Sai cos'è e come funziona Tutto Bene di iOS 17? Provalo se sei una mamma apprensiva

Quante volte vorremmo dire a genitori apprensivi e amici pressanti "va tutto bene, ti chiamo dopo"? Ora ci penserà il nostro iPhone automatico, grazie a una funzione che si chiama - non a caso - Tutto Bene. Ecco in cosa consiste.

È la risposta alle preoccupazioni di genitori e amici apprensivi: la funzionalità di viaggio “check in” – o Tutto Bene – di iOS 17 è pensata per offrire un modo semplice e sicuro per tenere informati i propri cari sui propri spostamenti, riducendo al contempo la necessità di continue comunicazioni dirette.

Vediamo insieme cos'è, come funziona e come utilizzarla!

Cos'è Tutto Bene di iOS 17

La funzione "Tutto Bene", è una nuova funzione di iOS 17, e rappresenta una soluzione intuitiva e automatizzata per informare familiari e amici del proprio arrivo a destinazione o dello stato del proprio viaggio.

Puoi quindi dire addio alle decine di chiamate perse da parte di genitori preoccupati o amici che non ti sentono da troppo tempo quando stai viaggiando!

Attraverso l'utilizzo di Tutto Bene, gli utenti possono infatti inviare notifiche personalizzate e aggiornamenti sulla loro posizione in tempo reale e in maniera del tutto automatica, garantendo così tranquillità e sicurezza sia per il viaggiatore sia per chi lo attende a casa.

Requisiti per utilizzare Tutto Bene di iOS 17

Se sei pronto ad attivare "Tutto Bene" e a goderti il tuo viaggio senza dover costantemente rassicurare i tuoi cari, vediamo quali requisiti fondamentali dovrai rispettare:

• entrambi i partecipanti , sia il mittente sia il destinatario, devono avere installato iOS 17 sui loro dispositivi Apple

• la funzione sfrutta i dati di localizzazione, pertanto è essenziale avere attivato il servizio di localizzazione sul dispositivo

• un piano dati attivo o una rete WiFi è indispensabile per permettere l'invio e la ricezione delle informazioni di localizzazione e stato.

Come attivare Tutto Bene di iPhone

Attivare la funzione "Tutto Bene" - che è già installata nel nostro sistema operativo dopo aver effettuato l'aggiornamento a iOS 17 - è un processo semplice e intuitivo. Basterà seguire questi semplici passaggi:

• aprire l' applicazione Messaggi e selezionare la chat della persona a cui si desidera comunicare gli spostamenti

• toccare il tasto (+) situato in basso a sinistra della schermata di chat. scorrere tra le opzioni disponibili fino a trovare e selezionare "Tutto Bene" ;

• seguire le istruzioni a schermo per configurare le preferenze di condivisione dei dati, scegliendo tra opzioni parziali o complete.

Come funziona Tutto Bene di iPhone

Una volta attivata, la funzione "Tutto Bene" inizia a lavorare in background, ovvero senza il bisogno del nostro intervento se non per stoppare la sessione una volta che avremmo portato a termine il nostro viaggio.

Il destinatario riceverà quindi notifiche riguardanti l'avvio del viaggio, l'arrivo a destinazione, eventuali ritardi e, in caso di emergenza, l'attivazione della funzione SOS.

Se attivato questo specifico elemento, la funzione permette al destinatario di monitorare la posizione in tempo reale, la percentuale della batteria e lo stato del segnale di rete.

In caso di prolungata inattività del dispositivo o deviazione dal percorso previsto, viene inviato un avviso di sicurezza all'utente e, in assenza di risposta, il destinatario viene informato.