Patente digitale, cos'è e come funziona il nuovo documento promosso dall'Unione europea

La nuova patente digitale consente di avere questo documento sempre a portata di mano. Scopri cos'è, come funziona e come ottenere il nuovo formato digitale.

In un mondo sempre più digitalizzato, arriva un'iniziativa dell'Unione europea per rendere in formato digitale anche la patente di guida. Dovrebbe entrare in vigore entro la fine del 2024 per uniformare le norme che riguardano il documento stesso all'interno dell'Ue. Ecco cos'è e come funziona la patente digitale.

Sommario:

1. Cos'è e come funziona la patente digitale 2. Quando entrerà in vigore la patente digitale? 3. Come avere la patente in formato digitale 4. La patente digitale è obbligatoria?

Cos'è e come funziona la patente digitale

La patente digitale è il nuovo formato elettronico che attesta l'idoneità alla guida e che a partire dal 2024 può essere utilizzato ed esibito al posto del documento cartaceo. Ecco le 4 principali novità di questo documento:

1. permette al guidatore di avere il documento sempre a portata di mano, diminuendo il rischio di multa in caso di dimenticanza del documento originale 2. permetterebbe alle forze dell'ordine di velocizzare i controlli 3. la patente digitale è molto più difficile da falsificare, disincentivando pratiche di questo tipo all'interno del territorio 4. la patente è valida in tutti i paesi dell'Unione europea, aumentando la sicurezza stradale in tutto il territorio, rendendo più semplice l'eventuale condivisioni dei dati riguardanti le infrazioni commesse all'interno di qualsiasi stato membro Ue

La patente diventa disponibile sull'app IO, l'applicazione già utilizzata dalla pubblica amministrazione a cui si può accedere tramite SPID o CIE. Una volta eseguito l'accesso all'app, basta recarsi nella sezione dedicata proprio alla patente. All'interno della sezione, compare sullo schermo del telefono un QR code che le autorità potranno scannerizzare per accertarsi sulla validità del documento, la scadenza dello stesso e le informazioni relative al guidatore.

All'interno del documento digitale è anche possibile controllare in tempo reale i punti rimanenti sulla patente.

Quando entra in vigore la patente digitale?

La patente in formato digitale è attesa entro la fine del 2024: molto probabilmente, l'entrata in vigore è prevista per l'estate, a partire da giugno.

Non è ancora stata indicata la data esatta, ma i primi test con i cittadini dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2024.

Come avere la patente in formato digitale

Per ottenere la patente in formato digitale basta scaricare e accedere all'app IO, già legata alla pubblica amministrazione e utilizzata durante il periodo di pandemia per visualizzare il green pass. Per accedere all'app si può ricorrere allo SPID, utilizzando con le proprie credenziali, o usare la CIE.

All'interno dell'applicazione è presente una sezione specifica per la patente digitale, al cui interno si trova il codice QR unico per ogni conducente.

Il livello di sicurezza è molto elevato, in quanto l'applicazione si può sbloccare solo con le credenziali personali del cittadino.

La patente digitale, inoltre, verrà caricata sull'IT Wallet, il portafoglio elettronico integrato all'applicazione IO, che serve come raccoglitore per tutti i documenti elettronici (carta d'identità elettronica, tessera sanitaria, patente).

La patente digitale è obbligatoria?

Non ci sono specifiche direttive da parte della Commissione europea riguardo l'obbligatorietà della patente digitale.

Nel primo periodo è però necessario affiancare il formato digitale a quello cartaceo per questioni di controlli e funzionalità del sistema.