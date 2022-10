Di recente Netflix ha annunciato una stretta e un cambio di regole sulla condivisione degli abbonamenti. E allora gli appassionati di serie TV meno avidi di contenuti potrebbero passare ai competitor, come Serially, l'alternativa gratuita per lo streaming.

Il panorama dello streaming di serie TV si è allargato moltissimo negli ultimi anni, e non è più l'epoca di un solo dominatore incontrastato. Oggi, oltre a Netflix, ci sono delle alternative sicuramente meno fornite, ma comunque valide per chi è alla ricerca di qualcosa di piacevole – e di conveniente.

Come ben sanno tutti, Netflix è un servizio in abbonamento e quindi a pagamento, anche se possiede diverse tariffe a seconda delle esigenze. Ma a volte, quando arrivano brutte notizie per i consumatori – come la recente scelta sugli account condivisi – si possono valutare i competitor.

Sul mercato italiano è da poco approdato Serially, il cui catalogo ha di sicuro bisogno di tempo per ampliarsi, ma comincia bene con alcune proposte interessanti. E ad attirare molto, in contrasto a Netflix, sarà di sicuro il prezzo. Perché Serially è del tutto gratuito: vediamo come funziona e cosa accade nel mondo streaming.

Netflix stringe sulla condivisione account: chi passa alla concorrenza?

Il maggior pregio di Netflix è il catalogo enorme che insieme alle esclusive ne fa un'attrattiva troppo forte per i consumatori televisivi più avidi. Tra film, serie TV e serie animate ce n'è per infinite notti di binge-watching.

Non male la possibilità di scelta tra diversi piani di abbonamento e di conseguenza diverse tariffe. Possiamo decidere di accontentarci di un piano meno "premium" e vedere comunque tante serie.

Parte della pacchia, però, sta per finire. Di recente i vertici Netflix hanno dichiarato che nel 2023 (in una data ancora non precisata) ci sarà un sensibile cambiamento sul tema degli account condivisi e multipli.

In breve non sarà più possibile condividere gratuitamente l'abbonamento con parenti e amici. Gli account visualizzati nella schermata d'ingresso diventeranno solo dei sotto-account e la conseguenza è che si potrà usare su 5 sotto-account, certo, ma tutti nella stessa casa. Per condividere con esterni si pagherà una maggiorazione.

Netflix ha operato questa scelta per massimizzare i guadagni in un periodo di bassa crescita, insieme alla novità dell'abbonamento a prezzo ribassato con pubblicità con cui spera di attrarre clienti. Ma è ovvio che tutto ciò spingerà una fetta di persone ad abbandonare. E per loro c'è un'alternativa che è – rarità nel mercato odierno – del tutto gratis. Si chiama Serially.

Cos'è Serially: come registrarsi e cosa guardare

Nell'ottobre del 2021 si è presentata sul mercato una vera e propria alternativa per chi è attento al budget. In questi periodi di crisi economica, inflazione e bollette altissime, essa può fare la differenza: i creatori della piattaforma avevano infatti rilevato che molte persone sono disposte a sorbirsi della pubblicità pur di vedere le loro serie TV preferite. Specie se questi spot evitano un pagamento, come per la televisione classica.

Il suo nome è Serially, ed è nata dal progetto di due imprenditori italiani. È attualmente funzionante su numerose piattaforme, tra cui le app per iOS e Android, la Apple TV e la Android TV per tantissime marche di televisori, oltre naturalmente al browser sia dal PC che da smartphone e tablet.

Serially include diverse serie TV (di cui una piccola quantità anche d'animazione) sia doppiate che sottotitolate in italiano. Le produzioni provengono da diversi paesi tra cui Spagna, Corea, Cina, Svezia, Inghilterra e anche Italia. I generi spaziano già dall'horror al thriller, dal comedy al drama.

Inizia a essercene per diversi gusti e il catalogo viene naturalmente ampliato un po' alla volta; le serie sono tutte originali, e alcune includono attori provenienti da produzioni acclamate, come Black Mirror o La Casa di Carta.

Risulta ovvio che non sia la scelta per i consumatori più avidi, ma i più moderati potrebbero preferirla: al costo di qualche spot pubblicitario nel mezzo si possono scegliere delle serie adatte ai propri gusti senza sborsare nulla. Vediamo come funziona l'abbonamento nel dettaglio.

Come funziona Serially: quanto costa e piano Premium

Serially è nato in primo luogo per essere un'alternativa gratis a Netflix e ai suoi prezzi. Ecco perché è ancora disponibile il piano completamente gratuito, che consente di vederne tutto il catalogo senza alcun costo.

Il prezzo da pagare è solo la pubblicità che intermezzerà la visione delle serie. E la procedura per registrarsi e iniziare subito a guardare è molto semplice: tramite il sito web Serially.it è sufficiente registrarsi inserendo i propri dati e l'indirizzo e-mail, e l'account sarà subito disponibile in pochi minuti.

Detto ciò, come preventivato già alla sua nascita, Serially ha sviluppato anche un piano Premium che rimuove del tutto la pubblicità. La notizia migliore è che il Premium non ha modificato in alcun modo l'abbonamento gratis, che è rimasto identico.

Serially Premium ha un costo di 4,99 € al mese con possibilità di interrompere l'abbonamento alla fine di qualsiasi mese, oppure 25,99 € all'anno se si vuole rimanere abbonati tutto l'anno, risparmiando così oltre la metà del prezzo finale (che sarebbe stato di 60 euro utilizzando sempre il mensile).

È ancora presto per dire se i cambiamenti di Netflix sposteranno poco o molto pubblico, fatto sta che quanto era accaduto con DAZN ci convince che i consumatori non saranno del tutto indifferenti. E il tempo ci dirà se l'alternativa gratis, in questo caso Serially, si prenderà una fetta di mercato.