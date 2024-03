Robot aspirapolvere e lavapavimenti, ecco i 4 migliori per rapporto qualità prezzo

Se non hai tempo di spazzare a terra e lavare i pavimenti, non importa:in commercio da qualche anno ci sono i robot aspirapolvere e lavapavimenti smart. Ecco i 4 migliori per rapporto qualità-prezzo.

Tutto il giorno fuori casa, tra lavoro, figli e palestra, e non hai tempo di passare l’aspirapolvere o di lavare i pavimenti.

Oggi la moderna tecnologia ci offre soluzioni sempre più innovative che ci permettono di rende più semplice il nostro quotidiano.

Tra app e IA, anche per la pulizia di casa esistono dei robot che ci aiutano e non poco in queste noiose faccende domestiche.

Ci riferiamo ai robot aspirapolvere e lavapavimenti: grazie a questi nuovi strumenti, la noiosa attività di pulizia è diventato un compito automatizzato e efficiente.

In commercio ne esistono tantissimi, molti sotto i 200 euro, ma quali sono i migliori in termini di rapporto qualità-prezzo?

Eccone quattro nel dettaglio.

Robot lavapavimenti e aspirapolvere, ecco i 4 migliori

Nell’ultimo anno, dopo il boom della friggitrice ad aria, un altro elettrodomestico ha preso il sopravvento nelle nostre case.

Si tratta del robot aspirapolvere e lavapavimenti. Una crescita costante dovuta al fatto che al tradizionale robot aspirapolvere si sono aggiunte anche altri optional come lo svuotamento automatico e soprattutto la funzione lavapavimenti integrata.

In un unico apparecchio si può un aspirapolvere ma anche un dispositivo capace di lavare i pavimenti al posto di mocio e detergente.

Tali apparecchi sono smart tanto da riconoscere tessuti e tipologie di pavimenti, così da poter selezionare il lavaggio desiderato in base alla tipologie rivestimento, compreso marmi e parquet.

In commercio però ne esistono tantissimi, diversi tra loro e scegliere modello giusto non è per niente facile soprattutto se si cerca il miglior prodotto in termini di rapporto qualità prezzo.

Tra i più efficienti in tali termini ce ne sono quattro:

• Honiture G20 con ottimo rapporto qualità/prezzo

• Ecovacs Deebot X2 Omni il top di gamma

• Ecovacs Deebot X1 Turbo il migliore ibrido

• Roborock S8 Pro Ultra con stazione automatica

Honiture G20

Il migliore robot aspirapolvere e lavapavimenti in termini di rapporto qualità prezzo è il Honiture G20.

Questo è dotato di un sistema 3-in-1 perché l’apparecchio riesce a spazzare lavare allo stesso momento.

Ha dimensioni ridotte circa 76 mm e riesce a passare anche sotti i mobili.

Per quanto riguarda la funzione lavaggio, i livelli di emissione dell’acqua sono 3 e c’è la possibilità di usare anche il detergente cosi da non produrre schiuma.

Ha una striscia magnetica di 2 metri per delimitare l’area ed evitare gli ostacoli, una volta terminata la batteria si ricarica da solo.

Ecovacs Deebot X2

Se invece amate la tecnologia e cercate un prodotto di ultimissima generazione, il consiglio è di acquistare il robot aspirapolvere e lavapavimenti Ecovacs Deebot X2 Omni.

Questo apparecchio si presenta sottile e quadrato, grazie alla sua forma permette di raggiungere angoli di casa sperduti e difficili da raggiungere.

Dotato di mocio, questo si solleva di 15mm per non bagnare i tappeti e grazie alla tecnologia LiDAR il robot rileva ostacoli fino a 10 metri di distanza evitandoli con cura.

Cosi non si bloccherà e non si incepperà anche se gli oggetti vengono mossi all'interno della casa.

Altra caratteristica è che il robot comunica all’utilizzatore tutte le azioni che sta per compiere.

Ecovacs Deebot X1 Turbo

Un robot aspirapolvere e lavapavimenti ottimo per chi ha poco tempo da dedicare alla casa è Ecovacs Deebot X1 Turbo.

Questo riesce a pulire circa 360 metri quadri ed è dotato di tecnologia AIVI 3D il robot che rileva ben 18 ostacoli.

Ha un autonomia di 260 minuti, ed è dotato di OZMO Turbo 2.0 che riesce a rimuovere anche le macchie di sporco più ostinato e forti.

Ha una telecamera sull’apparecchio che permette tramite telefonino di monitorare il funzionamento dell'elettrodomestico e fornirgli dei comandi vocali.

Roborock S8 Pro Ultra

Altro robot lavapavimenti di ottima qualità è Roborock S8 Pro Ultra ottimo per liberarsi dalle incombenze domestiche.

Grazie al sistema di pulizia e strofinamento VibraRise 2.0, il panno ruota ad una velocità di 3000 volte al minuto.

Questo permette di identificare gli ostacoli che bloccano la puluzia grazie all’applicazione smart collegata, il robot può essere collegato con ad Alexa.