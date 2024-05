Cambiamenti rilevanti nell’agenda giornaliera di Whatsapp: è arrivata una nuova interfaccia, radicalmente differente da quella precedente nell’aspetto e nei colori, ma anche nel raggruppamento di alcuni pulsanti e funzioni. Scopriamone tutte le modifiche rilevanti.

Sommario:

Nuova interfaccia di Whatsapp, le novità principali Perché è cambiata l’interfaccia di Whatsapp? Come cambiare l’interfaccia di Whatsapp? Perché Whatsapp è diventato bianco?

Nuova interfaccia di Whatsapp, le novità principali

Il passaggio alla nuova interfaccia è stato avviato di recente, ed è già stato completato su moltissimi dispositivi tramite un aggiornamento automatico. Laddove il tuo telefono non ce l’abbia ancora, prova ad aggiornare l’app tramite lo Store. Se non ci sono update, attendi un po’: il lancio è scaglionato a seconda dei modelli.

La nuova grafica apporta diverse novità rilevanti.

1. La barra degli strumenti cambia posizione

Una delle novità più evidenti è il cambio di posizione della striscia che contiene le funzioni principali come i pulsanti “chat”, “chiamate” o “stato”, cioè la barra degli strumenti. Finora si era sempre trovata nella parte alta dell’app, appena sotto al logo Whatsapp.

Adesso invece la barra degli strumenti è stata spostata nella parte bassa dello schermo, imitando maggiormente l’aspetto delle app iOS. In tal modo cambia il senso gerarchico di ordine, che forse prima era più chiaro perché veniva prima il menu e poi la sua espressione.

Cambiare dal basso è un po’ meno abitudinario per gli utenti, ma può essere una novità positiva nel tempo, perché lascia l’impressione di maggior prevalenza per le chat.

2. La voce “Aggiornamenti” ora raggruppa due funzioni

Proseguiamo il discorso della barra degli strumenti, parlando delle voci al suo interno. Sono quattro, ma “Chat” e “Chiamate” restano identiche a prima. Un’altra è la funzione di Whatsapp Community, a cui è stata riservata una scelta apposita.

La voce che cambia è quella di “Aggiornamenti”. Adesso, sotto di essa, sono raggruppate due funzioni in una sola volta: vi troverete sia gli aggiornamenti di stato (cioè le “storie” dell’applicazione) sia l’altra novità recentissima, i canali Whatsapp dei vari brand.

3. Il colore passa dal verde al bianco

L’altro cambiamento più palese è quello del colore. Whatsapp è sempre stato conosciuto per il suo iconico colore verde, utilizzato per tutte le parti “piene”, molti pulsanti e molte cornici.

Ebbene, sembra ormai il passato: adesso il colore principale è diventato il bianco, che ricopre quasi tutta l’app. Aumenta il senso di limpidezza e pulizia, ma diminuisce l’iconicità: sarà una scelta in grado di dividere?

In ogni caso il verde, simbolo dell’app, rimane. Viene però utilizzato con molta parsimonia, ad esempio nel colore interno di alcuni pulsanti, di alcune icone e di alcune scritte.

4. Filtri per le chat e barra di Meta AI

Sono stati implementati dei filtri per le chat Whatsapp che aiutano a trovare più velocemente la conversazione desiderata. Si trovano nella parte alta dello schermo, sotto il logo o la scritta “Chat”, e indicano le opzioni “Tutte”, “Da leggere” e “Gruppi”.

In aggiunta, anche se non ancora presente su tutti i telefoni, sta arrivando una barra “Cerca o chiedi a Meta AI”. Consentirà di digitare delle domande o delle ricerche che riceveranno risposta dall’intelligenza artificiale di proprietà di Meta.

Perché è cambiata l’interfaccia di Whatsapp?

L’interfaccia di Whatsapp cambia regolarmente per vari motivi decisi dagli sviluppatori, ad esempio dare una svecchiata all’aspetto dell’app, mantenere il senso di novità negli utenti, e soprattutto riordinare le funzioni esistenti e fare spazio a quelle nuove.

La nuova interfaccia dell’applicazione è nata proprio per questo: raggruppa più ordinatamente alcuni pulsanti, e gli sviluppatori ritengono che renda più intuitiva la navigazione.

Come cambiare l’interfaccia di Whatsapp?

Non è possibile cambiare autonomamente l’aspetto di Whatsapp. La grafica e lo stile dell’applicazione vengono stabiliti soltanto dal team di sviluppatori, e non esiste alcuna possibilità di personalizzazione dell’interfaccia, a differenza di vecchi programmi come MSN.

L’unico modo per non far cambiare l’interfaccia sarebbe evitare di scaricare alcuni aggiornamenti, ma ciò causerebbe problemi nell’uso dell’app e quindi è comunque da evitare. In aggiunta, una volta aggiornata, non si può in alcun modo tornare indietro a una versione più vecchia.

Perché Whatsapp è diventato bianco?

Con la nuova interfaccia, Whatsapp è diventato principalmente bianco, anziché in prevalenza verde come in passato, proprio a seguito di questo aggiornamento dell’interfaccia. L’update non è eliminabile e in generale è inevitabile: anche se il nuovo aspetto non piace, va installato per non incorrere in malfunzionamenti.

Il motivo di questo cambio di colore può essere individuato sia nella volontà di rinfrescare ogni tanto la grafica, sia nell’obiettivo di dare all’app un aspetto più leggero e limpido, grazie al bianco, meno “deciso” e intendo del verde.