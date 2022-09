In 70 anni di regno Elisabetta II ha sempre cercato di mantenere coesione e stabilità, con il principale obbiettivo di tutelare l'immagine della corona e della famiglia reale. Un'immagine pubblica il cui pilastro ha sempre poggiato sulle basi della tradizione che Queen Elisabeth è sempre stata attentissima a rispettare - e a far rispettare - attraverso i rigidi protocolli ed etichette che l'appartenenza alla Royal Family richiede.

Elisabetta II aveva però anche una spiccata attitudine verso l'innovazione che le ha permesso di stare sempre a passo coi tempi, anche quando quei tempi correvano veloci come capita nel caso dell'innovazioni tecnologiche. La sovrana appena scomparsa è stata in grado di "giocare", con l'ironia che l'ha sempre contraddistinta, con i mezzi di comunicazione passando dalla TV e arrivando fino ai social.

Ecco allora tutte le prime volte tech dell'amata Elisabetta II.

La prima volta in TV di Queen Elisabeth

La primissima volta in cui la regina comparve in TV fu in occasione della sua incoronazione, avvenuta il 2 giugno 1953. Timida e schiva, l'allora 25enne Elisabetta non era per nulla entusiasta dell'idea ma alla fine si convinse a farlo anche perché spinta e incoraggiata dal principe consorte Filippo che già aveva intuito la potenza comunicativa della TV.

Ma la vera svolta "tecnologica" avviene nel 1957 in occasione dell'annuale rito del messaggio di Natale rivolto ai suoi sudditi. Il "Royal Christmas Message" inaugurato nel 1932 dal nonno di Elisabetta - re Giorgio V - si trasferì quindi dalla radio alla TV.

Le porte del palazzo di Buckingham Palace quel giorno si aprirono al mondo in un particolare momento storico nel quale la famiglia reale veniva percepita come troppo "distante" dai suoi sudditi. Spalancare quelle porte e comparire in video fu proprio l'occasione per avvicinarsi a tutti gli inglesi, occasione fortemente caldeggiata, ancira una volta, dal principe Filippo.

Ecco cosa disse la regina nel suo primo messaggio di auguri in TV:

“Spero vivamente che questo nuovo mezzo renderà il messaggio natalizio più personale e diretto. È inevitabile che io sembri a molti di voi una figura piuttosto remota, che viene dopo i re e le regine della storia, qualcuno il cui viso è famigliare sui giornali e nei film ma che non tocca mai le vostre vite personali. Ma ora almeno per pochi minuti vi accolgo nella pace della mia casa”.

La prima mail inviata dalla regina

Elisabetta II vanta diversi record tra i quali quello di essere stata il primo sovrano ad inviare una mail.

Accadde nel 1976 in occasione della sua visita presso la base militare di Malvern la "Royal Signals and Radar Establishment" attraverso la rete Arpanet che sarebbe poi divenuta Internet. Venne addirittura creato il suo account: HME2, equivalente di “Her Majesty, Elizabeth II”.

Ad assisterla nel processo di invio della mail, Peter Kirstein.

"Un messaggio da Sua Maestà la Regina": questo il contenuto della prima mail inviata da Elisabetta. La sua firma 'Elizabeth R' è quella che Queen Elisabeth ha continuato poi ad utilizzare sempre nelle sue comunicazioni via digital.

La regina ed i social network

Se si pensa ad Elisabetta II non è immediata l'associazione ai social, se non in relazione alla marea di meme che la sua figura ha sempre stimolato.

Nel 2010 la creazione del profilo Facebook seguito ad un anno di distanza dall'apertura di quello Instagram.

Il suo primissimo tweet arriva invece nel 2014 in occasione dell'apertura di una nuova sezione dedicata proprio all'informazione presso il del Museo delle Scienze di Londra.

Un tweet molto semplice e informale quello con il quale la regina sbarcò anche su Twitter:

"un piacere aprire l'esposizione L'Era dell'Informazione al Museo della Scienze e spero che alla gente piaccia"

Colpisce che, a distanza di 8 anni, è stato proprio tramite Twitter che il figlio Carlo ha dato comunicazione ufficiale della morte della madre.

Del resto il ruolo dei social è stato completamente rivoluzionato dalla loro nascita ad oggi tanto che lo stesso Protocollo London Bridge - il piano che descrive per filo e per segno quali sono le azioni da compiere a seguito della morte della sovrana - è stato aggiornato qualche anno fa introducendo anche la parte di gestione dei social ufficiali collegati alla corona.

E, ancor prima dell'affermazione dei social come canale di comunicazione, fu lei stessa a voler aprire il sito web ufficiale della corona che fino a poche ore fa, prima dell'aggiornamento, ci riportava tristemente al presente con l'immagine di una Elisabetta con scettro e corona su sfondo nero e una scritta bianca a ricordarci che, come ogni cosa, anche la sua era è giunta al termine.