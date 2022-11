Molto simile ad una Fire TV Stick, la nuova chiavetta HDMI della STRONG per lo streaming TV si configura con uno dei principali competitor dello streamer di Google, Chromecast.

La società membro del gruppo SKYWORTH ha creato un dispositivo maneggevole in grado di integrare funzioni smart anche nelle TV più attempate. Vediamo com'è e quanto costa.

STRONG Google TV Stick: caratteristiche tecniche

STRONG Google TV Stick si configura come una chiavetta il cui design ricorda molto quello della Fire TV Stick: una barretta nera, con un attacco HDMI in fronte e una presa USB sul retro che serve per l'alimentazione. Nella scatola, è compresa anche una piccola prolunga HDMI in caso di necessità.

Un feel decisamente minimale, con un aspetto poco votato all'estetica – che in questo caso ci sta perchè, alla fine, il dispositivo va collegato solitamente sul retro del televisore.

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, STRONG supporta i video in estensione HEVC, AV1, MPEG-4 AVC e VP9, grazie a un processore decisamente performante per un dispositivo di questo tipo, a quattro core con una potenza di 1,8GHz.

Anche dal punto di vista dello spazio dell'archiviazione e della memoria, STRONG se la cava decisamente bene: la RAM è di 2GB e la ROM di 8GB.

STRONG arriva con un telecomando dedicato, decisamente smart: oltre a presentare i tasti canonici per la navigazione e le varie impostazioni tecniche, sono presenti anche tasti “scorciatoia” per Netflix, YouTube, PrimeVideo e Disney+.

L'esperienza di utilizzo è molto simile rispetto a quella di una normale Google TV, e il dispositivo non ha niente da invidiare al diretto competitor, Chromecast, se non due caratteristiche specifiche:

La gestione completa dell'HDR

Il sistema Dolby Vision

Specifiche tecniche decisamente trascurabili per gli utilizzatori casual: tutto il resto rende infatti STRONG una validissima alternativa per chi volesse trasformare un vecchio TV o uno schermo in una televisione SMART super performante.

Quanto costa STRONG Google TV Stick

Uno dei vantaggi di acquistare STRONG Google TV Stick è sicuramente il prezzo, ovvero 59.99€ contro i 69,90€ per un dispositivo Google. Il risparmio deriva anche dal fatto che – per utilizzare STRONG – non sarà necessario acquistare un nuovo televisore, ma sarà possibile effettuare un “upgrade” a quello vecchio.

Vale la pena acquistare STRONG Google TV?

Come abbiamo visto, il dispositivo STRONG risulta decisamente un ottimo acquisto per chi desidera un dispositivo smart per la propria TV. L’esperienza di visione è quella classica di Google TV, l’interfaccia non dà troppi problemi ed è sufficientemente fluida.

STRONG supporta tutti i principali canali di streaming – comprese le risoluzioni in 4K, HDR e con supporto Dolby Atmos – nonché le applicazioni disponibili per l’ecosistema Google TV, decisamente più allettanti rispetto ad altri sistemi smart.

Questo dispositivo non è però consigliato a coloro che utilizzano spesso Prime Video, perché – dai primi test – sembra dare qualche problemino di risoluzione specialmente per le produzioni più in alta qualità.

Inoltre, non è da trascurare un altro competitor di STRONG, ovvero la Fire TV Stick di Amazon che – a parità di prezzo – offre un sistema operativo più aggiornato, una qualità del suono migliore a fronte però di una minore memoria RAM e un processore leggermente meno performante.