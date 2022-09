Gli studenti e gli operatori scolastici che desiderano acquistare un dispositivo Apple per lo studio hanno trovato lo sconto perfetto: con Apple Education, l'autunno 2022 ha in serbo sconti e gift card fino a 150 euro.

I dispositivi di marca Apple sono tra i più affidabili disponibili sul mercato. A convincere molti acquirenti sono senza dubbio l'ecosistema del brand, così completo, sicuro e ben strutturato, e l'assistenza clienti sempre affidabile e disponibile.

Allo stesso tempo, però, un tablet o un computer di questo famoso marchio costano anche diverse centinaia di euro in più rispetto a un competitor Android o comunque di marca differente. Non è così semplice accaparrarseli, e bisogna andare a caccia di sconti.

Gli studenti hanno trovato ciò che cercavano: gli sconti del programma Apple Education sono a dir poco succosi, e per goderseli è sufficiente confermare di essere studente universitario oppure operatore scolastico. In questo Back to School d'autunno 2022 viene anche regalata una splendida gift card Apple Store fino a 150€ di valore: vediamo come funziona il tutto e quali sconti ci sono.

Come funziona Apple Education: i prodotti e gli sconti

Come accennato, il programma della "Mela" si chiama Apple Education, ed è volto a fornire agli studenti e agli operatori scolastici una scontistica riservata sui propri prodotti e servizi. In particolare sono inclusi sono quelli ritenuti utili, appunto, per lo studio e la scuola. Si tratta di:

Computer , cioè prodotti Mac, sia portatili (MacBook) che fissi (iMac), un settore su cui Apple non ha mai mollato la presa;

, cioè prodotti Mac, sia portatili (MacBook) che fissi (iMac), un settore su cui Apple non ha mai mollato la presa; Tablet , cioè prodotti iPad, sia la categoria normale che gli iPad Pro;

, cioè prodotti iPad, sia la categoria normale che gli iPad Pro; Accessori per l'uso e la protezione dei computer e tablet sopracitati, come ad esempio cover, custodie, tastiere esterne, Apple Pencil;

per l'uso e la protezione dei computer e tablet sopracitati, come ad esempio cover, custodie, tastiere esterne, Apple Pencil; Assistenza e supporto ulteriori col programma AppleCare+;

Abbonamenti ad Apple Music;

Abbonamenti alle applicazioni di editing per video e musica.

A seconda del periodo, i prodotti in promozione con Apple Education potrebbero variare, così come gli sconti previsti su di essi. Tra le scontistiche fisse ci sono AppleCare+, il cui prezzo viene ridotto (per il momento) sempre del 20%, e Apple Music, scontato addirittura del 50%.

Così come sono ridotte le categorie che hanno accesso a questi prezzi ridotti, ci sono anche delle limitazioni sull'utilizzo delle scontistiche. Esaminiamo nel dettaglio come accedere ad Apple Education e come, nonché quanto, si può acquistare – e poi vediamo l'incredibile promozione dell'autunno 2022.

Come avere lo sconto studenti Apple: requisiti e limiti

Per ottenere gli sconti Apple Education, sono poche le categorie in cui bisogna rientrare. Innanzitutto sono gli ammessi gli studenti, sì, ma della sola Università; a differenza di altre promozioni, gli studenti liceali non rientrano tra quelli privilegiati.

Gli Universitari dovranno essere già iscritti o comunque già stati accettati agli studi. L'acquisto può essere effettuato anche da un genitore, e naturalmente il suo shopping rientrerà nei limiti di cui quello studente può beneficiare.

Sono inclusi poi tutti i docenti, ma non solo: vi rientra anche tutto il personale degli istituti scolastici, stavolta non solo universitari, bensì "di ogni ordine e grado", come recita il sito web.

Per accedere allo shop riservato Education è necessario confermare di rientrare tra le categorie sopracitate. Per farlo, bisogna effettuare l'accesso al portale Unidays di Apple. Se non si ha mai effettuato questo accesso, è necessario registrarsi con e-mail e password: a questo punto, il sito richiederà alcuni dettagli come la scuola, il percorso di studi e il numero o codice studente per identificarsi. Se il tutto va a buon fine, si potrà accedere al portale coi prezzi scontati.

Prima di immergervi nello shopping, ricordate che esistono dei limiti di acquisto per ogni profilo di studente, docente od operatore. Ogni anno si può acquistare al massimo 1 computer desktop, 1 portatile e 1 Mac mini, e al massimo 2 iPad e 2 accessori. Non sarà possibile sforare.

Back to School Apple autunnale: grosse gift card da 120 e 150 euro

Veniamo alla promozione attuale, che naturalmente parte dagli sconti Apple Education e Unidays. Solo sullo store riservato è possibile vedere tutte le offerte, ma eccone qualche esempio.

Troviamo prima di tutto i tablet:

iPad Air, a partire da 646 €;

a partire da 646 €; Versione avanzata iPad Pro, a partire da 854 €.

La selezione è ancora più vasta sui computer. Un iMac fisso parte da 1349 €, e ci sono tantissime scelte sui portatili di ogni potenza e dimensione:

MacBook Air, con M1 e il nuovissimo M2, rispettivamente da 1114 € e 1414 €;

MacBook Pro da 13 pollici, a partire da 1514 €;

MacBook Pro da 14 pollici, a partire da 2114 €;

MacBook Pro da 16 pollici, a partire da 2564 €.

Non è tutto. La promo del momento assicura infatti di ricevere una gift card Apple Store, spendibile poi in qualunque momento per ulteriori acquisti nello shop della Mela – anche ulteriori compere di prodotti scontati Unidays ed Education.

La gift card verrà regalata solo in caso di acquisto di un tablet o computer. Il suo valore ammonterà a 120 € se è stato comprato un tablet, e ben 150 € se l'acquisto riguardava i computer. Ogni utente può ottenere una sola gift card su ogni prodotto differente. La promo scade il 20 ottobre 2022, quindi approfittatene in fretta per aggiudicarvi a prezzo ridotto uno dei dispositivi del brand, affidabile anche perché fa sempre da apripista in tema privacy.