In queste ultime settimane Amazon sta coccolando i suoi iscritti – e corteggiando quelli potenziali – con tutta una serie di iniziative e promozioni. L'ultima? Un mese di Starz Play in regalo. Ecco di cosa di tratta.

In queste ultime settimane Amazon sta coccolando i suoi iscritti – e corteggiando quelli potenziali – con tutta una serie di iniziative e promozioni che si susseguono una dopo l’altra.

L’ultima, solo in ordine cronologico, propone un mese gratuito di StarzPlay.

Ma di cosa si tratta? Ecco tutti i dettagli.

StarzPlay su Amazon, ecco cos’è e come funziona

Per quanti non ne fossero a conoscenza, StarzPlay – da pochissime ore divenuto Lionsgate+ - è un servizio streaming indipendente, un ricco contenitore di film, documentari e serie TV.

Si tratta quindi in realtà di un canale a pagamento indipendente al quale si può accedere direttamente anche da Amazon Prime Video.

StarzPlay è quindi un pacchetto/servizio aggiuntivo che, segnaliamo, non è esclusiva di Amazon ma può essere fruito anche su altre piattaforme come per esempio Rakuten TV, Mediaset Infinity, Apple Tv, solo per citarne alcuni.

Il prezzo di StarzPlay, trattandosi appunto di un servizio aggiuntivo offerto dalle differenti piattaforme, cambia a seconda del provider utilizzato, ossia che si tratti nello specifico di Rakuten TV, Infinity etc come detto poc’anzi.

Cosa vedere su StarzPlay

Film, serie TV, documentari e molto altro disponibile su StrarzPlay, contenuti che fanno parte di un ricco e variegato catalogo di proposte nel quale sono presenti anche produzioni originali.

Il catalogo si rinnova mensilmente dando quindi ampia possibilità di scelta allo spettatore. Qualche titolo? Si passa dal successo di Dr.Death con Joshua Jackson ad “Alta Fedeltà” nell’ambito delle serie Tv senza tralasciare film come “Animali Notturni”, “Becoming Elizabeth” e molti altri interessanti titoli.

La piattaforma è disponibile a livello mondiale sia per PC che per mobile e consente anche il download dei titoli.

Come attivare l’offerta StarzPlay Amazon

L’offerta StarzPlay Amazon fa parte di quel corollario di offerte che anticipano gli attesi due giorni di sconti delle Esclusive Prime Day dei prossimi 12 e 13 ottobre.

La procedura da seguire per l’attivazione della prova gratuita di StarzPlay è molto semplice:

coloro che possiedono già un abbonamento ad Amazon Prime possono recarsi direttamente sulla pagina di StarzPlay per dare avvio ai 30 giorni di prova;

per quanti invece non sono ancora in possesso dell’abbonamento Prime, il procedimento è leggermente più lungo ma ugualmente semplice: è sufficiente attivare il tutto passando proprio dalla pagina di iscrizione di Amazon Prime.

L’occasione è ghiotta per poter testare la bontà del servizio di StarzPlay in maniera completamente gratuita e per un periodo di 30 giorni.

Ricordiamo che dal 1° ottobre partiranno anche gli sconti Amazon Warehouse, incentrati sulle promozioni relative all'usato sicuro di Amazon.

E se poi il servizio non ti soddisfa? Ecco come disattivare StarzPlay

Così come accade per la quasi totalità dei servizi che prevedono periodi di prova gratuiti, il rinnovo dell’abbonamento avviene in maniera automatica.

Che fare quindi se il servizio non è di nostro gradimento? Semplice: interrompere il rinnovo automatico recandosi sul proprio profilo.