Arriva un’altra novità in casa Meta, annunciata direttamente dal fondatore tramite il suo profilo Facebook. La novità non riguarda però il social ma l’app di messaggistica più famosa al mondo: whatsapp.

Si tratta del "link per le chiamate" e l’intento è quello di facilitare, appunto, l’effettuazione delle chiamate di gruppo. Vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta, come utilizzare la nuova funzionalità e come fare per abilitarla.

Cosa cambia col link chiamate e come funziona

Le chiamate di gruppo hanno avuto un notevole incremento durante la pandemia quando, costretti a casa, rimanevano uno dei pochi mezzi a disposizione per poterci relazionare con il mondo esterno. Un’abitudine che, seppur a pandemia conclusa, pare ormai essersi abbastanza consolidata.

Ecco perché Meta, sempre al lavoro per apportare migliorie e introdurre nuove features, ha deciso di rendere ancora più snella ed agevole la partecipazione alle chiamate di gruppo.

Al momento infatti, senza la nuova feature, per poter effettuare chiamate di gruppo si hanno sostanzialmente a disposizione due opzioni:

effettuare una chiamata direttamente dal gruppo se è composto fino ad un massimo di 32 persone

effettuare una chiamata di gruppo aggiungendo ad uno ad uno tutti i contatti che si desidera invitare

La nuova funzionalità invece snellisce questo procedimento in maniera davvero molto semplice. Ecco i passaggi:

andare nella sezione chiamate presente nel menù whatsapp

premere su “crea un link per la chiamata;

condividere il link appena creato con chi si vuole invitare

Ai contatti invitati basterà poi cliccare sul link inviato per partecipare alla chiamata di gruppo.

Come usufruire della nuova funzionalità

Whatsapp è in continua evoluzione e quest'ultima novità giunge a poco tempo di distanza dall'annuncio di altre features in fase di test come, per esempio, l'uscita silenziosa dai gruppi o, ancora, l'utilizzo di un avatar che risponderà al nostro posto.

A differenza però delle funzionalità precedentemente esposte, nel caso del link chiamata non dovremo attendere poi tanto.

È infatti sempre lo stesso Zuckerberg ad annunciare la disponibilità della nuova feature già da questa settimana. Ovviamente, per poter usufruire della nuova funzionalità, è necessario installare l’ultimo aggiornamento disponibile dell’app di messaggistica.

Videochiamate Whatsapp fino a 32 persone

È inoltre in fase di test un’ulteriore feature che riguarda la possibilità di estendere le videochiamate di gruppo sicure e e criptate fino ad un massimo di 32 partecipanti.

Al momento, infatti, il numero massimo consentito per le videochiamate di gruppo è di 8 partecipanti.

Per il rilascio di questa ulteriore funzionalità, l’app di messaggistica sta effettuando all’incirca un migliaio di test al giorno ma non se ne conosce ancora la data ufficiale di disponibilità.