Amazon è forse il più grande colosso dell'e-commerce al mondo, per cui è normale che, pensando al suo nome, la testa vada diretta allo shopping. Una miriade di prodotti e venditori tra cui scegliere, un'assistenza post-vendita senza pari e numerose offerte.

Ma ormai l'azienda è ben più del suo smisurato negozio. Ha composto un vero e proprio universo di attività e servizi, che però non tutti conoscono per via delle associazioni mentali.

Quali servizi offre Amazon con precisione? Sono davvero tantissimi, ma oggi ve ne mostriamo alcuni tra i meno conosciuti e, al contempo, più utili. Qualche chicca nascosta che potrebbe entrare nelle vostre abitudini quotidiane.

Archiviazione di foto e files: Amazon Photos (e Drive)

Iniziamo da questo doppio servizio che si dedica all'archiviazione di files e, soprattutto, fotografie e video dagli smartphone. Si tratta di Amazon Photos e Amazon Drive, due "fratelli" che utilizzano la stessa memoria di conservazione.

In pochi sanno, infatti, che Amazon offre dello spazio cloud a tutti i suoi utenti, per mettere da parte i propri file in un luogo sicuro, nonché sempre accessibile: da browser web, applicazione desktop, app mobile per Android e Apple, e dispositivi Fire.

Ogni utente ha a disposizione 5 GB totali di spazio di archiviazione gratuita, ma gli abbonati a Prime hanno un notevole vantaggio aggiuntivo: spazio infinito per la conservazione delle fotografie, direttamente da smartphone e anche in modo automatico. Ciò non vale per i video, ma solo per le foto.

Per approfittarne è sufficiente scaricare l'app Amazon Photos e attivare anche il caricamento automatizzato. Un bel boost di spazio per i propri momenti speciali (attenzione però nel caso disattiviate l'abbonamento Prime: dovrete salvare prima le vostre foto conservate). E usandola per la prima volta otterremo anche un buono sconto!

Punti di ritiro speciali: gli Amazon Locker

Chi fa spese online si è abituato a ricevere i pacchi a domicilio, ed è certamente una gran comodità. Ma a volte può rivelarsi problematica, ad esempio quando non c'è nessuno in casa, o se il proprio condominio non è dotato di servizio di portineria e non si fa in tempo ad aprire.

Per questo è stato creato un servizio eccezionale, per ritirare i propri pacchi con grandissima sicurezza e rapidità in alcuni luoghi specifici. Si chiama Amazon Locker, e consiste in dei cassetti che si trovano nei punti più facilmente raggiungibili delle nostre città (negozi, centri commerciali, centri postali, e via discorrendo).

L'opzione di spedizione Locker si può scegliere durante il normale acquisto, al posto del proprio domicilio, ed è spesso gratis. Si seleziona il Locker preferito dall'elenco o dalla mappa, e sarà quella la destinazione del nostro ordine. Ritirare in un Locker è facilissimo: quando il pacco viene messo nel cassetto, Amazon ci avvisa via e-mail e via app che possiamo ritirarlo.

Ci fornisce un codice a barre che, una volta arrivati al luogo fisico, faremo scansionare alla macchinetta. Ciò aprirà automaticamente il cassetto contenente il nostro pacco: nessun altro potrà prenderselo al posto nostro! I Locker sono accessibili molte ore al giorno a seconda dell'apertura del luogo in cui si trovano, ed è possibile ritirare il pacco nel corso di molti giorni a partire dalla ricezione, non per forza il giorno stesso. Un must per chi resta poco tempo a casa.

Usati e ricondizionati: Amazon Warehouse e Renewed

In tutto il suo mare di shopping, il sito offre l'opportunità di fare acquisti economici ed ecologici tramite due sezioni speciali: Warehouse e Renewed.

Warehouse raccoglie una selezione di prodotti usati a prezzi davvero abbordabili. Ogni prodotto riporta una condizione di usato, e ce ne sono molti che hanno semplicemente una confezione danneggiata o sono semi-perfetti: i Warehouse sono controllati e garantiti da Amazon, e spesso derivano semplicemente dai resi delle persone.

Esiste inoltre la sezione Renewed, in cui sono riuniti moltissimi prodotti di elettronica, ricondizionati e ricontrollati appositamente dallo staff del colosso. Smartphone, PC, tablet ed elettrodomestici rimessi in sesto, con componenti sostituite e autonomia ancora garantita, a prezzi molto ridotti.

Su ogni prodotto Warehouse o Renewed, Amazon offre la possibilità di effettuare resi immediati nel caso la condizione non sia di nostro gradimento, perciò è una via davvero sicura.

Appassionati di videogiochi, oltre che di tecnologia? Se siete abbonati Prime, date un'occhiata al servizio Prime Gaming, che regala diverse chicche ai gamers.

Ordini automatici e rinnovi: "Iscriviti e Risparmia" e il bottone Dash

Avete bisogno di acquistare qualcosa costantemente nel tempo, come beni di prima necessità, alimenti e cosmetica? Se sapete già che lo ricomprerete tante volte, allora fa al caso vostro il servizio Amazon "Iscriviti e Risparmia".

I prodotti idonei lo riporteranno tra le modalità di acquisto. Selezionando "Iscriviti e Risparmia", avete la possibilità di ricevere a vostra scelta ordini regolari (ad esempio una volta al mese), pagando un prezzo ridotto rispetto al solito.

Un risparmio lieve ma costante, che diventa decisivo nel lungo periodo, su prodotti che continuerete a comprare. I prodotti arriveranno a casa vostra senza necessità di ordinarli più volte, ma quando vorrete, potrete interrompere questa automazione.

Per chiudere citiamo un servizio simile, ma decisamente più curioso e spiazzante, che di recente è stato interrotto: si chiamava Amazon Dash Button. Serviva per ordinare più volte qualcosa, ma senza una data fissa: a scegliere era il consumatore e in modo velocissimo.

Come si faceva? Con un pulsante! Il Dash Button era un bottone fisico, spedito a casa degli acquirenti; ogni bottone era dedicato a un solo prodotto (ad esempio cartucce per stampante, detersivi, bevande), e aveva di fianco il disegno della marca.

Alla pressione del Button, grazie alla connessione senza fili veniva inviato al sito un ordine per il prodotto selezionato. In questo modo, quando le persone vedevano che il loro prodotto stava per finire, premevano semplicemente il pulsante per vedersi recapitato un nuovo ordine entro pochi giorni.

Oggi, per la proliferazione delle app per smartphone che sono altrettanto immediate, non esiste più. Ma era senza dubbio unico!