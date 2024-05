Il mondo dei truffatori non si ferma mai, ed elabora nuove tecniche per cercare di raggirare persone oneste e consumatori. Una delle ultime arrivate è la fregatura legata a una presunta offerta TIM in scadenza, e invece è tutto finto. Vediamo in cosa consiste, come riconoscerla e come difendersi efficacemente.

Truffa con la telefonata offerta TIM in scadenza, come funziona

Molti consumatori hanno denunciato di aver ricevuto una telefonata da un call center TIM che poi si è rivelato completamente fasullo. Il funzionamento di questa truffa è piuttosto banale e simile a molte altre della stessa tipologia.

Sul proprio telefono cellulare giunge una chiamata da un numero sospetto (che non corrisponde certo al classico 187 né ad altri indirizzi originali TIM). Eppure, nel caso si risponda, l’operatore inizia a dire che fa parte di un call center di TIM, e prova a menzionare che l’offerta TIM dell’utente sarebbe in scadenza o già scaduta.

Come spesso accade, l’operatore farà leva sui classici elementi dei truffatori telefonici: rischio e fretta. Premerà sul rischio dicendo che dal prossimo mese l’utente pagherà molto di più, e sulla fretta aggiungendo che potrà invece disdire, cambiare operatore o aprire un contratto migliore solo entro pochissimi giorni. I due elementi vogliono impaurire per spingere il truffato ad agire subito.

Questa operazione può ripetersi anche con delle piccole differenze, ad esempio millantando che si tratta di un call center di un altro operatore. Ma resta una fregatura da quattro soldi, e scovarla è semplice: vi spieghiamo come.

Come riconoscere la truffa dell’offerta TIM in scadenza

Il primo elemento per capire la falsità della chiamata è sempre il numero del chiamante. I truffatori chiamano da un numero che non è né il 187 né un altro dei contatti originali TIM. In molti casi, il vostro smartphone vi avviserà in anticipo che si tratta di spam. Se ciò accade, non rispondete affatto.

In secondo luogo, ricordate una cosa importante: quando in una telefonata (o anche in una mail, SMS o altro) vi viene messa costantemente fretta, emergenza e senso di pericolo, si tratta praticamente quasi sempre di una truffa. Nessun vero operatore sano di mente si sognerebbe mai di farvi sentire in pericolo, saprebbe che si rivelerebbe controproducente. Queste cose le fanno i truffatori per convincere a effettuare azioni sbagliate in modo impulsivo e incontrollato.

Ma per riconoscere questo raggiro c’è un metodo semplice. Se avete già risposto e avete il dubbio, provate a fare delle domande all’operatore, nel modo più approfondito possibile e senza rivelare nulla da parte vostra. Chiedetegli di elencarvi tutti i vostri dati, tutti i dettagli dell’offerta e della presunta scadenza, i vincoli del contratto, la data di sottoscrizione, il codice utente e così via.

I call center truffa non posseggono quasi nessuno di questi elementi. Se si tratta di un tentativo di fregatura, molto spesso tentenneranno, diventeranno estremamente elusivi cercando di non darvi vere risposte, o addirittura riattaccheranno. E sarete certi che era solo una frode, potete segnalare e bloccare il numero.

5 difese dalla truffa dell’offerta TIM in scadenza

Difendersi da questi attacchi alla propria sicurezza è in fin dei conti facile. Ecco 5 metodi efficaci.