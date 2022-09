Alexa rappresenta ormai un supporto digitale sempre più presente all’interno delle nostre case. Ma, ogni tanto, Alexa non risponde. Come mai? Ecco le possibili cause e soluzioni. Vediamo allora quali sono i motivi per cui il nostro altoparlante potrebbe non rispondere alle proprie funzioni.

Alexa rappresenta uno delle trovate più geniali del colosso Amazon, essendo ormai un supporto digitale sempre più presente all’interno delle nostre case. Per quanto questo strumento sia sicuramente manifestazione di un enorme progresso tecnologico, resta il fatto che non sono pochi i casi in cui il prodotto non funziona, mettendo in allarme famiglie disorientate davanti ai bug tecnologici.

Vediamo allora quali possono essere i motivi per cui il nostro altoparlante potrebbe non assolvere ai propri compiti.

Perché Alexa non risponde? Alcune possibili cause

Banalmente potrebbe trattarsi di un’interruzione della connessione Wi-FI, oppure di una scarsa connessione, quindi per prima cosa dobbiamo accertarci che la linea sia stabile.

In altri casi, l’assistente potrebbe non decifrare i nostri comandi, e non dare risposte conseguenti. Chiaramente, essendo un apparecchio tecnologico, si parla di problemi tecnici. Nel caso in cui lo strumento non riesca a comprendere le nostre parole, non c’è bisogno di acquistarne un altro. Solitamente i problemi sono relativi alla connessione, eccetto il caso in cui ti sia caduto urtando una superficie rigida, o da grandi altezze.

Come risolvere un malfunzionamento di Alexa in base alle cause

Analizziamo adesso una serie di soluzioni che potrebbero aiutarci a risolvere le difficoltà dell’altoparlante.

È necessario scandire bene le parole, bisogna pronunciare il nome associato al dispositivo in maniera chiara, per facilitare il processo di elaborazione.

Un ulteriore fattore da considerare è il rumore. É necessario accertarsi che non vi siano troppi suoni attorno quando si utilizza lo strumento. Una volta verificatesi queste due condizioni, l’assistente dovrebbe ricambiare il saluto.

Se il dispositivo continua a non rispondere, proviamo a riavviarlo. Stacchiamo la spina e attendiamo circa un minuto prima di riavviarlo, altrimenti, nel caso in cui abbia le batterie, proviamo a toglierle e riposizionarle, a questo punto dovrebbe funzionare correttamente.

Nel caso in cui le soluzioni sopracitate non dovessero funzionare, verifichiamo che il microfono sia acceso. Alexa infatti è dotata di un tasto microfono, e quando è spento il dispositivo segnala una luce rossa. In questo caso basta ripremere il microfono per avviarlo.

Non dimentichiamo che Alexa deve sempre essere collegata ad una connessione funzionante e stabile, pertanto è necessario controllare l’efficacia della nostra rete, prima di ipotizzare ulteriori problemi. Se il problema dovesse riguardare la linea, è necessario affidarsi ad uno specialista.

Se dovessimo appurare che il motivo del malfunzionamento non è dovuto a problemi di connessione, potrebbe trattarsi di una problematica relativa alla parola d'attivazione. Occore quindi accertarsi che nessuno l'abbia eventualmente modificata. Per controllare quale sia il codice d’avvio, e in caso cambiarlo, bisogna utilizzare il nostro smartphone.

Entrando sull’app Amazon Alexa, basterà andare sui dispositivi, scegliere quello che ci interessa, scendere nella sezione generale, riattivare la parola e selezionare quella che ci interessa.

Un’altra possibilità è quella di modificare la parola dalla pagina internet di Amazon Alexa. Ciò avviene usando l’account Amazon, andando sui dispositivi delle informazioni, generale, e infine riattiva parola, inserendo sempre quella da noi scelta, per concludere salvare.

Come ripristinare Alexa?

Qualora i tentativi enunciati non funzionassero, saremo costretti e resettare il dispositivo, cancellando tutte le nostre scelte, anche le preferenze associate all’account Amazon, ma avendo la possibilità di riconfigurarlo, per garantire il funzionamento.

Nel caso in cui dobbiamo riconfigurare Alexa dal nostro telefono dovremo:

Effettuare l’accesso all’app e aprire i dispositivi

Selezionare quello che ci interessa

Esaminare il menu delle impostazioni

andare su Ripristino impostazioni di fabbrica

A questo punto l’apparecchio dovrebbe ripartire, pronto per essere riconfigurato.