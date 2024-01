WhatsApp introduce la possibilità di chattare tra piattaforme diverse da una sola app

Esci da WhatsApp, entra su Telegram, esci da Telegram, entra su Viber... Che confusione! Ma a breve WhatsApp introdurrà una funzionalità per chattare su tutte queste piattaforme dalla propria interfaccia: ecco come e perché.

Con l’entrata in vigore del Digital Act – nuovo regolamento europeo per definire le piattaforme online di grandi dimensioni che esercitano una funzione di controllo dell'accesso al web – anche WhatsApp è costretta ad aggiornarsi alle nuove direttive.

La prima mossa che il colosso ha dovuto compiere – seppur con riluttanza – è l'introduzione di una funzionalità di messaggistica cross-platform, che permetterà agli utenti di chattare tra piattaforme diverse all’interno dell’interfaccia di WhatsApp. Vediamo nel dettaglio come fare e quali saranno le implicazioni.

WhatsApp, come chattare tra piattaforme diverse

Sebbene i dettagli specifici della funzionalità siano ancora in fase di sviluppo e potrebbero subire modifiche prima del rilascio ufficiale, possiamo ipotizzare come funzionerebbe questa nuova opzione, basandoci sulle informazioni attualmente disponibili. Ecco, in anteprima, 3 possibili cambiamenti che devi assolutamente conoscere.

1. La modalità di messaggistica

WhatsApp includerà presumibilmente una nuova sezione o un'interfaccia all'interno dell'app chiamata "Third-party chats", che separerà le conversazioni standard di WhatsApp da quelle avviate con utenti di piattaforme esterne.

Gli utenti potranno quindi avviare una conversazione con un contatto che utilizza un'altra app di messaggistica direttamente da WhatsApp tramite l'inserimento di un identificativo unico dell'utente (come un numero di telefono o un nome utente) associato all'app di terze parti.

2. L’interfaccia

L'interfaccia per le chat cross-platform potrebbe essere leggermente diversa per indicare che si sta comunicando al di fuori dell'ecosistema WhatsApp.

Le funzionalità di base come l'invio di testo, immagini e forse anche messaggi vocali potrebbero essere supportate, ma alcune funzionalità avanzate di WhatsApp - come i videomessaggi istantanei - potrebbero non essere disponibili in questa modalità.

3. Questioni di privacy

La sicurezza e la privacy rimangono comunque aspetti cruciali. WhatsApp dovrà garantire che la crittografia end-to-end sia mantenuta anche nelle comunicazioni cross-platform. Il che pone delle sfide tecniche, dato che le diverse piattaforme hanno i propri sistemi di crittografia.

Cos’è il Digital Markets Act?

Il Digital Markets Act (DMA) dell'Unione europea rappresenta un punto di svolta nel modo in cui i giganti tecnologici gestiscono i loro servizi e interagiscono con gli utenti e il mercato.

La clausola che impone l'interoperabilità tra le diverse piattaforme di messaggistica è stata introdotta con l'obiettivo di incrementare la concorrenza e ridurre il monopolio dei cosiddetti "gatekeeper" del mercato digitale – grandi colossi con il potenziale di esercitare un controllo eccessivo o ingiusto sull'ecosistema digitale grazie alla loro influenza in ambito di accesso al web per gli utenti.

Dal punto di vista degli utenti, i benefici sono significativi. La possibilità di comunicare tra diverse piattaforme di messaggistica senza dover passare da un'app all'altra semplifica notevolmente l'esperienza utente, eliminando la necessità di mantenere account multipli o di scaricare più applicazioni per rimanere in contatto con amici o colleghi che preferiscono servizi diversi.

Ma c’è anche da tenere conto del fatto che l'interoperabilità andrà a imporre inevitabilmente un certo livello di standardizzazione tra i servizi, potenzialmente conducendo a miglioramenti nella sicurezza e nella privacy.

Con aziende diverse che lavorano per assicurare la compatibilità, c'è una maggiore probabilità che vengano adottati standard di sicurezza elevati su tutte le piattaforme, un aspetto cruciale in un'epoca in cui la sicurezza dei dati personali e la privacy sono di massima importanza per gli utenti.