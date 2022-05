Ultimamente, qualsiasi bene di mercato, sembra aumentare di prezzo. Senza dimenticare la crescita dell’inflazione: una combo che arresta incredibilmente il potere d’acquisto dei consumatori.

Ma concentriamoci sui prezzi degli elettrodomestici e piccoli strumenti tecnologici. Partendo dagli elettrodomestici veri e propri, la variazione incide meno: dallo 0% fino ad un massimo del 13%.

Sembrerebbe che più lo strumento è piccolo, maggiore è il delta. Infatti, le percentuali più incisive ci sono con la piccola tecnologia: il costo medio di uno smartphone rispetto a prima della pandemia è aumentato del 8/10%, quello di stampanti e scanner del 14/15%, passando ai monitori si è riscontrato un incremento del 12/13%, per i tablet del 16/18%. Arrivando ai televisori la crescita si assesta al 18/20%.

Spiega altroconsumo.it:

“I modelli che hanno registrato il maggior incremento sono sicuramente quelli con lo schermo più piccolo, dai 22 ai 39 pollici, per i quali il prezzo nell’ultimo anno è cresciuto anche del 40%. Lo scorso anno infatti acquistare un lcd da 30-32 pollici comportava una spesa mediamente di 170 euro, oggi si arriva a spendere 240 euro. Anche i televisori più grandi, comunque, vedono aumenti a due cifre: + 22,8% (40-42 pollici), + 12,2% (43-49 pollici), + 18,7 (50-55 pollici) + 10% per i 56 pollici e oltre.”

Ma quali sono i motivi che portano all’aumento dei prezzi della TV? Qui di seguito alcuni spunti interessanti tra cui l’idea Samsung che a breve lancerà sul mercato un’innovazione tecnologica a prova di portafoglio. Spiega tech.everyeye.it:

“La gamma Neo QLED del 2022 è composta da modelli 8K e 4K, con dimensioni variabili dai 43 fino agli 85 pollici. Si parte dal top di gamma QN900B per poi scendere alle varianti QN800B e QN700B, tutte Mini LED 8K e che si differenziano per design e per qualità della retroilluminazione. Ci sono poi i modelli 4K, i QN95B, QN90B e QN85B, anche questi con tecnologia Mini LED.”

Perché i prezzi delle TV aumentano? 3 fattori!

Ovviamente ciò che sta dietro al mercato di un determinato settore è molto complesso da poter riassumere in una manciata di fattori. Ma sicuramente ci sono delle variabili che influenzano più di altre l’andamento.

Inoltre, quando si parla di un bene di consumo, bisogna tenere a mente tutta l’attività produttiva che non viene mai mostrata. Vediamo soltanto il prodotto finale e la pubblicità che ci viene propinata dalla strategia marketing dell’impresa.

Infatti, come vedrai di seguito, molto probabilmente non avresti mai pensato che questi fattori potessero in qualche modo influenzare il prezzo finale del prodotto. Spesso la prima cosa che viene in mente è puro e semplice markup del produttore.

1. Costo del trasporto: tutti i trasporti, nessuno escluso, ha aumentato il costo del tragitto singolo. Per questione di peso, i più gettonati sono sempre stati il trasporto su ruota e quello su acqua che permettono di spostare ingenti carichi di merce. Il trasporto di container è diventato 4/5 volte quello del 2020, mentre quello su ruota è aumentato dalle 2/3 volte. Il tutto, ovviamente, a causa dell’aumento del costo del carburante che, come sicuramente avrai notato, è salito del 20/25%. Neanche i contratti già stipulati hanno salvato le aziende, visto che i fornitori o preferiscono un prezzo stabilito ad ogni ordine, oppure si possono rivalere delle clausole contrattuali. In questo caso, infatti, le variazioni di costo sono state tali da costringere le società di movimentazione merce a ricorrere a qualsiasi mezzo per rientrare delle spese. Altro aspetto importante è la dilatazione dei tempi di spedizione dovuta all’aumento delle richieste;

2. Costo dei materiali: di grande diffusione anche la notizia dell’aumento dei costi degli elementi elettronici per i quali si iniziano ad avvisare importanti problemi di scarsità di materia prima. In particolare, questo fenomeno è riscontrato nel prezzo dei semiconduttori, ovvero particolari leghe di metalli fondamentali nella produzione elettronica. Alcuni degli elementi più importanti sono i wafer di silicio che sono alla base di qualsiasi chip. L’aumento del prezzo al pezzo si stima del 25% entro il 2025. C’è da precisare che la penuria tende ad aumentare la domanda per evitare di rimanere senza, questa mossa incentiva ulteriormente il caro prezzo. Infatti, un effetto di questa penuria è proprio la mancanza di chip prodotti a soddisfare le richieste;

3. Costo dell’energia elettrica: nel primo trimestre del 2022 si è riscontrato un aumento fino al 90/100% delle bollette dell’anno precedente. Ovviamente dipende molto dalla tipologia di attività, ma è facile immaginare come un’azienda elettronica sia tra quelle più colpite. Le motivazioni più gettonate sono la pandemia, che ha creato un momento di forte squilibrio tra domanda e offerta, nonché la guerra Russo-Ucraina che ha destabilizzato le forniture. C’è da precisare che grande impatto l’ha avuto anche l’aumento del costo del gas per la quale, in Italia, la produzione elettrica dipende al 40%;

4. Concorrenza dei tablet: davvero la televisione è fondamentale oggi nelle case degli italiani? Sicuramente è un elettrodomestico largamente presente, ma non è così strano scegliere altri dispositivi elettronici come i tablet o i cellulari per guardare una serie TV o un film, attività che fino a qualche anno fa erano esclusivamente di monopolio della televisione. Tra canone RAI e switch off, sei ancora sicuro che la TV sia la tua prima scelta? Riuscirà il bonus TV a mantenere alta la domanda? Parrebbe di sì. Infatti, la vendita a ridosso della fase iniziale dello switch off parrebbe essere del 120% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

La soluzione di Samsung all’aumento dei prezzi delle TV!

