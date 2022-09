Dopo TikTok, anche Twitter prende la decisione di mettersi in gioco per garantire un flusso di informazioni accurato per quanto riguarda la campagna elettorale: ecco come

Siamo ormai arrivati a settembre e il 25, giorno in cui gli italiani sono chiamati a votare, non sembra più essere tanto lontano. I programmi elettorali possono darci una mano a capire quale partito scegliere, ma non sempre tutto quello che vediamo o leggiamo rappresenta la verità.

Come sappiamo, infatti, le fake news sono all’ordine del giorno sul web e non è facile distinguere le informazioni accurate dalle vere e proprie bufale. Per questo motivo alcuni social media si stanno attivando per evitare il dilagare della disinformazione, in particolare qui parliamo di Twitter.

Vediamo quali decisioni ha preso in merito questa piattaforma e cosa cambierà per gli utenti che la frequentano.

Come Twitter gestirà le informazioni sulle elezioni

Il social ha fatto sapere ai suoi utilizzatori che da oggi, quando verranno ricercate parole che riguardano il tema delle elezioni, il primo risultato all’interno del sito sarà un avviso con lo scopo di reindirizzare gli utenti al sito ufficiale del Ministero dell’Interno.

Questa iniziativa ha l’obiettivo di aiutare le persone che utilizzano questo social ad accedere a informazioni verificate sulle elezioni, grazie anche alle parole chiave su Twitter relative all’argomento.

Twitter insomma, così come il centro elezioni TikTok attivato in app, vuole assolutamente evitare il rischio di fake news o, comunque, di informazioni e notizie che non siano assolutamente certe.

I nuovi strumenti e funzionalità a tema

Per arginare la disinformazione, inoltre, il social ha anche lanciato una Pagina Evento dedicata, la quale comprende le ultime notizie sulle elezioni e le istruzioni su come si vota.

Insieme all’hashtag #ElezioniPolitiche2022, infine, verrà rilasciata anche una emoji per il voto, composta da un’urna elettorale e una bandiera italiana, in modo tale da aiutare gli utenti a trovare i tweet che riguardano le elezioni e portarli così a partecipare attivamente alla conversazione.

Leggi anche: Elezioni 2022, tutti gli slogan dei partiti e il significato: “Credo”, “Pronti”, “Scegli”

I commenti di Twitter e del Ministero dell’Interno

Il contributo di Twitter è molto importante. Infatti questo social è uno dei "luoghi virtuali" in cui le persone si ritrovano per informarsi, partecipare alla conversazione e seguire la campagna elettorale in vista delle elezioni.

Sono molti, infatti, gli italiani che lo utilizzano per seguire e discutere i principali temi della campagna elettorale e cercare informazioni sulle elezioni. Per questo motivo le iniziative sopra elencate possono rendere Twitter una piattaforma accogliente e sicura anche per parlare di politica e Silvia Caneva, Public Policy Manager di Twitter, afferma:

“siamo grati al Ministero dell’Interno per la collaborazione”.

Anche il Ministero dell’Interno comunica che di essere lieto della collaborazione con Twitter e rimarca l’intenzione di portare avanti altre iniziative simili per fornire ai cittadini delle informazioni in tempo reale sul web.