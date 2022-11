Apple punta su un nuovo visore per la realtà mista per battere Meta nella supremazia sul mondo virtuale. Ecco come funziona, quando esce e quanto costerà.

La sfida tra Apple e Meta per il dominio sulla realtà aumentata e virtuale sembra vicina a una svolta e, se tutto andrà come previsto, l'azienda di Cupertino potrebbe davvero riuscire a imporsi sulla società di Zuckerberg.

Il progetto del visore non è nuovo per Apple, che sta lavorando all'idea da anni, anche se non sempre con i risultati sperati. Eppure ora, l’annuncio che l’azienda cinese Pegatron inizierà la produzione di massa fa pensare che il momento in cui si potrà finalmente acquistare questo nuovo prodotto Apple non sia troppo lontano.

Caratteristiche tecniche e design del nuovo visore di punta di Apple

Il visore Apple dovrebbe essere in grado di supportare sia la realtà aumentata che quella virtuale, tecnologie note anche come come “realtà mista”. Tuttavia, si tratta di tecnologie distinte, che possono avere applicazioni piuttosto diverse.

La realtà virtuale riguarda infatti un’esperienza immersiva in un altro mondo, quello virtuale appunto, mentre la realtà aumentata implica una visione modificata della mondo reale. La realtà virtuale è attualmente per lo più associata al gaming, ma potrebbe avere in futuro applicazioni legate al mondo dell’educazione. La realtà aumentata, invece, non ha lo stesso potenziale immersivo, ma proprio per questo si presta ad utilizzi più ampi, ed è su quest’ultima che Apple sembrerebbe puntare di più.

Oltre al visore, sarebbero in produzione anche un paio di occhiali per la sola realtà aumentata, che però potrebbe essere rilasciato successivamente al visore.

Quest'ultimo dovrebbe avere due chips all’interno che gli permetterebbero di svolgere compiti complessi, e di gestire le potenzialità della realtà virtuale. Ovviamente, sarà compatibile sia con Mac che con iPhone.

Dal punto di vista del design, il visore Apple dovrebbe essere piuttosto simile agli altri presenti sul mercato (come ad esempio Facebook Oculus), forse con una maggiore attenzione al confort degli utenti.

La tecnologia prevede anche dei sensori sensibili alla dimensione spaziale (3D- sensing modules), che permetteranno di individuare i movimenti e gli oggetti intorno a chi indosserà il visore con una precisione inedita. Per una piena esperienza immersiva si prevede anche un supporto audio e sensori per le dita.

Visore Apple per la realtà mista: prezzo e data di uscita

La produzione dovrebbe riguardare circa 750.000 pezzi, per cui non si tratterebbe ancora di un prodotto rivolto alle masse, ma piuttosto uno strumento per un target più selezionato, come content creator o sviluppatori. Del resto anche i prezzi dovrebbero essere decisamente più elevati rispetto ad iPhone 14, e potrebbero arrivare fino a 3000 euro.

Apple non si aspetterebbe, quindi, di vendere più di un visore al giorno per punto vendita, per cui la produzione prevista per il primo anno sul mercato dovrebbe oscillare fra i 7 e i 10 milioni di unità. Per quanto riguarda la data precisa di uscita, il celebre analista Ming-Chi Kuo (le cui previsioni riguardo Apple sono di solito molto precise) suggerisce che l’annuncio del lancio vero e proprio dovrebbe arrivare nel Gennaio 2023.

Del resto, già a maggio 2022 Apple ha svolto una dimostrazione del visore per il proprio consiglio di amministrazione, per cui non c’è ragione per credere che non la previsione di Ming- Chi Kuo non sia affidabile.

Ancora qualche mese, dunque, e si potrà assistere ad una nuova fase della guerra fra Apple e Meta per il dominio della realtà mista.