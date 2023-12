Windows 12, trapela una possibile data di uscita: ecco quando arriverà

Il viaggio delle versioni di Windows continua. Come gli utenti più affezionati già sanno, alcune fanno davvero la storia dei sistemi operativi mentre altre deludono un po' di più. Qualcun'altra, come Windows 11, si piazza nel mezzo.

Dopo i recenti cambiamenti in Microsoft secondo cui si progetta un nuovo S.O. anche ogni tre anni, cresce l'attesa per la data di uscita di Windows 12. E secondo alcuni rumor potrebbe essere molto vicina, a meno di un anno di distanza.

Windows 12 in uscita già nel 2024: sì, è davvero possibile

Di recente, per Microsoft si è vociferato un cambio di metodologia importante per i sistemi operativi. Si è parlato insistentemente del rilascio di un nuovo sistema operativo ogni tre anni e gli eventi odierni potrebbero confermarlo.

Alcuni potrebbero pensare che, in passato, le release fossero molto più lente. Questo è vero in parte, poiché in realtà i rilasci erano irregolari. Per esempio, è verissimo che Windows 10 è stata la versione di riferimento per lungo tempo. Non a caso, ha regnato per oltre sei anni, più o meno lo stesso periodo del leggendario Windows XP.

Allo stesso tempo, però, in diverse occasioni sono trascorsi solo tre anni tra una versione e l'altra: questo tempo separa, per esempio, Vista e 7, ma anche 7 e 8, così come 8 e 10. Insomma, i tre anni di attesa non sarebbero certo una novità, bensì un periodo perfettamente in linea con la storia di Microsoft. L'ultimo era uscito solo nel 2021, quel Windows 11 col nuovo menu start che in realtà è possibile personalizzare.

Ecco perché un recente rumor appare molto credibile. L'affidabile sito inglese Windows Latest ha rilevato, tra le stringhe delle preview, che è in arrivo un nuovo aggiornamento maggiore già nel 2024. Il suo nome ha il codice 24H2 e potrebbe trattarsi proprio di Windows 12: scopriamo perché.

Aggiornamento dell'11 o Windows 12: le possibilità e la data di uscita

In diverse diciture scovate dai leaker, il nuovo update compare come Windows 11 24H2. Questo indurrebbe a pensare che si tratti "solo" di un grosso aggiornamento per l'attuale sistema operativo, ma gli esperti sono andati ben oltre la semplice scritta.

A insegnarlo è la storia recente. Tornando indietro di pochi anni, infatti, ricordiamo che era inizialmente previsto un aggiornamento per Windows 10 chiamato "Windows 10 Sun Valley" nei codici. Alla fine, invece, si rivelò essere Windows 11.

Ecco perché "Windows 11 24H2" potrebbe essere un nome inserito per sviare o, semplicemente, una dicitura temporanea. Questa ipotesi appare quasi più probabile di quella dell'aggiornamento al numero 11.

A virare verso questa direzione sono anche gli annunci nell'ambiente. Il CEO di Intel ha recentemente accennato a possibili novità molto importanti sul fronte Windows Update per il prossimo anno. Addirittura, dai media di aziende importanti, a Taiwan si specula di un lancio del 12 in estate 2024. E anche una funzione dell'11 potrebbe in realtà anticipare come sarà Windows 12.

In conclusione, quindi, sappiamo che un grosso aggiornamento Windows è in arrivo nel 2024. Ci sono diverse chance che si tratti proprio della versione 12. Questo update è atteso per il periodo dell'autunno 2024: in particolare, potrebbe avvenire tra i mesi di settembre e ottobre. Insomma, potrebbero mancare soltanto nove o dieci mesi a un nuovo grande step nella storia di Windows.