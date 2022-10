WhatsApp non funziona. Ecco cosa sta succedendo all'app di messaggistica

WhatsApp Down, PUBBLICATO: 1 ora fa

La celebre app di messaggistica sta riscontrando problemi. Dalle nove circa di questa mattina, per moltissimi utenti, risulta impossibile inviare e ricevere messaggi.

WhatsApp non funziona, le cause

Moltissime le segnalazioni giunte su Downdetector, specializzata nella risoluzione di problematiche di questo genere. WhatsApp ha cominciato a tentennare già ieri pomeriggio.

Le cause non sono ancora chiare ma, come sempre, ci si augura che si tratti di un malfunzionamento temporaneo.

A quanto pare i disservizi sembrerebbero coinvolgere anche diversi operatori di telefonia mobile come Fastweb, Iliad, e via di seguito.

Nemmeno Instagram sembrerebbe esente da malfunzionamenti.

Sono oltre 20.000 le segnalazioni finora giunte solo in Italia ma il down di WhatsApp coinvolgerebbe anche altri parti del mondo.

E, mentre l'hashtag #WhatsApp down è divenuto immediatamente virale, un portavoce di Meta è intervenuto per rassicurare sul fatto che Meta è al lavoro per risolvere il problema.