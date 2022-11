Singles Day 11.11, una data da segnarsi per partecipare a un’iniziativa che – specialmente sul mercato orientale – è sinonimo di ulteriori promozioni e sconti in vista del Natale.

Tutti conosciamo il Black Friday e il Cybermonday, feste a origine occidentale che cadono proprio in prossimità del Natale, e permettono ai fortunati di aggiudicarsi i migliori sconti sui regali, o su qualche eventuale sfizio.

Tuttavia, meno nota è la celebrazione del Singles Day 11.11, un’altra data però da segnarsi per partecipare a un’iniziativa che – specialmente sul mercato orientale – è sinonimo di ulteriori promozioni e sconti in vista del Natale. Vediamo quand’è e chi aderisce.

Che cos'è e come funziona la festa dei single, o il Singles Day 11.11

Antitesi a San Valentino per eccellenza, il Singles Day si svolge l’11 Novembre di ogni anno, ed è – come suggerisce il nome – la festa dei single. Una popolazione spesso dimenticata dal capitalismo zuccheroso di sconti e promozioni, che però qui trova finalmente soddisfazione.

Ma perché proprio l’11 Novembre? Ebbene, una mezza frecciatina qui c’è, perché la data, se la guardiamo in numeri, si compone solo di 1. In Asia, addirittura, vengono organizzati degli eventi vietati alle coppie proprio per dare un po’ di conforto ai cuori solitari.

Ebbene è importante sapere che il Singles Day nasce per la prima volta nel 1993, e si è diffusa così velocemente nei paesi orientali che non se ne conosce esattamente il luogo preciso di provenienza. Tuttavia, grazie al suo successo, non è passato molto tempo prima che i colossi fiutassero l’affare.

Il che, alla fine, conviene a tutti, perché in occasione del Singles Day gli sconti si sprecano, ma non dappertutto. Vediamo dove.

Dove comprare durante il Singles Day: i migliori sconti e promozioni

Banggood

Banggood è un e-commerce molto simile ad AliExpress: prezzi imbattibili, spedizioni con tempi leggermente più dilatati rispetto ai negozi online nostrani. Anche questa azienda partecipa al Singles Day con sconti fino al 70% su diversi prodotti tecnologici (elettronica di consumo, smart home, piccoli elettrodomestici e smartphone).

Su alcuni prodotti viene applicata la spedizione gratuita, e non vi sono spese doganali. Inoltre, Banggood risulta uno dei migliori store orientali per affidabilità e qualità dei prodotti. Le promozioni per il Singles Day qui sono già attive, e termineranno alla mezzanotte dell'11 Novembre - le 8.59 di mattina in Italia!

AliExpress è forse stato il primissimo e-commerce su larga scala a capitalizzare sul Singles Day, e proprio per questo motivo risulta anche quello più fornito in termini di sconti a 360° su quasi tutte le categorie di prodotti.

Tuttavia, quest’anno il colosso ha deciso di puntare maggiormente sugli articoli per la casa, con sconti fino al 90%. Quindi, se stai pensando di dare una svolta al tuo arredamento, o ad arricchire la tua casa con un po’ di dispositivi domotici, AliExpress è la tua tappa obbligata per il Singles Day.

Anche qui le offerte sono già attive, e anche qui termineranno a mezzanotte dell'11 Novembre, le 8.59 ora locale!

GeekBuying

GeekBuying è un altro megastore orientale tutto incentrato sulla tecnologia. Se stai pensando a un nuovo smartphone o a un nuovo paio di cuffiette ultraperformanti, allora è proprio qui che dovresti guardare! Per il Singles Day, gli sconti su GeekBuying funzioneranno così:

Per gli ordini sopra i 30€, 3€ di sconto con il codice GKB22114

Per gli ordini sopra i 100€, 10€ di sconto con il codice GKB22113

Per gli ordini sopra i 300€, 20€ di sconto con il codice GKB22112

Per gli ordini sopra i 600€, 50€ di sconto con il codice GKB22111

Tutti i coupon possono essere applicati anche sui prodotti già scontati – il cui prezzo potrebbe calare anche dell’80%! Qui, i motori si scaldano già dal 31 Ottobre, ma le vere e proprie promozioni inizieranno alla mezzanotte del 10 Novembre e termineranno alla mezzanotte dell'11 - sempre contando l'orario locale!

Amazon e eBay: anche i colossi occidentali si uniscono al trend

Sebbene si tratti di store occidentali, come potevano Amazon e eBay non partecipare al Singles Day? Anche se ad oggi non vi sono informazioni chiare su quali saranno nello specifico i prodotti in promozione, è quasi sicuro che anche questi due colossi parteciperanno alla giornata di sconti come lo scorso anno.

Occhio ai brand orientali durante il Singles Day

Per quanto riguarda i singoli brand, per il Singles Day è necessario guardare a oriente. Sicuramente, vedremo la partecipazione dei mostri sacri – Xiaomi e Huawei – ma anche dei giovincelli OPPO, Blackview e dei marchi per la casa Dreame e Teclast.

I brand occidentali, invece, tendono a non partecipare, ma è meglio comunque tenere gli occhi aperti!