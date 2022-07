Le stories popolano ogni giorno i social di mille attività, ma se non siamo utenti registrati? Ci sono per fortuna delle soluzioni per vedere le storie di Instagram senza account.

Da quando sono nate, le Instagram Stories hanno raccolto una partecipazione sempre crescente. Scomparire dopo 24 ore sembrava poter essere un difetto per i contenuti, invece questa formula ha decretato proprio il loro successo.

Le persone hanno iniziato a gradire questa funzionalità per raccontare brevemente spezzoni di ogni giornata ai follower, e allo stesso tempo guardare i momenti della vita degli altri. Le stories sono diventate anche più frequenti dei normali post, e oggi c'è chi le usa per narrarsi in continuazione.

Come altre funzioni, però, sono riservate a chi è registrato e ha fatto l'accesso alla piattaforma. E se le volessimo visualizzare senza il profilo? Non si potrà farlo tramite l'app ufficiale, ma per fortuna ci sono dei siti web esterni che ci fanno vedere le storie Instagram anche senza account – e senza dover registrare alcunché.

Come e quando possiamo vedere le storie Instagram senza account

Innanzitutto qualche spiegazione. Alcuni potranno pensare che, pur senza un nostro profilo, potremmo visualizzare le stories altrui in maniera anonima direttamente dal sito o app ufficiale. Invece, non è così.

Se qualcuno ci inviasse il link di un normale post Instagram e noi lo aprissimo tramite PC, vedremmo la foto anche senza aver effettuato alcun login, e anche senza profilo. Questo perché i post classici, se non impostati come privati, hanno una visualizzazione pubblica.

Le stories del celebre social fotografico, invece, non sono accessibili agli utenti non loggati perché rilevano chi le visualizza: ognuno, infatti, può vedere l'elenco di tutte le persone che hanno visualizzato la sua storia. Quindi c'è una grossa differenza.

Per questo, per vedere le storie dovremo usare dei siti esterni, di terze parti, che riescano a schivare questo blocco. Per fortuna ce ne sono alcuni alquanto semplici e sicuri: diffidate da chi invece vi chiede una registrazione apposita, o addirittura le credenziali del vostro profilo (finirebbe per sottrarvele).

Ma ricordiamo un'ultima cosa: anche con questi siti esterni, non potremo vedere le storie (né i post) impostate con privacy privata. Esse, infatti, sono visualizzabili esclusivamente dalle persone selezionate dal profilo che le ha postate. Tramite i seguenti siti potremo vedere esclusivamente le storie Instagram pubbliche.

Vedere le storie con InstaStories

Il primo sito web adatto allo scopo è InstaStories, disponibile anche in italiano. Il funzionamento è veloce e semplicissimo, e non richiede alcun dato.

È infatti sufficiente accedere alla homepage e digitare il nome profilo della persona desiderata. Si accederà a una pagina che imita il layout di Instagram, con elementi grafici simili.

Se clicchiamo sulla foto profilo dell'utente, proprio come faremmo sul social originale, inizieremo a vedere le sue storie pur non avendo effettuato l'accesso ad alcun account!

E non solo: le immagini e i video di cui sono composte le stories possono essere scaricati sul proprio dispositivo. In questo modo potremo visualizzare il tutto più tardi, con comodità e tutte le volte che vogliamo, anche senza tornare sul sito web.

InstaStories non possiede un'app, bensì solo un sito, ma esso è visitabile da ogni genere di browser, quindi sia dal PC che da smartphone e tablet. Un modo per visualizzare da qualunque dispositivo.

Storie anonime con StoriesIG.info

Un altro sito perfetto per vedere contenuti senza registrazione è StoriesIG.info. Anch'esso è disponibile solo da browser, il che è un bene perché non dovremo installare nulla. Si può navigare tranquillamente da PC, smartphone e tablet.

Le operazioni sono praticamente le stesse, e cambia solo l'interfaccia: dopo aver inserito il nickname della persona da guardare, attendiamo un breve caricamento. I suoi contenuti verranno resi subito disponibili!

Il layout è leggermente diverso e non imita il profilo di Instagram alla perfezione. Ma dagli elenchi inferiori possiamo vedere immediatamente sia le storie che tutto il resto dei suoi reels, highlights e post pubblici. Ancora una volta è possibile un download molto rapido per usufruire dei contenuti in un secondo momento. Per scaricare sono disponibili dei pulsanti dall'aspetto pratico.

Il sito è anche in italiano, seppure alcune parti del suo testo possano risultare ancora in inglese, ma è davvero semplice da usare. E parlando di questo argomento, forse non sapevi che le Stories sono utilissime anche nel Marketing!

Storiesig.app per vedere storie e profilo senza login

L'ultimo sito che esaminiamo ha lo stesso nome del precedente ma un dominio diverso: si chiama Storiesig.app. A dispetto dell'estensione non è una app, ma sempre un sito che va raggiunto col browser.

Inserendo come sempre il nome del profilo che vogliamo osservare, avremo una visualizzazione dalla disposizione simile a quella dell'app originale, ma allargata e più chiara, per controllare subito tutti i contenuti.

Sono disponibili sia le storie in evidenza del profilo, con lo stesso ordine del vero Instagram, sia le stories del giorno. Stavolta, per vederle dovremo tornare a cliccare sulla foto profilo, e si aprirà un visualizzatore molto simile a quello di Instagram.

I post compariranno appena sotto, in grandi rettangoli. Possiamo scaricare ognuno di questi contenuti grazie al pulsante Download, come immagine o come video, direttamente sul nostro dispositivo. E come gli altri non è necessario alcun dato o alcuna registrazione, per una comodità assoluta.

Se invece bazzicate sull'app ufficiale di Instagram e non capite perché le stories di una persona (o i suoi post) vengono prima di altri contenuti, potrebe essere perché c'è qualche novità nell'algoritmo Instagram.