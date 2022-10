Il rilevamento incidenti è stata senz’altro una delle più apprezzate novità che hanno accompagnato l’uscita sul mercato dei nuovi dispositivi Apple tra i quali Iphone 14.

Una feature indiscutibilmente utile in grado non solo di rilevare incidenti ma anche – e soprattutto – di lanciare l’allarme contattando in maniera automatica i soccorsi.

Il sistema, frutto di anni di studio e lavoro, sembra però avere delle falle che ne determinano l’attivazione anche in situazioni di non pericolo come nel caso delle montagne russe.

Il rilevamento incidenti si attiva anche sulle montagne russe

La notizia fa sorridere eppure è quanto accaduto nel corso degli ultimi giorni in USA dove, come segnalato dal Wall Street Journal e dal sito Coaster 01, i dispositivi dotati della funzionalità di rilevazione incidenti hanno cominciato ad attivarsi e, di conseguenza, a lanciare l’allarme.

Moltissime infatti le segnalazioni giunte agli operatori di pronto intervento e pronto soccorso. Provenienza? Due parchi giochi situati negli USA, per la precisione il Kings Island situato in Ohio ed il Dollywood del Tennesse.

Le telefonate giunte alle centrali riportavano il messaggio pre-registrato del dispositivo che avvisava del coinvolgimento del veicolo in un incidente classificato come mortale ed accompagnato dalle urla delle persone che in realtà si trovavano sulle montagne russe.

Per ora il problema non è considerato di larga portata ma occorre ricordare che gli Iphone, così come i nuovi dispositivi che hanno la funzionalità di rilevamento incidenti integrata, sono in vendita da poco tempo. Il problema si presenterà senz’altro nel momento in cui ne circoleranno di più.

È molto probabile però che Apple intervenga nella correzione di questo eccessiva “premura” del sistema in modo da ricalibrarne i sensori. Ammesso e non concesso che ciò si possa effettivamente fare.

Come funziona la “crash detection” per la rilevazione degli incidenti

Ci sono voluti anni per predisporre un sistema come quello realizzato da Apple e presente oltre che sui nuovi Iphone 14 anche nei modelli dei nuovi Watch 8, Ultra e Se 2.

Una novità che, assieme alla connessione satellitare ed alla Dynamic Island, è stata accolta con entuasiasmo.

Il sistema di rilevamento è basato sui dati del giroscopio. Per dirla semplicemente, quando i sensori presenti nel dispositivo rilevano improvvise anomalie, come per esempio bruschi cambi di velocità -dovuti magari a frenate improvvise – il centro notifiche si apre e se l’utente non risponde entro 20 secondi viene automaticamente inoltrata la segnalazione al 911 comprensiva delle coordinate del luogo del presunto incidente.

Sulle montagne russe i sensori rivelavano esattamente questo: cambi improvvisi di velocità, frenate e scossoni ed interpretano il tutto come lo scenario di un incidenti automobilistico. È come se il sistema vedesse i “vagoni” delle montagne russe come delle automobili.

Come evitare i falsi allarmi

Come ovviare al problema? In attesa di capire se e in quale misura Apple potrà/deciderà di intervenire, ci sono 3 vie per ovviare al “falsi allarmi”, tutti molto semplici.

La più banale è senz’altro quella di lasciare a terra il dispositivo e di non portarlo a bordo delle montagne russe; la seconda è quella di spegnere il dispositivo per la durata della corsa;la terza, è quella di inserire la modalità d’uso aereo e, infine, l'ultima consiste nella disattivazione della stessa funzione di crash detection.