitor pesanti come la OneUI di Samsung) e al contempo non necessita di tanta RAM per restare prestante.

Il S.O. leggero contribuisce ad incrementare la durata della già ampia batteria: ben 5000 mAh, la migliore alleata per giornate lunghe, anche per tutti coloro che non possono spendere molto per il nuovo telefono. La ricarica è a 10 watt, non veloce ma neppure lentissima. Manca l'NFC, certo, ma c'è la certificazione IPX4 contro gli schizzi d'acqua e il jack per le cuffie, inoltre il materiale esterno simil-pelle è confortevole e comodo al tocco.

A proposito di stile, Oppo A17 sarà disponibile da noi in due colorazioni: Midnight Blue, un azzurro delicato e leggero, e Lake Blue, un blu scuro e tendente al "jeans". Non sarà venduta almeno per ora la colorazione arancione, riservata ai mercati asiatici. Ma resta uno smartphone da considerare tantissimo per le esigenze basilari: forse Oppo vi farà innamorare della sua leggerezza.