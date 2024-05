Il dilagare di nuove truffe non si ferma mai, e bisogna stare sempre con gli occhi aperti. L’ultima riguarda presunti abiti firmati, offerti in forte sconto, che però non verranno mai recapitati: è tutto finto, e intanto i criminali si appropriano di tantissimi dati personali, inclusi quelli bancari. Scopriamo nel dettaglio come funziona e come difendersi.

Sommario:

L’aggancio alla truffa: abiti firmati a prezzi irresistibili Una truffa su larga scala: migliaia di siti falsi e tantissimi dati sottratti Come difendersi dai siti truffa: 3 metodi perfetti Cosa fare se si pensa di essere stati truffati? Come dimostrare un raggiro? Cosa si rischia se si fa una truffa?

L’aggancio alla truffa: abiti firmati a prezzi irresistibili

Quasi ogni truffa online utilizza gli stessi metodi per rubare i dati, cioè siti web finti ma verosimili. Cambia solo l’esca, cioè il modo di agganciare la preda, facendo leva sulle sue paure o sui suoi desideri. In quest’ultimo gruppo rientra la truffa degli abiti firmati.

Sta circolando un nuovo raggiro in cui ci si vede proposto un vasto assortimento di abiti firmati dei migliori marchi del mondo, tra cui Dior, Nike, Versace, Lacoste e tanti altri famosissimi. Vengono offerti tutti a prezzi estremamente invitanti, metà prezzo o anche di più.

A questo punto l’utente, attratto dagli sconti irresistibili, clicca sul link che circolava in mail o social, e inizia a navigare nel sito, credendolo legittimo. Aggiunge al carrello tutto ciò che vuole acquistare, completa l’ordine e inserisce l’indirizzo, i dati personali e i dati di pagamento.

Sembra perfetto, ma in poco tempo ci si rende conto che è tutto falso: il sito, gli sconti, gli ordini e i prodotti. Nella maggior parte dei casi non arriva un bel niente a casa, al massimo qualche utente si è visto recapitare un pacco e quando l’ha aperto ci ha trovato solo un paio di occhiali da sole usa e getta, falsi, da pochi centesimi.

Una truffa su larga scala: migliaia di siti falsi e tantissimi dati sottratti

La truffa degli abiti firmati proviene dalla Cina ed è stata operata su larghissima scala. Uno studio internazionale ha stimato una rete di oltre 70.000 siti web fasulli, che vengono continuamente chiusi e riaperti in vari modi; il tutto è stato portato avanti con siti e annunci in molte lingue diverse tra cui l’italiano.

A differenza di operazioni criminali isolate o singole, questa è organizzatissima. Dallo stesso studio sono state individuate aziende complesse nella provincia del Fujian, in cui sono all’opera centinaia di dipendenti in un vero e proprio lavoro. E di mezzo ci vanno gli utenti degli altri paesi.

La ricerca ha evidenziato come ci siano cascate più di 800.000 persone tra Europa e Stati Uniti, e come si tratti di una delle truffe di vendita online più grandi mai viste. Alcuni di questi negozi falsi circolano da tantissimi anni sotto varie forme, raccogliendo milioni di dollari.

Laddove la banca dell’utente non blocchi il pagamento, i criminali trattengono il denaro dell’importo dell’ordine, ma non sottraggono subito altri soldi dal conto. Il loro obiettivo è il furto ingente di dati: si impossessano di ogni dato personale dell’utente e di tutte le cifre delle loro carte di credito, anche quelle segrete. Il rischio peggiore è che in futuro potrebbero usare queste informazioni per altri atti criminali ancor più gravi.

Come difendersi dai siti truffa: 3 metodi perfetti

Quella degli abiti firmati è solo l’ultima delle truffe di questa tipologia. Certo, è più intricata e meglio organizzata rispetto a tante altre, ma i punti principali sono gli stessi. Per questo, per difendersi bisogna utilizzare sempre le stesse armi: diffidenza, conoscenza e tecnica.

Diffidenza : non fidarsi mai delle condizioni troppo favorevoli. I truffatori utilizzano la paura (un presunto conto bloccato, una denuncia falsa, un account falsamente violato) oppure la fortuna (un clamoroso premio come la truffa del pacco regalo Shein o, appunto, un acquisto a prezzi convenientissimi) per agganciare le persone: in quest’ultimo caso, è necessario diffidare immediatamente delle offerte troppo belle per essere vere. Si fa allora una ricerca sul web per capire se il sito è esistente e affidabile.

