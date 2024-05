Già parliamo moltissimo su Whatsapp, ma a quanto pare gli sviluppatori vogliono promuoverne ancora di più l’utilizzo continuo. Per favorire le interazioni con gli utenti più attivi e prolifici, sta per essere implementata la lista interna degli utenti “recentemente online”. Scopriamo cosa significa davvero, in che modo si userà e come si confronterà con la privacy.

Utenti Whatsapp “recentemente online”: il vero significato e l’uso della lista

La novità è stata resa nota dal sito Wabetainfo, che scova spesso funzioni ancora inedite all’interno delle versioni Beta (cioè in fase di sviluppo e test) di Whatsapp. In questo caso, sembra che sia stata implementata sia su Android che su iOS, allo stesso modo.

L’argomento principale è il suggerimento di contatti con cui parlare vista la loro iperattività. Sappiamo già che, nel momento in cui si preme il pulsante per iniziare una nuova conversazione o effettuare una chiamata Whatsapp, normalmente compare l’elenco contatti del proprio telefono, da cui si può selezionarne uno.

Ebbene, con questa nuova funzione, in cima al normale elenco di contatti, comparirà prima una piccola lista extra: si chiama “Recentemente online” e comprende gli utenti che sono stati connessi di recente all’applicazione in modo pubblico.

Non è ancora noto quanto tempo si includa per rientrare in questo elenco. Fatto sta che coloro che usano l’app in modo frequente potrebbero essere in tal modo suggeriti dall’app. Una specie di lista dei contatti più abituali dell’app e più interessanti da contattare per iniziare le interazioni e ricevere risposte in tempi brevi.

Recentemente online su Whatsapp, ma con privacy: serve un consenso

Molti si sono già domandati se una funzione del genere non faccia contrasto con la privacy. Per fortuna gli utenti possono cambiare molte impostazioni per rendere più sicuro Whatsapp, e quelle stesse scelte si rifletteranno anche sul nuovo “Recentemente online”.

Nel caso in cui l’utente abbia impostato di non mostrare il suo stato online e l’orario dell’ultimo accesso, egli non sarà inserito in alcuna lista di chi è stato online di recente.

Questa contromisura serve a proteggere la sfera personale. In tal caso l’applicazione presuppone che se una persona non vuole mostrare quand’è stata online l’ultima volta o quando lo è attualmente, non vorrà nemmeno rendere noto che si è connessa “di recente”. Una cosa del genere non avrebbe infatti alcun senso.

L’importante è esserne consapevoli: se quando giungerà questa funzione non vorrete rendere nota l’informazione sulla connessione, seguite i consigli sulla privacy e disattivate la visualizzazione dello stato online e dell’ultima data di apertura dell’applicazione di messaggistica.

Quando arriva la funzione “Recentemente online” su Whatsapp

Resta solo da domandarsi quando verrà aggiunta la nuova funzione della lista utenti “Recentemente online” sull’app. Come per molti altri di questi casi, la risposta non è mai individuabile, e c’è un motivo.

Queste feature sono ancora in un (lungo) corso di sviluppo. Anche se sono state scoperte e addirittura provate da alcuni utenti, lo hanno fatto nelle versioni Beta di Whatsapp. Si tratta di versioni sperimentali dell’app, una specie di ambiente protetto in cui alcuni utenti volontari le possono testare per dare feedback sui funzionamenti e sui bug.

Non è mai noto quando una funzione presente in Beta arriverà nell’app completa. Di solito, in media, trascorrono alcuni mesi tra il “ritrovamento” e l’effettivo aggiornamento per tutti, ma non c’è una data neppure orientativa. Tra l’altro, in alcune occasioni, sopraggiungono dei problemi in fase di sviluppo e il lancio viene rimandato per risolverli.

Quel che è quasi sicuro è la disponibilità della funzione: è stata trovata nelle versioni Beta sia per Android che per iOS, quindi dovrebbe arrivare con sufficiente certezza agli utenti di entrambi i sistemi operativi.