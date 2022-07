Una nuova funzione è in arrivo per proteggere la nostra privacy in chat: Whatsapp sta progettando una modalità Incognito per nascondere ai contatti quando siamo online.

Nonostante i sistemi e le app per la messaggistica istantanea si siano evoluti molto negli ultimi tempi, la privacy è sempre una preoccupazione primaria. Le chat possono causare stress digitale, soprattutto quando la nostra sfera personale viene invasa da persone con cui, in quel frangente, non vogliamo parlare.

WhatsApp è oggi la chat più usata in Italia e tra le più usate al mondo. Da qualche anno ha introdotto una crittazione dei messaggi che li rende davvero protetti da attacchi esterni. Ma nella quotidianità, quella non composta dagli hacker bensì da semplici persone, la preoccupazione è anche altrove.

Quando veniamo disturbati da chi non vorremmo semplicemente perché "siamo connessi", la nostra privacy non è più completamente al sicuri. Come rimediare allora? Una risposta è nella nuova modalità WhatsApp Incognito, presto in arrivo, che si rivelerà utile e che scommettiamo saranno in moltissimi ad utilizzare.

Come WhatsApp Incognito protegge la privacy

L'ideazione della modalità Incognito di WhatsApp viene dalle richieste di alcuni utenti, cioè dalle situazioni comuni. In fondo anche spiare le chat di WhatsApp è reato perché si tratta di comunicazioni private.

Immaginiamo uno scenario semplice. Stiamo usando l'app di WhatsApp per chiacchierare con qualcuno, e al contempo riceviamo un messaggio da qualcun altro. Con questa seconda persona, magari, non abbiamo voglia o tempo di parlare. È lecito per ognuno decidere quando chattare con ogni singola persona, senza pressioni di alcun tipo.

La seconda persona, però, potrebbe imporci queste pressioni per un semplice motivo: vede che siamo online. Potrebbe scriverci che siamo connessi, e quindi farci sentire obbligati a rispondere. Oppure, anche senza scriverlo, se chiedesse insistentemente una risposta, ci sentiremmo ugualmente obbligati perché sappiamo che la persona ci vede online.

Al momento, infatti, possiamo nascondere il nostro ultimo accesso in chat anche a tutti. Ma non possiamo nascondere a nessuno il fatto che stiamo utilizzando l'app in quel preciso momento.

Sarà capitato a tutti di vivere queste "esperienze" come un'invasione della privacy. Per andare quindi incontro alle richieste degli utenti che vogliono evitare di sentirsi obbligati a chattare con qualcuno che ha scoperto la nostra presenza online in quel momento, WhatsApp sta per introdurre una nuova modalità in stile Incognito.

Questa possibilità, che verrà introdotta nei prossimi mesi, potrebbe fare da argine anche a diversi fenomeni di stalking digitale, che sfruttano proprio la popolare app di messaggistica e la sua dicitura "online".

WhatsApp Incognito: ecco come funzionerà

La nuova modalità Incognito di WhatsApp servirà a proteggerci da occhi indiscreti, ogni volta che lo vogliamo.

Attualmente, nella sezione Privacy tra le Impostazioni dell'app, troviamo su questo argomento una serie di opzioni utili. Possiamo scegliere in particolare a chi mostrare la nostra immagine del profilo, le nostre Info e il nostro stato testuale. E soprattutto, "Chi può vedere il mio ultimo accesso".

La visualizzazione dell'ultimo accesso prevede 4 scelte differenti, a seconda di quanto vogliamo consentire:

A tutti;

Ai propri contatti;

Ai propri contatti eccetto alcune esclusioni personalizzate;

A nessuno;

Ebbene, da uno screenshot diffuso in rete, si può notare come verrà implementata un'opzione aggiuntiva nella sezione Privacy: compare infatti la dicitura "Chi può vedere quando sono online". Al suo interno avremo soltanto 2 possibili scelte, ma decisive:

Tutti;

Gli stessi di "Chi può vedere il mio ultimo accesso";

Scegliendo la seconda opzione, e applicando "Nessuno" a "Chi può vedere il mio ultimo accesso", le due opzioni si combineranno, facendo sì che nessuno possa vedere neppure quando siamo online. In tal modo, possiamo chattare con una persona e non sentire alcun obbligo di conversare con altri, perché non sapranno mai se siamo connessi.

Esattamente come le spunte blu, non mostrare agli altri quando siamo connessi farà sì che nemmeno noi potremo vedere quando sono connessi gli altri.

Quando arriverà WhatsApp Incognito

Se state già cercando l'opzione nella vostra app, sappiate che non è ancora il momento. WhatsApp Incognito è una modalità ancora in fase di sviluppo.

Non si conoscono ancora i dettagli su quando verrà completata e rilasciata per gli utenti e bisognerà attendere novità da WhatsApp stesso.

In ogni caso, si sa almeno che la modalità sarà disponibile su tutte le piattaforme.

Lo screenshot diffuso da Wabetainfo mostra una finestra di iOS, ma è stato già confermato che questo cambiamento riguarderà anche l'app per Android e la versione per desktop, cioè utilizzabile sul PC tramite browser o programma da scaricare.

Non ci resta che aspettare per l'inserimento di questo Incognito, che indubbiamente sarà ben accolto dagli amanti della privacy e della propria sfera personale.