: non fidarsi mai delle condizioni troppo favorevoli. I truffatori utilizzano la paura (un presunto conto bloccato, una denuncia falsa, un account falsamente violato) oppure la (un clamoroso premio come la truffa del pacco regalo Shein o, appunto, un acquisto a prezzi convenientissimi) per agganciare le persone: in quest’ultimo caso, è necessario delle offerte troppo belle per essere vere. Si fa allora una ricerca sul web per capire se il sito è esistente e affidabile. Conoscenza : sapere da dove provengono i rischi di truffa. Le fregature più comuni si trovano nei messaggi di posta elettronica e nei messaggi che girano social. Mai cliccare sul link contenuti in un’email di un mittente sconosciuto e inatteso, per quanto il messaggio appaia spaventoso o bellissimo; allo stesso tempo, mai cliccare su link che girano in Whatsapp o nei messaggi social, neppure se vengono da un contatto amico. In molti casi i contatti stessi vengono truffati e il link viene condiviso con metodo malevolo a loro insaputa per far circolare la truffa. Ricordate anche che qualsiasi stranezza o errore grammaticale nella mail o messaggio social indica che è falso.

: sapere da dove provengono i rischi di truffa. Le fregature più comuni si trovano nei messaggi di posta elettronica e nei messaggi che girano social. di un mittente sconosciuto e inatteso, per quanto il messaggio appaia spaventoso o bellissimo; allo stesso tempo, neppure se vengono da un contatto amico. In molti casi i contatti stessi vengono truffati e il link viene condiviso con metodo malevolo a loro insaputa per far circolare la truffa. Ricordate anche che qualsiasi nella mail o messaggio social indica che è falso. Tecnica: saper usare l’informatica a nostro vantaggio. È vero, i truffatori fanno apparire questi siti molto realistici, ma si possono riconoscere con un po’ di tecnica digitale. Ad esempio si deve sempre controllare il mittente di una e-mail (se ha simboli o numeri strani, e se non è identico agli indirizzi originali del brand di riferimento, sarà falso), se l’indirizzo del sito web è uguale a quello originale, e se un sito web è affidabile, utilizzando gli strumenti del browser che riporta se la connessione è sicura.

Infine, ricordate di non inserire mai e poi mai alcun vostro dato personale – nome, cognome, indirizzo, informazioni della carta di credito – in un sito web che non sia affidabile al cento per cento. Ogni piccolo elemento fuori posto può indicare altamente che è fasullo, e le conseguenze nel cascarci sarebbero pericolosissime.

Per approfondire il fenomeno, leggi anche come difendersi dal phishing.

Cosa fare se si pensa di essere stati truffati?

Laddove si sospetti di essere stati di truffa, bisogna subito sporgere una denuncia alle autorità competenti. Nel caso di queste truffe online, l’autorità a cui rivolgersi è la polizia postale. Esiste anche un form di segnalazione via web sul sito del commissariato di polizia postale, ma non sostituisce l’indispensabile denuncia.

Solo una denuncia alla polizia postale renderà possibile far luce sull’accaduto e, dopo aver appurato i fatti, tentare di garantire un risarcimento all’utente truffato. Non bisogna muoversi da soli, ma sempre rimettere il tutto autorità.

Come dimostrare un raggiro?

Per dimostrare di essere stati raggirati bisogna portare in sede di denuncia tutte le informazioni possibili sull’accaduto.

Variano a seconda del caso, quindi siate estremamente attenti e portate tutto ciò che ha riguardato la situazione: gli indirizzi online (vostri e dei truffatori) coinvolti, gli screenshot di quanto accaduto, le date e le ore dell’accaduto, la conoscenza di altri utenti truffati, ogni informazione di cui siete al corrente che potrebbe riguardare il raggiro.

Cosa si rischia se si fa una truffa?

Le pene per truffa variano a seconda della gravità della stessa. Per una truffa “semplice” si rischiano da 6 mesi a 3 anni di reclusione più una multa da 51 a 1.032 euro. Per truffe aggravate, invece, ci sono conseguenze peggiori: da 1 a 5 anni di reclusione e una multa che può variare da 309 a 1549 euro.

Il tutto si aggrava in modo sensibile per l’associazione a delinquere, ossia almeno tre persone che si uniscono per commettere atti delittuosi, si passa a una pena che va da 3 a 7 anni di reclusione