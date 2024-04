Al giorno d’oggi, proteggere gli utenti del mondo virtuale dagli attacchi informatici è diventata una questione di Stato. E’ per questo che alcuni Paesi del mondo si stanno muovendo per mettere al riparo la popolazione da eventuali attacchi hacker e alcune password sono state vietate dalla legge.

Quali sono le password vietate dalla legge?

Le password sono un grande problema. E’ anche per questo che i cosiddetti diari delle pw sono diventati must have da portare sempre con sé. D’altronde, ricordare a memoria i dati di accesso per ogni sito o applicazione che si utilizza ogni giorno è un’impresa. Molti optano per credenziali semplici, magari uguali per tutte le autenticazioni attive, eppure presto potrebbe cambiare tutto.

In Gran Bretagna, infatti, il Dipartimento per la Scienza, l’Innovazione e la Tecnologia ha varato una legge che, a partire dal 29 aprile, vieta l’utilizzo di determinate password. Ovviamente, non si tratta di una manovra per complicare la vita dei cittadini, ma un modo per proteggerli dagli attacchi informatici.

La misura non riguarda soltanto gli utenti, ma anche i produttori, che saranno chiamati a pubblicare i dettagli di contatto, in modo che bug e problemi possano essere segnalati tempestivamente. Inoltre, dovranno informare i clienti su tutti gli aggiornamenti legati alla sicurezza. Le password vietate sono quelle ritenute facilmente individuabili, ossia 12345 (pw più usata al mondo) e admin.

Le password potranno essere vietate per legge anche in Italia?

Jonathan Berry, ministro della scienza e della tecnologia della Gran Bretagna, ha dichiarato:

Man mano che la vita di tutti i giorni diventa sempre più dipendente dai dispositivi connessi, le minacce generate da Internet si moltiplicano, e aumentano così le opportunità per i criminali informatici. Da oggi, i consumatori potranno essere più tranquilli sapendo che i loro dispositivi intelligenti sono protetti dai criminali informatici, l’obiettivo di queste leggi è tutelare la privacy personale, i dati e le finanze dei consumatori. Ci impegniamo a rendere il Regno Unito il posto più sicuro al mondo e queste nuove normative segnano un salto significativo verso un mondo digitale più protetto.

Molto probabilmente, la legge entrata in vigore in Gran Bretagna potrebbe presto estendersi agli altri Paesi del mondo. Secondo un’indagine condotta dall’associazione per i consumatori Which?, una casa dove sono presenti dispositivi tecnologici è esposta a oltre 12.000 attacchi di hacking da tutto il pianeta in soli sette giorni, per un totale di 2.684 tentativi di scovare password deboli su soli cinque dispositivi. Rocio Concha, direttore della politica e della difesa di Which?, ha dichiarato