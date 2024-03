Il tuo Mac funziona male? Ecco come ripristinare un Mac dall'utility Time Machine

Quando il tuo Mac decide di farti uno scherzo, ecco come Time Machine diventa il tuo alleato per rimettere tutto a posto: la guida passo per passo.

Il vostro Mac comincia a dare qualche problemino, e avete scoperto che è possibile risolverlo ripristinandolo dalla Time Machine? Niente paura: può sembrare un compito arduo, ma seguendo i passi corretti, il processo diventa gestibile e relativamente semplice.

Time Machine è un'utility di backup integrata nei sistemi operativi macOS che consente di salvare copie di sicurezza di file, applicazioni, impostazioni del sistema, account e documenti.

Non copia, tuttavia, il sistema operativo in sé, motivo per cui potrebbe essere necessario reinstallare macOS prima di procedere al ripristino dei dati. Vediamo come fare insieme.

Come ripristinare un Mac dalla Time Machine

Per assicurarti che il processo di ripristino del tuo Mac con Time Machine vada liscio, comincia controllando che il tuo dispositivo di archiviazione esterno sia compatibile con il Mac e che abbia abbastanza spazio per il backup.

È anche una buona idea mantenere l'abitudine di fare backup regolari; così facendo, riduci al minimo il rischio di perdere dati importanti se mai dovessi trovarti nella situazione di dover ripristinare il sistema.

Se hai più di un Mac in casa, potresti valutare l'idea di utilizzare un disco di rete per i tuoi backup con Time Machine, anche se questa opzione può presentare qualche complessità in più. Seguendo queste raccomandazioni, dovresti poter ripristinare il tuo Mac senza troppi problemi, evitando stress e complicazioni legate a possibili guasti software o altri inconvenienti del sistema.

Prerequisiti

Prima di iniziare il processo di ripristino, è fondamentale avere un backup recente eseguito tramite Time Machine. Se non hai ancora eseguito un backup, ecco come procedere:

• connetti un dispositivo di archiviazione esterno al tuo Mac. Questo può essere un disco rigido esterno, un SSD o un dispositivo di rete;

• apri Time Machine dalle Preferenze di Sistema e seleziona l'opzione per "Seleziona disco di backup";

• scegli il tuo dispositivo esterno come destinazione del backup e segui le istruzioni per completare il processo.

Reinstallazione di macOS

Prima di poter ripristinare i tuoi dati da Time Machine, potrebbe essere necessario reinstallare il sistema operativo macOS, soprattutto se stai riscontrando problemi software o glitch del sistema. Ecco come fare:

• avvia il Mac in modalità Recupero. Riavvia il tuo Mac e tieni premuti i tasti Command (⌘) + R fino a vedere il logo Apple;

• seleziona "Reinstalla macOS" o "Reinstalla macOS e continua" dal menu Utility. Segui le istruzioni a schermo per reinstallare il sistema operativo.

Ripristino dati da Time Machine

Una volta reinstallato macOS, puoi procedere al ripristino dei tuoi dati da Time Machine.

• riavvia il tuo Mac in modalità Recupero nuovamente, tenendo premuti Command (⌘) + R;

• apri Time Machine dal menu Utility;

• seleziona il disco di backup da cui desideri ripristinare i dati;

• scegli i dati o il backup completo che vuoi ripristinare e segui le istruzioni a schermo.

Il processo di ripristino potrebbe richiedere del tempo, a seconda della quantità di dati da ripristinare e della velocità del dispositivo di archiviazione esterno. Durante il ripristino, il Mac riavvierà automaticamente.