Il colosso Samsung sta per lanciare sul mercato una serie di televisori di ultima generazione con tecnologia OLED.

Innanzitutto, il focus della casa tecnologica coreana è quello di offrire un nuovo prodotto super tecnologico che possa garantire un’esperienza mai vista prima.

Inoltre, parrebbe che questa nuova tecnologia messa a punto da Samsung possa ridurre notevolmente il costo del prodotto finito.

Di cosa stiamo parlando?

Iniziamo a comprendere come funzionano gli attuali schermi QD-OLED. Spiega global.techradar.com:

“Gli attuali schermi QD-OLED fanno uso esclusivo di pixel verdi e blu per generare i colori.”

C’è da precisare che gli emettitori organici blu sono elementi fluorescenti che hanno un’efficienza di appena il 20% rispetto agli emettitori organici verdi (che poi permettono anche la generazione del rosso) che invece sono fosforescenti e hanno una luminosità pari al 100% con anche maggiore resistenza nel tempo.

Cosa ha pensato bene di fare Samsung? Ovviamente sviluppare un nuovo materiale fosforescente per ridurre gli strati di pixel necessari a mantenere la medesima qualità video se non, addirittura, aumentarla. Va da sé che meno materia prima si usa, più sarà a buon mercato il prodotto finale.

Spiega hdblog.it:

“Per questo motivo Samsung Display sta lavorando per sostituire i materiali fluorescenti con quelli fosforescenti. La maggiore efficienza permetterebbe di diminuire il numero di substrati contenenti gli emettitori blu: Kwon sostiene che si dovrebbe passare da tre a uno soltanto. Questa modifica semplificherebbe la produzione dei pannelli riducendone il costo e avrebbe ovviamente anche ripercussioni positive sull'efficienza complessiva.”

Baruffa tra Samsung e LG per la commissione di schermi OLED!

Quando saranno effettivamente sul mercato queste nuove TV con tecnologia QD-OLED? Questa è una bella domanda soprattutto in vista del fatto che ci sono problemi con le forniture per Samsung.

Infatti, in origine, Samsung doveva uscire un dei display W-OLED in collaborazione con LG. Spiega smarthome.hwupgrade.it:

“... parliamo delle trattative avviate da Samsung con LG Display per la fornitura di pannelli W-OLED da inserire nella gamma di televisori Samsung. Le discussioni vanno avanti dall'anno scorso, quando Samsung Electronics non aveva ancora deciso su quali pannelli OLED puntare per combattere la sempre più agguerrita concorrenza: se puntare sugli OLED tradizionali di LG Display o accettare la scommessa dei QD-OLED, prodotti dalla sorella Samsung Display.”

Parrebbe infatti che la trattativa non si a andata a buon fine, la fornitura non sia stata confermata e i pannelli W-OLED non saranno usati da Samsung.

I principali punti di contrasto sono: prezzo della fornitura, mancanza dei tempi tecnici del lancio dei prodotti, durata dell’accordo.

I nuovi televisori Samsung useranno tecnologia prodotta in casa!

Quali sono le novità degli schermi QD-OLED dei futuri televisori Samsung?

Abbiamo già accennato qualcosa in merito e qui di seguito 3 motivi per cui la prossima uscita Samsung in fatto di televisori potrebbe essere un successo:

1. Bassi costi: la nuova tecnologia che Samsung monterà sui suoi nuovi televisori costerà meno e quindi permetterà dei prezzi più competitivi. Le ragioni sono due. Innanzitutto, come abbiamo spiegato, i nuovi materiali fosforescenti permettono un utilizzo di materia prima inferiore. Inoltre, la produzione in casa è sicuramente un vantaggio;

2. Colori più profondi: la risoluzione video sarà migliore con dei colori più nitidi e vivaci. Infatti, la nuova tecnologia, permette di coprire spazi colore più ampi, ottenere un rosso e un verde più profondi, avere una diffusione di luce più efficiente e multidirezionale. Oltre ad avere un nero più nero e dei colori più colorati, si amplia l’angolo di visione;

3. Schermi di piccole medie dimensioni: potrebbe sembrare strano ma Samsung punterà su pannelli di dimensione ridotta allo scopo di avere un margine di profitti più alto. Ma c’è davvero ancora mercato per questa tipologia di schermi? Oppure sarà una scommessa persa?

Quando vedremo questi schermi sul mercato? Samsung vorrebbe sfruttare l’occasione dei mondiali di calcio in Quatar che si terranno tra novembre e dicembre 2022. Ecco che il tutto deve assolutamente essere pronto per fine estate!