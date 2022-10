È nata UAF – acronimo di U Are Family – un’app che mette in contatto anziani a rischio di isolamento con giovani under 35 (che vengono retribuiti per i loro servizi).

In Italia, l’età media si sta lentamente alzando sempre di più: gli over 65 risultano infatti il 23% della popolazione, un dato che pare essere destinato a crescere sempre di più visto il calo delle nascite dovuto a una situazione sempre più precaria per i giovani.

Il 32% degli anziani, in Italia, vive da solo, e questo non fa altro che esasperare il fenomeno dell’isolamento sociale post-pensione, osservato in una grande percentuale di persone che – al termine della vita lavorativa – si trova a non avere più interessi né rapporti sociali da coltivare.

Proprio per rispondere all’esigenza di socialità degli anziani è nata UAF – acronimo di U Are Family – un’app che mette in contatto anziani a rischio di isolamento con giovani under 35 (che vengono retribuiti per i loro servizi).

Vediamo nel dettaglio come funziona.

Come funziona UAF, l’app di nonni e nipoti

UAF nasce da un’idea di Cecilia Rossi e Matteo Fiammetta, ed è stata ideata per contrastare il fenomeno dell’isolamento sociale degli anziani over 65. Attenzione però: non si tratta di un servizio di caregiver.

Per coloro che avessero bisogno di un aiuto in casa, per fare la spesa o per la cura personale, esistono servizi appositi: UAF è studiato per rispondere solo ai bisogni sociali e di relazione delle persone anziane.

“Prenotare” un nipote è facilissimo: basta chiamare il numero verde – che per ora opera solo nel milanese – e da lì verrà chiesto di rispondere a un breve questionario per individuare preferenze e carattere della persona bisognosa del servizio.

Da lì, l’anziano avrà la possibilità di scegliere tra massimo 3 nipoti che si allineano alle sue esigenze, e potrà sceglierne uno per una “prova gratuita”. Se si trova bene con la persona scelta, tutto a posto, sennò ci sarà la possibilità di cambiare e richiedere un’ulteriore prova con un altro nipote.

Per i giovani che vorranno invece diventare nipoti, il processo di selezione è leggermente più complicato – anche perché qui ci sarà retribuzione. Dopo aver compilato il form di candidatura, vi sarà un colloquio con gli ideatori, seguito da un periodo di formazione con una psicologa che insegnerà l’approccio giusto verso le persone anziane isolate.

Al termine della formazione, si sarà diventati nipoti qualificati, e a quel punto sarà necessario attendere sull'app per smartphone i primi “match” con gli anziani che desiderano fruire del servizio.

UAF collabora con diverse aziende, ed è proprio grazie a queste collaborazioni che è possibile retribuire i giovani che fanno domanda.

Quanto si può guadagnare diventando nipoti con UAF?

Il presupposto è che l’anziano non dovrà mai sborsare di tasca sua il compenso verso il nipote, ma sarà la collaborazione con le aziende sponsor a finanziare l’iniziativa.

Una volta passato il colloquio e seguito le ore di formazione – non retribuite – il nipote può guadagnare dagli 8€ ai 10€ all’ora per i servizi offerti.