Ecco quanto inquina inviare una mail: il risultato è simile alle emissioni dell'auto

Ai nostri occhi potrà apparire come un singolo click, pratico, veloce e senza conseguenze, ma l'invio di una e-mail inquina eccome. Soprattutto in ambiente lavorativo, i numeri sono preoccupanti quanto le emissioni delle automobili.

L'utilizzo del computer, dello smartphone o di internet ci dà a volte l'illusione di adoperare sistemi innocui. A parte il consumo di corrente per tenerli accesi, un clic in più o in meno pare quasi non fare differenza. Ma non è così.

Ogni azione che compiamo su questi dispositivi ha un consumo, quindi inquina. È il caso delle email, che diverse persone e aziende mandano in continuazione per numerose necessità: esploriamo quanto inquina inviare una singola email.

Le emissioni per l'invio di un'email

Come sempre, per misurare il tasso di inquinamento di un'azione, si indica quanta anidride carbonica (CO2) essa fa emettere nell'ambiente. E anche per il recapito di un messaggio di posta elettronica abbiamo un numero medio.

Il numero totale comprende i consumi del PC per effettuare l'operazione, certo, ma anche quelli di tutti server che conducono il messaggio di posta. Si parla di server al plurale, perché il cammino della mail è lungo, e ne coinvolge all'incirca una decina.

Considerando tutti questi aspetti congiunti, inviare un'e-mail con allegato dal peso di 1 megabyte causa l'emissione di circa 19 grammi di CO2. Lo ha calcolato Ademe, Agenzia francese per l'ambiente, la gestione dell'energia e la transizione ecologica.

Per renderci conto della misura dell'emissione, questi 19 grammi sono circa un ottavo dell'anidride carbonica emessa da un'automobile per consentirle di percorrere 1 chilometro. Sembra molto poco, quindi. Ma quante email ci sono in giro? Tantissime, quindi il volume dell'inquinamento viene moltiplicato per tantissime volte.

L'impatto dell'invio massiccio e degli uffici

Se i 19 grammi della singola e-mail non costituiscono un notevole impatto, tutto cambia quando si pensa agli invii più numerosi della posta elettronica.

Nel lavoro, per esempio, si fa largo uso di questo strumento. La ricerca calcola l'impatto di un'azienda con 100 dipendenti, ognuno dei quali deve effettuare 33 invii di e-mail al giorno, per 220 giorni lavorativi in un anno.

In questo caso si raggiungono addirittura 13,6 tonnellate di CO2, la stessa quantità di emissioni di ben 13 viaggi aerei andata e ritorno tra Parigi e New York - così testimonia l'Ademo.

Internet può inquinare così tanto? Certo, perché ogni gesto compiuto online lascia una "carbon print", cioè un'impronta di emissione carbonica, sparsa tra i nostri dispositivi e i server, come spiegato prima. Le email sono ai primi posti perché rappresentano un metodo molto diffuso.

Un caso poco virtuoso è rappresentato dallo spam: le attività di posta indesiderata, che sfociano in phishing e truffe informatiche, coinvolgono l'invio di e-mail a decine di migliaia di ignari destinatari al giorno. E loro nemmeno le vogliono ricevere! Ma ognuno di questi tentativi di truffa inquina tantissimo. Meno male però che esistono filtri automatici come quello di Gmail.

Non è solo colpa dei criminali. Si pensi alla quantità enorme di e-mail inviate per newsletter e mailing list pubblicitarie. Ci sono aziende che ne inviano quasi ogni giorno e le loro liste di clienti sono lunghe per migliaia e migliaia di indirizzi. Diversi messaggi a settimana moltiplicati per migliaia di clienti: numeri enormi.

In conclusione, se non possiamo fare nulla per i casi peggiori, cerchiamo almeno di limitare le attività futili sul web: non inviamo mail non necessarie o allegati inutili e pesanti, evitiamo di intasare le mailing list o di inviare in copia quando non serve e utilizziamo questi servizi solo quando occorre davvero.