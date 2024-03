I vantaggi della realizzazione di siti web professionali: perché investire in UX e UI

6 ore e 40 minuti è il tempo che ogni utente trascorre online ogni giorno. Un dato impressionante soprattutto se si considera che è in costante crescita. In queste fatidiche 7 ore le persone si collegano per cercare informazioni, confrontare prodotti e acquistare beni materiali e immateriali.

La sfida non è solo per chi cerca e che deve destreggiarsi tra quasi infiniti risultati di ricerca per trovare ciò che desidera, ma soprattutto per chi desidera emergere, farsi notare e scegliere da proprio cliente.

In quest'orizzonte, dove ogni clic può essere l'inizio di un viaggio o la fine di un interesse, la realizzazione di siti web con una particolare attenzione per User Interface (UI) design e User Experience (UX) design è un asset sul quale le aziende stanno investendo per rendere il proprio sito un ambiente in cui vivere un'esperienza senza precedenti, intuitiva e indimenticabile.

Il mercato degli ecommerce e la realizzazione dei siti web

La sempre più capillare diffusione di internet e degli strumenti che ne permettono l’utilizzo, hanno reso gli ecommerce un elemento indispensabile del mercato del commercio globale, rappresentando ormai un canale imprescindibile per vendere e acquistare qualsiasi tipologia di prodotti.

Basti pensare che per il 2024 si stima che le vendite online tramite ecommerce supereranno i 6,3 trilioni di dollari americani in tutto il mondo e ci si aspetta che questa cifra raggiunga nuove vette nei prossimi anni. Da non sottovalutare poi che questa crescita sarà sostenuta anche da un incremento del numero di utenti che raggiungerà i 4,5 miliardi entro il 2028.

La crescita esponenziale degli ecommerce è testimoniata non solo dall'aumento del volume d'affari, ma anche dalla loro capacità di rispondere in modo agile e personalizzato alle esigenze di un pubblico sempre più informato e connesso. La comodità di accedere a un'infinità di prodotti da qualsiasi dispositivo e in ogni momento, la possibilità di confrontare prezzi e recensioni in tempo reale, e la facilità nel completare gli acquisti sono solo alcune delle ragioni che hanno trasformato gli ecommerce in hub centrali del consumo moderno.

L'importanza degli ecommerce come touchpoint tra azienda e cliente si manifesta inoltre nella raccolta di dati preziosi sui comportamenti di acquisto, che permettono di affinare le strategie di marketing e offrire esperienze sempre più su misura. In questo scenario, gli ecommerce non si limitano a vendere prodotti, ma costruiscono relazioni, fidelizzano i clienti e si affermano come pilastri fondamentali nella costruzione del valore di marca.

Non investire oggi nella realizzazione di un sito web e di un ecommerce che sappia individuare i bisogni degli utenti significa essere tagliati fuori da una fetta di mercato che può essere determinante per la sopravvivenza della propria attività.

Perché UX e UI aiutano ad aumentare le vendite

La realizzazione di un sito web non basta ma bisogna investire in usabilità e performance. Un sito web privo di un’adeguata progettazione orientata all’esperienza dell’utente è destinato a rimanere nell’ombra, incapace di catturare e trattenere l’attenzione dei visitatori.

È qui che entrano in gioco le preziose tecniche di User Experience (UX) e User Interface (UI), ormai imprescindibili - nel loro utilizzo combinato e complementare - per il successo di qualsiasi progetto web. L'UX design si concentra sul migliorare l'esperienza complessiva dell'utente quando interagisce con siti web, garantendo che il percorso dall'ingresso in piattaforma alla finalizzazione dell'acquisto sia intuitivo, fluido e soddisfacente. Un'esperienza utente positiva si traduce in un maggiore coinvolgimento, in una riduzione del tasso di abbandono del carrello e in un incremento delle conversioni.

Dall'altro lato, l'UI design si focalizza sull'aspetto visivo e interattivo dell'interfaccia utente. Un design attraente e coerente con l'identità del brand può aumentare la fiducia dell'utente, rendendo agevole la navigazione e l'interazione con le diverse componenti del sito. Questo approccio può ridurre il carico cognitivo dell'utente, permettendo decisioni d'acquisto più rapide e consapevoli.

UX e UI lavorano in sinergia nella realizzazione di siti web per plasmare un ambiente digitale in cui l'utente si senta informato, supportato e motivato ad acquistare. Attraverso l'analisi dei dati di utilizzo, l’A-B testing con gli utenti e l'iterazione continua del design, si può ottimizzare l'esperienza di acquisto per ridurre gli ostacoli e incoraggiare comportamenti che portano all'acquisto. La somma di questi fattori contribuisce a un miglior tasso di conversione e, di conseguenza, a un incremento delle vendite.

L’importanza di scegliere web designer professionali

Optare per la creazione di siti web professionali rappresenta un investimento strategico di inestimabile valore per coloro che desiderano consolidare o espandere la propria presenza nel mercato digitale. L'expertise di questi web master, avvalorata attraverso una specializzazione approfondita in discipline quali il web design e la user experience, è fondamentale per navigare le acque complesse di un ambiente online in cui la concorrenza è accesa e i margini di errore sono ridotti al minimo.

Gli esperti della realizzazione di siti web portano con sé non solo una padronanza tecnica e creativa nella costruzione di interfacce digitali ottimizzate e piacevoli, ma anche una competenza analitica capace di interpretare i dati di mercato, di prevedere le tendenze e di capire a fondo le dinamiche del comportamento dei consumatori. Mettono in atto metodologie consolidate e innovative per creare esperienze digitali che catturano l'attenzione e fidelizzano l'utente, facilitando così il raggiungimento degli obiettivi di business.

La loro conoscenza si traduce in soluzioni su misura, che rispondono alle specifiche esigenze di ogni progetto, assicurando che ogni aspetto del sito web o dell'e-commerce, dall'usabilità alla scalabilità, sia curato nei minimi dettagli.

Tra i web master che hanno maturato una maggiore esperienza sul campo nella realizzazione di siti web performanti c’è Alberto di Meo. Con un approccio personalizzato e focalizzato sui risultati, Alberto mette in campo la sua vasta esperienza e competenza per offrirti soluzioni all’avanguardia che si traducono in una crescita tangibile e un successo commerciale duraturo. Non lasciare al caso il futuro del tuo business digitale.

